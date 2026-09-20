Hạ Sunderland sau màn rượt đuổi kịch tính, Manchester City củng cố ngôi đầu

📊 Xem thống kê chi tiết trận Manchester City 5-3 Sunderland: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Manchester City5 - 3SunderlandKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Manchester City tiếp đón Sunderland.

8'Dayann Methalie nhận thẻ vàng sớm

Ngay ở phút 8, trận đấu tại sân Etihad Stadium đã nóng lên khi Dayann Methalie bên phía Sunderland phải nhận thẻ vàng sau một pha phạm lỗi. Việc bị cảnh cáo từ rất sớm sẽ khiến cầu thủ này phải thi đấu thận trọng hơn trong phần còn lại của trận đấu.

9'Enzo Fernández mở tỷ số sớm cho Manchester City

Ngay ở phút 9, Enzo Fernández đã lên tiếng mang về bàn mở tỷ số 1-0 cho Manchester City trên sân Etihad Stadium. Pha lập công sớm này giúp đội chủ nhà nắm lợi thế lớn, tạm củng cố vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League nếu giữ tỷ số này đến hết trận.

12'Brian Brobbey nhanh chóng gỡ hòa cho Sunderland

Chỉ 3 phút sau bàn thua, Sunderland đã đưa trận đấu về vạch xuất phát ở phút 12. Đón đường kiến tạo của Enzo Le Fée, Brian Brobbey dứt điểm chuẩn xác san bằng tỷ số 1-1, đưa đội khách lấy lại sự tự tin ngay trên sân Etihad Stadium.

12'Sunderland nỗ lực kiểm soát sau bàn thua

Sau khi Manchester City mở tỷ số 1-0, Sunderland đang chủ động đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ và nắm quyền kiểm soát bóng vượt trội với tỷ lệ 36% - 64%. Đội khách cũng đã tạo ra số pha dứt điểm nhỉnh hơn là 1 - 2, tuy nhiên Man City vẫn giữ sự chặt chẽ cần thiết khi đối thủ chưa thể có pha dứt điểm trúng đích 1 - 0 nào.

24'Thế trận giằng co sau nửa hiệp một

Sau nửa hiệp một, trận đấu diễn ra khá cân bằng khi hai đội đang hòa nhau 1-1. Dù Manchester City nhỉnh hơn đôi chút về quyền kiểm soát bóng với 55% - 45%, Sunderland lại là bên có nhiều pha hãm thành hơn với số cú dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 1 - 1).

29'Rayan Cherki đưa Manchester City tái lập thế dẫn bàn

Phút 29, Rayan Cherki tỏa sáng giúp Manchester City vượt lên dẫn trước Sunderland với tỷ số 2-1 ngay trên sân Etihad Stadium. Pha lập công quan trọng này giúp đội chủ nhà lấy lại ưu thế trong thế trận giằng co và tạm thời bảo toàn vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng nếu duy trì được kết quả này.

33'Brian Brobbey gỡ hòa 2-2 cho Sunderland

Phút 33, đón đường kiến tạo thuận lợi từ Thomas Meunier, Brian Brobbey dứt điểm chính xác đưa trận đấu trở về vạch xuất phát với tỷ số 2-2. Màn rượt đuổi tỷ số tại Etihad Stadium đang diễn ra vô cùng hấp dẫn khi hai đội liên tục ăn miếng trả miếng.

36'Thế trận giằng co nghẹt thở

Trôi qua phút 36, trận đấu diễn ra trong thế giằng co cực kỳ hấp dẫn khi tỷ số đang là 2-2. Sunderland không hề lép vế với thời lượng cầm bóng nhỉnh hơn đôi chút 49% - 51% và đang dẫn về số pha dứt điểm 4 - 5, tạo nên màn đôi công sòng phẳng ngay trên sân của Manchester City.

43'Antoine Semenyo đưa Manchester City tái lập thế dẫn trước

Phút 43, nhận đường chuyền từ Marc Guehi, Antoine Semenyo dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 3-2 cho Manchester City. Màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn khép lại hiệp đấu đầy sôi động trên sân Etihad Stadium, tạm thời giúp đội chủ nhà nắm giữ lợi thế dẫn bàn.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 2.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

48'Sunderland nỗ lực bám đuổi Manchester City

Bước sang phút 48, trận đấu vẫn diễn ra vô cùng cởi mở khi Manchester City tạm dẫn 3-2 nhưng chịu sự bám đuổi quyết liệt từ Sunderland. Dù Man City kiểm soát bóng nhỉnh hơn với 56% - 44%, đội khách lại không hề e dè khi cân bằng tổng số pha dứt điểm 7 - 7, thậm chí vượt trội về số lần sút trúng đích (3 - 4).

57'Antoine Semenyo nới rộng cách biệt lên 4-2 cho Manchester City

Phút 57, Antoine Semenyo lập công giúp Manchester City vươn lên dẫn Sunderland với tỷ số 4-2 trên sân Etihad Stadium. Bàn thắng quan trọng này giúp đội chủ nhà tạo ra khoảng cách an toàn sau màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở.

59'Brobbey rút ngắn cách biệt xuống 3-4 cho Sunderland

Phút 59, nhận đường kiến tạo từ Nilson Angulo, Brian Brobbey dứt điểm chuẩn xác mang về bàn thắng thứ ba cho Sunderland. Màn rượt đuổi tỷ số trên sân Etihad Stadium tiếp tục diễn ra vô cùng kịch tính khi cách biệt được rút ngắn xuống còn 4-3.

60'Sunderland làm mới hàng công với Malick Fofana

Phút 60, Sunderland quyết định rút Nilson Angulo ra nghỉ để trao cơ hội cho Malick Fofana. Trong thế trận bám đuổi nghẹt thở với tỷ số đang là 4-3 nghiêng về Manchester City, sự điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ tiếp thêm luồng sinh khí mới cho các đợt lên bóng của đội khách.

60'Thế trận đôi công nghẹt thở

Bước sang phút 60, trận đấu vẫn diễn ra với tốc độ rất cao khi Sunderland không ngần ngại dâng cao đáp trả lợi thế dẫn bàn của Manchester City. Các chỉ số tấn công đang ở thế cân bằng tuyệt đối với tỷ số dứt điểm 8-8 và trúng đích 4-4, dù đội chủ nhà nhỉnh hơn đôi chút về quyền kiểm soát bóng 53% - 47%.

68'Sunderland làm mới hàng công tìm bàn gỡ hòa

Phút 68, Sunderland quyết định tăng cường sức ép khi rút Noah Sadiki ra nghỉ để nhường chỗ cho Wilson Isidor. Trong thế trận bám đuổi kịch tính với tỷ số đang là 4-3 nghiêng về Manchester City, sự thay đổi này có thể nhằm tiếp thêm sinh lực cho đội khách tìm kiếm bàn thắng quân bình cách biệt.

72'Sunderland nỗ lực bám đuổi Manchester City

Bước sang phút 72, dù Manchester City vẫn nắm quyền kiểm soát bóng nhỉnh hơn với 56% - 44%, Sunderland lại không hề buông xuôi khi tạo ra thế trận đôi công rực lửa. Đội khách thậm chí đang vượt lên về tổng số pha dứt điểm 11 - 12 (trúng đích 4 - 6), liên tục đặt khung thành chủ nhà vào tình trạng báo động nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa.

75'Manchester City đưa Jeremy Doku vào sân

Phút 75, Manchester City thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Jeremy Doku được tung vào sân để trám vị trí của Iliman Ndiaye. Với việc đang dẫn trước 4-3 trong một trận cầu rượt đuổi nghẹt thở tại Etihad Stadium, đội chủ nhà cần thêm sự đột biến và tươi mới trên hàng công để bảo toàn lợi thế mong manh.

79'Sunderland làm mới đội hình ở phút 79

Phút 79, Sunderland đưa ra sự điều chỉnh nhân sự khi Trai Hume được tung vào sân để thế chỗ Thomas Meunier. Đội khách nỗ lực tìm kiếm thêm phương án tươi mới nhằm xoay chuyển tình thế trong những phút cuối tại Etihad Stadium.

81'Haaland lên tiếng nới rộng cách biệt lên 5-3

Phút 81, Erling Haaland lên tiếng đúng lúc để ghi bàn thắng quý giá cho Manchester City, nâng tỷ số lên 5-3. Pha lập công này giúp đội chủ sân Etihad tái lập khoảng cách 2 bàn an toàn trong một trận cầu rượt đuổi tỷ số nghẹt thở.

83'VAR công nhận bàn thắng của Erling Haaland

Phút 83, sau khi tổ VAR vào cuộc kiểm tra, bàn thắng của Erling Haaland đã chính thức được công nhận cho Manchester City. Pha lập công giúp đội chủ sân Etihad giữ vững lợi thế dẫn 5-3 trước Sunderland trong một màn rượt đuổi tỷ số đầy kịch tính.

85'Manchester City thay người nhằm củng cố thế trận

Phút 85, Manchester City có sự thay đổi nhân sự khi Nico O'Reilly được tung vào sân thế chỗ Rayan Cherki. Với cách biệt dẫn trước 5-3, đội chủ sân Etihad đang nỗ lực bảo toàn lợi thế để tạm giữ vững ngôi đầu bảng.

85'Sunderland nỗ lực tấn công dù bị dẫn

Bước sang phút 85, Manchester City vẫn nắm lợi thế dẫn bàn cùng quyền kiểm soát bóng 56% - 44%. Dù vậy, Sunderland không hề buông xuôi khi liên tục bắn phá khung thành đối phương, vượt lên ở chỉ số dứt điểm 13 - 14 với số lần trúng đích áp đảo 4 - 8.

KTKết thúc: Manchester City 5-3 Sunderland

Trận đấu khép lại với tỷ số 5 - 3.

Cập nhật lúc 21:58 20/09/2026

Cuộc chạm trán giữa Manchester City và Sunderland diễn ra vào lúc 20h00 ngày 20/09/2026 trên sân vận động Etihad hứa hẹn đem lại 90 phút tranh tài đáng chú ý khi cả hai câu lạc bộ đều nỗ lực thể hiện phong độ cao nhất ở giai đoạn này.

Manchester City khẳng định vị thế dẫn đầu

Manchester City đang phô diễn phong độ tuyệt đối để chễm chệ trên ngôi đầu bảng xếp hạng với 12 điểm trọn vẹn. Đại diện thành Manchester duy trì sự thăng hoa bằng chuỗi 4 trận toàn thắng trong những lần ra sân gần nhất. Khả năng kiểm soát trận đấu mạch lạc cùng hiệu suất thi đấu ổn định biến đội chủ sân Etihad trở thành thách thức lớn đối với bất kỳ đối thủ nào.

Sunderland nỗ lực tìm kiếm điểm số

Ở bên kia chiến tuyến, Sunderland hiện đứng ở vị trí thứ 14 với 4 điểm sau các lượt trận đã qua. Xét trong 4 trận đấu gần đây, đội bóng này giành được 1 chiến thắng, 1 trận hòa và để thua 2 trận. Dù còn gặp nhiều biến số về mặt kết quả, Sunderland vẫn luôn thể hiện tinh thần thi đấu kiên cường và sẵn sàng tạo nên bất ngờ trong chuyến làm khách lần này.

Thế đối đầu nghiêng hẳn về đội chủ nhà

Lịch sử chạm trán trực tiếp đang chứng kiến sự áp đảo rõ rệt từ phía đại diện thành Manchester. Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa đôi bên, Manchester City áp đảo với 4 chiến thắng và 1 trận hòa, trong khi Sunderland chưa từng giành được chiến thắng.

Với ưu thế sân nhà Etihad cùng khoảng cách điểm số vượt trội, Manchester City nắm nhiều lợi thế để làm chủ cục diện trận đấu. Trong khi đó, Sunderland sẽ cần một đấu pháp phòng ngự chặt chẽ và tận dụng tối đa cơ hội nếu muốn có điểm rời sân khách.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)