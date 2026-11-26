Mới đây, những hình ảnh đầu tiên của Hà Tâm Như tại Miss Grand International All Stars (MGI All Stars) nhận được sự quan tâm từ khán giả. Người đẹp Việt Nam gây ấn tượng với hai thiết kế có phong cách hoàn toàn khác biệt, cho thấy sự đầu tư về hình ảnh ngay từ những ngày đầu tham gia cuộc thi.

Ở trang phục đầu tiên, Hà Tâm Như lựa chọn thiết kế mang cảm hứng thần thoại với tông vàng ánh kim kết hợp bạc xám. Phần áo được tạo hình như một bộ giáp cách điệu, nổi bật với những chi tiết kim loại ở vòng một và phần hông.

Thiết kế độc đáo giúp Hà Tâm Như tạo điểm nhấn ngay trong ngày đầu nhập cuộc MGI All Stars.

Đặc biệt, chiếc mấn đội đầu có hàng loạt thanh kim loại tỏa ra như những tia sáng, tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ trông như nữ thần mặt trời. Kết hợp cùng mái tóc đen dài uốn xoăn và lối trang điểm sắc sảo, người đẹp mang đến hình ảnh quyền lực, bí ẩn.

Phần chân váy ôm sát, xử lý bằng những nếp xếp ly tạo độ rủ mềm mại, tương phản với cấu trúc cứng cáp ở thân trên. Tổng thể trang phục mang đậm tinh thần sân khấu, giúp đại diện Việt Nam tạo dấu ấn ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Trong khi đó, bộ trang phục thứ hai đưa Hà Tâm Như đến với hình ảnh thanh lịch, sắc lạnh hơn. Người đẹp diện đầm dạ hội ôm sát màu bạc ánh xanh, phủ kín bề mặt bằng những chi tiết bắt sáng. Phom váy đuôi cá tôn đường cong, kết hợp phần vai đen bản lớn được tạo hình như những cánh hoa điêu khắc.

Sự tương phản giữa hai gam màu khiến thiết kế trở nên nổi bật. Kiểu tóc búi cao càng làm tôn lên đường nét gương mặt và thần thái kiêu kỳ của người đẹp.

Chi tiết vai đen bản lớn tạo điểm nhấn tương phản, giúp bộ trang phục trở nên khác biệt.

Hai bộ trang phục với hai tinh thần khác biệt cho thấy Hà Tâm Như không ngại thử nghiệm những lựa chọn có tính tạo hình mạnh. Một bên quyền lực, phóng khoáng; bên còn lại sắc sảo, sang trọng.

Hành trình đến với MGI All Stars của người đẹp cũng khá bất ngờ. Khi cuộc thi khởi động, Hà Tâm Như từng chủ động tìm hiểu thể lệ và gửi hồ sơ đăng ký qua email nhưng không nhận được phản hồi. Tưởng chừng phải bỏ lỡ cơ hội, Hà Tâm Như sau đó bất ngờ được ban tổ chức liên hệ và ngỏ lời mời tham gia. Cô quyết định nắm bắt cơ hội để thử sức ở một sân chơi quốc tế mới.

Trước đó, Hà Tâm Như đăng quang Miss International Queen Vietnam 2025, sau đó đại diện Việt Nam tham dự Miss International Queen 2025 và giành danh hiệu Á hậu 2. Người đẹp sinh năm 1998, quê Vĩnh Long, sở hữu chiều cao 1,80 m và từng hoạt động với vai trò huấn luyện viên thể hình.

Với kinh nghiệm từ đấu trường quốc tế, Hà Tâm Như đã có sự chuẩn bị về kỹ năng trình diễn, làm chủ sân khấu và ứng xử. Đặc biệt, cô lựa chọn lên đường sang Thái Lan khá âm thầm, không tổ chức hoạt động tiễn đưa rầm rộ hay tạo sự chú ý bằng những màn xuất hiện hoành tráng.

MGI All Stars mùa 2 dự kiến diễn ra tại Thái Lan từ ngày 26/11 đến 12/12. Với thành tích Á hậu 2 quốc tế cùng màn xuất hiện mở màn đầy cá tính, Hà Tâm Như được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo nên dấu ấn riêng, góp phần mang đến màu sắc mới cho đại diện Việt Nam tại sân chơi năm nay.