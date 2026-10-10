Hạ SV Elversberg 1-0, Union Berlin giải tỏa áp lực ở nhóm cuối bảng

📊 Xem thống kê chi tiết trận Union Berlin 1-0 SV Elversberg: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Union Berlin1 - 0SV ElversbergKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Union Berlin tiếp đón SV Elversberg.

7'Janik Haberer nhận thẻ vàng cảnh cáo sớm

Trận đấu diễn ra căng thẳng ngay từ những phút đầu khi Janik Haberer (Union Berlin) phải nhận thẻ vàng ở phút 7 sau pha phạm lỗi. Án phạt sớm khiến đại diện chủ nhà buộc phải chơi thận trọng hơn trong bối cảnh họ đang nỗ lực tìm kiếm điểm số để cải thiện vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng.

13'Union Berlin chủ động gây sức ép

Sau hơn mười phút bóng lăn, Union Berlin đang nắm quyền chủ động trên sân với thời lượng kiểm soát bóng 59% - 41%. Đội chủ nhà liên tục dồn ép và đã có 2 - 0 pha dứt điểm (trúng đích 1 - 0), trong khi SV Elversberg chủ yếu tập trung phòng ngự và chưa thể tạo ra cơ hội hãm thành nào.

21'Tim Skarke nhận thẻ vàng cảnh cáo

Phút 21, Tim Skarke bên phía Union Berlin bị trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo sau một pha phạm lỗi. Đây đã là thẻ phạt thứ hai của đội chủ nhà ngay trong hiệp một, dù họ đang kiểm soát bóng vượt trội trên sân.

26'Union Berlin chủ động gia tăng sức ép

Nửa đầu hiệp một chứng kiến thế trận nhỉnh hơn của Union Berlin khi đội chủ nhà kiểm soát bóng 52% - 48% và liên tục tạo ra sóng gió về phía khung thành đối phương. Đại diện thủ đô đã tung ra 3 - 0 pha dứt điểm (trúng đích 2 - 0), buộc thủ môn của SV Elversberg phải có 0 - 2 lần cứu thua để giữ sạch lưới trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 0-0.

39'Union Berlin áp đảo về số cơ hội

Tiến gần về cuối hiệp một ở phút 39, dù SV Elversberg nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng (48% - 52%), Union Berlin mới là bên tạo ra sức ép thực sự lên khung thành đối phương. Đội chủ nhà hoàn toàn vượt trội ở chỉ số dứt điểm với 5 - 0, trong đó có tới 4 cú sút trúng đích buộc thủ môn đội khách phải có 4 lần cứu thua, nhưng bàn mở tỷ số vẫn chưa tới.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

53'Union Berlin dứt điểm trúng đích vượt trội

Bước sang phút 53, dù SV Elversberg cầm bóng nhỉnh hơn với thời lượng 42% - 58%, Union Berlin mới là đội tạo ra nhiều pha hãm thành nguy hiểm hơn. Đội chủ nhà vượt trội ở chỉ số dứt điểm trúng đích 4 - 1 (tổng dứt điểm 6 - 4), khiến thủ môn đội khách phải có tới 4 tình huống cứu thua để giữ vững tỷ số hòa 0-0.

58'Union Berlin làm mới nhân sự trên sân

Phút 58, Union Berlin quyết định có sự thay đổi người đầu tiên khi Livan Burcu được tung vào sân để thế chỗ cho Kastriot Imeri. Đội chủ nhà kỳ vọng sự điều chỉnh này sẽ mang lại làn gió mới cho lối chơi trong hiệp hai.

59'SV Elversberg làm mới hàng công

Phút 59, SV Elversberg thực hiện điều chỉnh nhân sự khi Maurice Krattenmacher được tung vào sân thay thế cho Tom Zimmerschied. Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm sự đột biến nhằm phá vỡ thế cân bằng 0-0 trên sân An der Alten Försterei.

65'Union Berlin gia tăng sức ép tìm bàn mở tỷ số

Bước sang phút 65, dù chỉ kiểm soát bóng 43% - 57%, Union Berlin mới là đội tạo ra nhiều sóng gió hơn với 11 - 4 pha dứt điểm và vượt trội về số lần sút trúng đích (6 - 1). SV Elversberg chủ yếu tập trung phòng ngự khi thủ môn đội khách đã phải có tới 1 - 5 tình huống cứu thua để giữ vững tỷ số hòa 0 - 0.

70'SV Elversberg làm mới hàng công ở phút 70

Phút 70, SV Elversberg quyết định làm mới tuyến đầu khi rút Noel Futkeu ra nghỉ để nhường chỗ cho Cole Campbell. Sự thay đổi nhân sự này được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới cho lối chơi tấn công của đội khách trong những phút còn lại.

71'SV Elversberg làm mới nhân sự bên cánh

Phút 71, ban huấn luyện SV Elversberg quyết định rút Lasse Günther ra nghỉ và đưa Nicholas Mickelson vào sân. Trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 0-0, sự điều chỉnh này có thể nhằm tiếp thêm năng lượng cho đội khách ở những phút còn lại của trận đấu.

71'SV Elversberg làm mới hàng công

Phút 71, SV Elversberg quyết định có sự thay đổi nhân sự khi David Mokwa được tung vào sân thế chỗ Noah Darvich. Trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 0-0, đội khách kỳ vọng sự tươi mới này có thể giúp họ cải thiện hiệu quả tấn công trước Union Berlin.

77'Union Berlin điều chỉnh nhân sự ở phút 77

Phút 77, Union Berlin thực hiện quyền thay đổi người khi Christopher Trimmel được tung vào sân để thế chỗ cho Michel Aebischer. Đội chủ nhà kỳ vọng sự góp mặt của nhân tố mới sẽ tạo thêm sự vững vàng cho lối chơi trong những phút thi đấu còn lại.

77'Union Berlin dứt điểm áp đảo nhưng chưa có bàn

Bước sang phút 77, SV Elversberg cầm bóng nhỉnh hơn với 57% - 43%, nhưng Union Berlin mới là đội tạo ra nhiều sóng gió thực sự về phía khung thành đối phương. Đội chủ nhà hoàn toàn áp đảo về số cơ hội dứt điểm (13 - 5, trúng đích 6 - 1) cùng 6 quả phạt góc, song sự xuất sắc của thủ môn đội khách với 5 lần cứu thua vẫn đang giữ tỷ số ở mức 0-0.

78'Union Berlin làm mới hàng công với M. Gray

Phút 78, Union Berlin thực hiện sự thay đổi nhân sự khi M. Gray được tung vào sân thế chỗ Woo-Yeong Jeong. Trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 0-0, đội chủ nhà hy vọng sự xuất hiện của nhân tố mới sẽ tạo nên đột biến ở những phút cuối trận.

78'Union Berlin làm mới hàng công với Oliver Burke

Phút 78, Union Berlin quyết định có sự điều chỉnh nhân sự khi Oliver Burke được tung vào sân để thế chỗ Tim Skarke, cầu thủ trước đó đã phải nhận một thẻ vàng.

81'Livan Burcu phá vỡ thế bế tắc

Phút 81, Livan Burcu tỏa sáng ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho Union Berlin. Pha lập công quý giá đến ở giai đoạn cuối trận, giúp đội chủ nhà cụ thể hóa sức ép sau khi đã tung ra tới 15-5 pha dứt điểm vượt trội so với SV Elversberg.

86'SV Elversberg làm mới tuyến giữa ở cuối trận

Phút 86, SV Elversberg có sự điều chỉnh nhân sự khi Frederik Schmahl được tung vào sân thế chỗ Luca Sirch. Đang bị dẫn 0-1, đội khách cần tăng cường sức ép để tìm kiếm cơ hội gỡ hòa trong những phút ít ỏi còn lại.

89'Union Berlin nỗ lực bảo toàn cách biệt mong manh

Bước sang phút 89, dù SV Elversberg cầm bóng nhỉnh hơn với 43% - 57%, Union Berlin mới là đội tạo ra sức ép vượt trội khi áp đảo hoàn toàn về số pha dứt điểm 19 - 7 (trúng đích 7 - 2). Đội chủ nhà vẫn đang thi đấu đầy tập trung để bảo vệ tỷ số 1-0 trước những nỗ lực muộn màng của đối thủ.

90+2'Krattenmacher nhận thẻ vàng ở phút bù giờ

Phút 90+2', Maurice Krattenmacher của SV Elversberg phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi. Trong bối cảnh đội nhà đang bị Union Berlin dẫn trước 1-0, sự nóng vội ở những phút bù giờ cuối trận đã khiến Krattenmacher bị trọng tài thổi phạt cảnh cáo.

90+2'Union Berlin thay người câu giờ cuối trận

Phút 90+2', Union Berlin thực hiện quyền thay đổi nhân sự khi Aljoscha Kemlein được tung vào sân thế chỗ András Schäfer. Đội chủ nhà nỗ lực làm giảm nhịp độ trận đấu nhằm bảo toàn trọn vẹn cách biệt 1-0 mong manh trước SV Elversberg trong những giây bù giờ ít ỏi còn lại.

KTKết thúc: Union Berlin 1-0 SV Elversberg

Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 22:24 10/10/2026

SV Elversberg đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và bước vào chuyến hành quân đến sân An der Alten Försterei với sự tự tin rất lớn. Trận so tài diễn ra vào lúc 20h30 ngày 10/10/2026 mang ý nghĩa quan trọng đối với cả hai câu lạc bộ khi mục tiêu và vị thế hiện tại của đôi bên đang có sự phân hóa rõ rệt trên bảng xếp hạng.

Bối cảnh và khoảng cách trên bảng xếp hạng

Bước vào trận đấu này, SV Elversberg đang đứng ở vị trí thứ 8 với 7 điểm. Đội khách duy trì được sự gắn kết trong lối chơi để tiếp tục bám đuổi nhóm dẫn đầu. Vị trí ở nửa trên bảng xếp hạng phản ánh những nỗ lực tích lũy điểm số đều đặn của thầy trò đội khách qua từng vòng đấu.

Ngược lại, Union Berlin đang trải qua giai đoạn khởi đầu đầy khó khăn khi chỉ xếp ở vị trí thứ 17 với vỏn vẹn 1 điểm. Sự chênh lệch tới 6 điểm giữa hai đội tạo nên áp lực tâm lý nặng nề cho đội chủ nhà, buộc họ phải tìm kiếm phương án giải tỏa ngay trước sự chứng kiến của khán giả nhà.

Tương phản về phong độ thi đấu

Nhìn vào màn trình diễn gần đây, SV Elversberg thể hiện sự ổn định vượt trội khi giành được 2 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ để thua 1 trận trong 4 lần ra sân gần nhất. Chuỗi 2 thắng lợi liên tiếp vừa qua cho thấy tính hiệu quả trong việc chuyển đổi cơ hội cũng như sự chặt chẽ nơi tuyến phòng ngự.

Trong khi đó, Union Berlin lại thể hiện bộ mặt tương đối ảm đạm. Đại diện thủ đô chỉ có được 1 trận hòa và phải nhận tới 3 thất bại ở 4 trận gần nhất. Việc để thua liên tiếp 3 trận trước khi có được một kết quả hòa cho thấy hàng công của đội chủ nhà đang gặp bế tắc, còn hệ thống phòng ngự bộc lộ nhiều khoảng trống dễ bị khai thác.

Điểm nhấn chiến thuật tại An der Alten Försterei

Với lợi thế sân nhà An der Alten Försterei, Union Berlin chắc chắn sẽ nỗ lực thiết lập thế trận chắc chắn để ngắt mạch phong độ ảm đạm. Đội chủ nhà cần ưu tiên gia cố tuyến giữa nhằm giảm bớt sức ép lên khung thành và kiên nhẫn rình rập sơ hở từ đối phương.

Về phía SV Elversberg, tinh thần hưng phấn cùng vị thế của đội bóng đang bám sát nhóm đầu cho phép họ chủ động kiểm soát nhịp độ. Sự linh hoạt trong việc tổ chức vây ráp tầm trung và chuyển trạng thái nhanh sẽ là chìa khóa để đội khách gây sức ép lên hàng thủ đang chịu nhiều áp lực của Union Berlin.

Nhận định chung

Sự tương phản về cả điểm số lẫn phong độ đang nghiêng cán cân tâm lý về phía SV Elversberg. Nếu tiếp tục duy trì được sự tập trung và hiệu quả như các vòng đấu đã qua, đội khách hoàn toàn có cơ sở để hướng tới một kết quả khả quan nhằm tiếp tục bám sát nhóm đầu bảng.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)