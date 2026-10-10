📊 Xem thống kê chi tiết trận Sunderland 0-2 Brighton: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Sunderland0 - 2BrightonKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Sunderland tiếp đón Brighton.

12'Brighton tích cực bắn phá khung thành

Sau hơn 10 phút đầu trận, Sunderland cầm bóng nhỉnh hơn với 52% - 48% nhưng Brighton mới là bên tạo ra nhiều sóng gió. Đội khách vượt trội về số pha dứt điểm với tỷ lệ 0 - 3 (trúng đích 0 - 1), buộc hàng thủ đối phương phải luôn trong thế cảnh giác.

24'Brighton nhỉnh hơn về thế trận

Nửa đầu hiệp một chứng kiến ưu thế kiểm soát bóng nghiêng về phía đội khách Brighton với thời lượng 43% - 57%. Đội khách chủ động tổ chức tấn công và vượt trội về số pha dứt điểm (2 - 5, trúng đích 0 - 1), trong khi Sunderland vẫn đang kiên trì phòng ngự chờ thời cơ phản công dù liên tục bị thổi việt vị tới 3 - 0.

34'Sunderland thay người sớm vì lý do bất khả kháng

Phút 34, Sunderland buộc phải có sự điều chỉnh nhân sự từ sớm khi Thomas Meunier rời sân nhường chỗ cho Malick Fofana. Trong bối cảnh thế trận giằng co và tỷ số vẫn đang là 0-0, sự thay đổi này có thể giúp đội chủ nhà làm mới hành lang cánh để cải thiện thế trận tấn công.

36'Boscagli nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu

Phút 36, trung vệ Olivier Boscagli bên phía Brighton phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Trận đấu trên sân Stadium of Light vẫn đang diễn ra giằng co với tỷ số 0-0 khi cả Sunderland và Brighton đều chưa thể tạo ra bước ngoặt.

37'Brighton nhỉnh hơn nhưng chưa thể khai thông bế tắc

Tiến về những phút cuối hiệp một, Brighton nhỉnh hơn đôi chút về thế trận với thời lượng kiểm soát bóng 54% cùng số pha dứt điểm vượt trội 5 - 3. Dù vậy, các cơ hội rõ nét vẫn rất khan hiếm khi đội khách mới chỉ có đúng 1 pha dứt điểm trúng đích, trong khi Sunderland vẫn đang đứng vững với tỷ số hòa 0 - 0.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

50'Brighton nhỉnh hơn về thế trận đầu hiệp hai

Bước sang phút 50, Brighton duy trì quyền kiểm soát bóng tốt hơn với tỷ lệ 44% - 56% và vượt trội ở số lần dứt điểm (4 - 7). Dẫu vậy, Sunderland vẫn phòng ngự tập trung để giữ vững tỷ số hòa 0 - 0, dù đội chủ nhà đã 5 lần bị thổi phạt việt vị trong các nỗ lực phản công.

53'Maxim De Cuyper mở tỷ số cho Brighton

Phút 53, thế bế tắc trên sân Stadium of Light được khai thông khi Pascal Groß kiến tạo chuẩn xác để Maxim De Cuyper dứt điểm tung lưới đối phương, đưa Brighton vươn lên dẫn trước 0-1. Bàn thắng quý giá giúp đội khách nắm lợi thế lớn ngay đầu hiệp hai.

56'VAR can thiệp, Pascal Struijk nhận thẻ phạt nâng cấp

Phút 56, VAR đã can thiệp vào tình huống phạm lỗi của Pascal Struijk và quyết định nâng cấp mức độ thẻ phạt dành cho cầu thủ bên phía Brighton. Quyết định bất lợi này đến ngay sau khi đội khách vừa vươn lên dẫn trước 0-1 ít phút trước đó.

57'Pascal Struijk nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân

Phút 57, bước ngoặt lớn xảy ra khi Pascal Struijk của Brighton phải nhận thẻ đỏ truất quyền thi đấu sau khi VAR vào cuộc. Dù vừa có bàn mở tỷ số 0-1 trước đó không lâu, Brighton giờ đây sẽ phải căng mình chơi thiếu người trong phần còn lại của trận đấu.

60'Brighton tăng cường hàng thủ sau thẻ đỏ

Phút 60, Brighton thực hiện sự thay đổi người khi Lewis Dunk được tung vào sân để thế chỗ Charalampos Kostoulas. Động thái này nhằm củng cố lại hệ thống phòng ngự sau khi đội khách vừa phải chơi thiếu người, qua đó quyết tâm bảo toàn cách biệt mong manh 0-1 trước Sunderland.

62'Brighton duy trì lợi thế dẫn bàn

Bước sang phút 62, Brighton vẫn đang bảo toàn tỷ số 0-1 trước Sunderland nhờ thế trận nhỉnh hơn về số pha hãm thành. Đội khách vượt lên ở chỉ số dứt điểm với 5-8 (trúng đích 2-3), trong khi Sunderland dù cầm bóng 51% - 49% nhưng thường xuyên rơi vào bẫy việt vị với thông số 5-0.

68'Brighton điều chỉnh nhân sự sau chiếc thẻ đỏ

Phút 68, Brighton có sự thay đổi người khi Costinha được tung vào sân để thay thế cho Olivier Boscagli. Đang phải thi đấu thiếu người nhưng vẫn dẫn trước 0-1, ban huấn luyện đội khách rõ ràng muốn làm mới đội hình để duy trì lợi thế mong manh trên sân Stadium of Light.

68'Brighton điều chỉnh nhân sự để giữ lợi thế

Phút 68, Brighton thực hiện quyền thay đổi người khi Malick Yalcouyé được tung vào sân thế chỗ Maxim De Cuyper. Đang phải thi đấu thiếu người nhưng vẫn dẫn trước 0-1, đội khách cần tăng cường sự chắc chắn để bảo toàn tỷ số mong manh.

73'Sunderland thay người nhằm tìm bàn gỡ

Phút 73, Sunderland quyết định làm mới đội hình khi tung Dayann Methalie vào sân thế chỗ Reinildo Isnard Mandava. Đang bị dẫn 0-1 nhưng được chơi hơn người, đội chủ nhà đẩy mạnh áp lực hòng tìm kiếm bàn gỡ hòa trong khoảng thời gian còn lại.

73'Sunderland làm mới hàng công tìm bàn gỡ

Phút 73, Sunderland quyết định có sự thay đổi nhân sự khi Djiamgone Jocelin Ta Bi được tung vào sân thế chỗ Nilson Angulo. Đang bị dẫn 0-1 nhưng có lợi thế chơi hơn người sau thẻ đỏ của Brighton, đội chủ nhà nỗ lực gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa.

74'Sunderland nỗ lực cầm bóng tìm bàn gỡ

Bước sang phút 74, Sunderland nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ và đang chiếm ưu thế kiểm soát bóng với thời lượng 58% - 42%. Dù vậy, Brighton vẫn duy trì sự nguy hiểm trong các đợt phản công khi dẫn trước về tổng số pha dứt điểm 8 - 10, đồng thời bảo toàn chắc chắn cách biệt mong manh 0-1.

81'Sunderland làm mới hàng công tìm bàn gỡ

Phút 81, Sunderland quyết định rút Enzo Le Fée rời sân để nhường chỗ cho Juan Riquelme Angulo. Đang bị dẫn 0-1 nhưng được chơi hơn người, đội chủ sân Stadium of Light dồn toàn lực cho mặt trận tấn công nhằm níu giữ lại điểm số trong những phút cuối.

87'Sunderland dồn ép tìm bàn gỡ

Bước sang phút 87, Sunderland nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ và nắm quyền kiểm soát bóng vượt trội với 61% - 39%. Dù vậy, thế trận tấn công vẫn diễn ra hết sức giằng co khi đôi bên cân bằng hoàn toàn ở thông số dứt điểm 12 - 12 (trúng đích 3 - 3), trong khi Brighton chủ động phòng ngự chặt chẽ để bảo toàn cách biệt mong manh 0-1.

88'Brighton điều chỉnh nhân sự ở những phút cuối

Phút 88, Brighton tiến hành thay người khi Jaouen Hadjam được tung vào sân để thế chỗ Diego Gomez. Trong bối cảnh phải chơi thiếu người từ sớm, sự điều chỉnh này có thể nhằm tăng cường phòng ngự để bảo toàn cách biệt mong manh 0-1 trước áp lực của Sunderland.

88'Brighton điều chỉnh nhân sự cuối trận

Phút 88, Brighton có sự thay đổi người khi Georginio Rutter được tung vào sân thế chỗ Yasin Ayari. Đội khách đang nỗ lực bảo toàn cách biệt 0-1 dù phải thi đấu thiếu người trong những phút cuối trên sân Stadium of Light.

90+3'Jaouen Hadjam nhân đôi cách biệt cho Brighton

Phút 90+3, từ đường kiến tạo của Georginio Rutter, Jaouen Hadjam dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 0-2 cho Brighton. Dù phải chơi thiếu người sau tấm thẻ đỏ của Pascal Struijk từ phút 57, đội khách vẫn xuất sắc định đoạt trận đấu ngay tại Stadium of Light.

KTKết thúc: Sunderland 0-2 Brighton

Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 2.

Cập nhật lúc 22:58 10/10/2026

Cuộc chạm trán lúc 21:00 ngày 10/10/2026 trên sân vận động Stadium of Light mang ý nghĩa quan trọng đối với cuộc đua ở nhóm dẫn đầu. Brighton đang đứng trước cơ hội rất lớn để bám đuổi ngôi đầu bảng, trong bối cảnh đội chủ nhà Sunderland phải chật vật tìm kiếm điểm số nhằm cải thiện vị trí ở nửa dưới bảng xếp hạng.

Cơ hội bứt phá của đội khách Brighton

Bước vào chuyến làm khách lần này, Brighton đang duy trì vị thế vững chắc trong top đầu khi giữ vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 10 điểm. Khoảng cách điểm số sít sao với nhóm trên mở ra cơ hội rõ rệt để Brighton gây sức ép trực tiếp lên vị trí đầu bảng nếu họ giành trọn vẹn kết quả thuận lợi.

Phong độ thi đấu của các vị khách cũng đem lại nhiều tín hiệu tích cực. Trong 5 trận gần nhất, Brighton đã giành 3 trận thắng, hòa 1 trận và chỉ để thua 1 trận. Việc ca khúc khải hoàn ở trận đấu gần nhất giúp đội bóng này duy trì được sự hưng phấn lẫn nhịp điệu thi đấu ổn định trước khi hành quân đến Stadium of Light.

Thử thách lớn cho chủ nhà Sunderland

Trái ngược với đà thăng tiến của đối thủ, Sunderland đang trải qua giai đoạn thi đấu tương đối khó khăn. Đội chủ sân Stadium of Light hiện xếp ở vị trí thứ 14 với vỏn vẹn 4 điểm tích lũy được, cho thấy khoảng cách trình độ và điểm số đáng kể so với Brighton ở thời điểm hiện tại.

Nhìn vào 5 trận đấu gần nhất, thành tích của Sunderland không thực sự thuyết phục khi họ chỉ thắng 1 trận, hòa 1 trận và phải nhận tới 3 thất bại. Việc trắng tay ở trận đấu gần nhất càng bộc lộ những trục trặc trong khâu vận hành lối chơi, khiến điểm tựa sân nhà trở thành áp lực không nhỏ cho Sunderland trước một tập thể đang có phong độ cao.

Lịch sử đối đầu nghiêng về các vị khách

Xét về tương quan thành tích đối đầu giữa hai câu lạc bộ, Brighton tiếp tục cho thấy sự áp đảo rõ nét. Trong 3 lần chạm trán gần nhất, Brighton giành được 2 chiến thắng và có 1 trận hòa, trong khi Sunderland chưa thể một lần đánh bại đối thủ.

Với ưu thế vượt trội về vị trí trên bảng xếp hạng, thành tích đối đầu gần đây cũng như phong độ thi đấu, Brighton hoàn toàn nắm thế chủ động trong mục tiêu kiểm soát cục diện. Nếu duy trì đúng bản lĩnh và tận dụng triệt để những lỗ hổng từ phía Sunderland, thầy trò Brighton có cơ hội lớn nối dài chuỗi kết quả thuận lợi để tiếp tục cuộc bám đuổi ngôi đầu.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)