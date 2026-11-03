Hạ sĩ Phạm Lê Xuân Lộc với dấu ấn tự hào trên những chặng đường đua

Phát huy lợi thế từ vóc dáng

Gặp Hạ sĩ Phạm Lê Xuân Lộc (sinh năm 2005, tại tỉnh Lâm Đồng), vận động viên xe đạp thuộc Trung tâm Thể dục thể thao Quốc phòng II, Bộ Tham mưu Quân khu 7, chúng tôi khá bất ngờ trước vóc dáng có phần nhỏ nhắn so với nhiều vận động viên xe đạp chuyên nghiệp. Hạ sĩ Phạm Lê Xuân Lộc tự tin khi nói về hình thể của mình…

Hạ sĩ, vận động viên xe đạp Phạm Lê Xuân Lộc được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao tặng Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2026. Ảnh nhân vật cung cấp

Năm 2019, Phạm Lê Xuân Lộc thi tuyển vào lớp đào tạo trẻ của một đội bóng chuyên nghiệp nhưng không được tuyển chọn. Theo Lộc, một phần nguyên nhân là vóc dáng nhỏ bé chưa đáp ứng yêu cầu tuyển chọn. Gác lại giấc mơ sân cỏ, Phạm Lê Xuân Lộc vẫn nuôi khát vọng trở thành vận động viên chuyên nghiệp và tìm kiếm cơ hội ở một môn thể thao khác. Sau đó, được chị gái Phạm Lê Xuân Hồng, lúc ấy là vận động viên xe đạp chuyên nghiệp, truyền cảm hứng và hướng dẫn giúp Lộc bắt đầu làm quen với xe đạp khi mới 14 tuổi. Qua tập luyện, Phạm Lê Xuân Lộc dần nhận ra vóc dáng nhỏ chính là một lợi thế giúp giảm lực cản của gió khi thi đấu.

Trong đội hình Đoàn Quân đội, Hạ sĩ Phạm Lê Xuân Lộc quyết tâm giành thành tích cao tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Năm 2020, Phạm Lê Xuân Lộc đầu quân về Trung tâm Thể dục thể thao Quốc phòng II, bắt đầu hành trình theo đuổi thể thao chuyên nghiệp gắn liền môi trường Quân đội và được tạo điều kiện học bổ túc văn hóa bậc THPT. Năm 2025, thực hiện nghĩa vụ quân sự, trở thành chiến sĩ của Quân khu 7. Hạ sĩ Phạm Lê Xuân Lộc chia sẻ: “Trong môn xe đạp đường trường, cùng với sức bền còn đòi hỏi khả năng quan sát, lựa chọn thời cơ và tỉnh táo ở những thời khắc quyết định. Để vượt qua những trở ngại, tôi luôn chú trọng rèn thể lực, tích lũy kinh nghiệm, rèn khả năng xử lý tình huống trên đường đua. Hơn nữa, tôi tìm hiểu cách các đội xe đạp chuyên nghiệp tổ chức tập luyện, sử dụng những thiết bị hỗ trợ như đồng hồ chuyên dụng, dây đo nhịp tim, bàn đạp đo công suất và các ứng dụng theo dõi giáo án. Nhờ đó, tôi có thể đánh giá cường độ vận động, kiểm soát thể trạng và điều chỉnh quá trình tập luyện phù hợp hơn”.

Phạm Lê Xuân Lộc mỗi khi ăn mừng chiến thắng.

Viên ngọc quý của làng đua xe đạp

Khi được hỏi về những giải đấu để lại nhiều ấn tượng, Hạ sĩ Phạm Lê Xuân Lộc kể cho chúng tôi nghe kỷ niệm khi tham gia Cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ 2024 - Cúp Báo Quân đội nhân dân”. Lúc đó Lộc 19 tuổi, đã xuất sắc giành trọn 4 danh hiệu cá nhân chung cuộc: Áo vàng (tay đua xuất sắc nhất), áo xanh (vua nước rút), áo chấm đỏ (vua leo núi) và áo trắng (tay đua dưới 23 tuổi xuất sắc nhất). Với thành tích đó, Lộc trở thành “hiện tượng” trong làng đua xe đạp Việt Nam.

Phạm Lê Xuân Lộc (người mặc áo vàng) tại lễ trao giải Cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ 2024 - Cúp Báo Quân đội nhân dân".

Một năm sau đó, Phạm Lê Xuân Lộc tiếp tục ghi dấu sự tiến bộ của trên đường đua khi lập kỷ lục tại Giải đua xe đạp Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh, trở thành tay đua đầu tiên trong lịch sử giải có 4 lần liên tiếp giành áo trắng chung cuộc - danh hiệu dành cho vận động viên trẻ xuất sắc nhất. Trong năm 2025, đồng chí còn giành nhiều huy chương tại các giải xe đạp quốc gia và giải trẻ, góp phần vào thành tích chung của thể thao Quân đội, đặc biệt là giành huy chương đồng ở nội dung xe đạp đường trường nam tại SEA Games 33.

Phạm Lê Xuân Lộc (người mặc áo đỏ) giành huy chương đồng tại SEA Games 33. Ảnh nhân vật cung cấp

Bước sang năm 2026, tại Giải xe đạp Cúp các đội mạnh toàn quốc, cua-rơ áo lính đóng góp vào thành tích của đoàn Quân đội với 4 huy chương vàng và 2 huy chương bạc. Từ những giải đấu dành cho vận động viên trẻ đến các cuộc tranh tài có yêu cầu chuyên môn cao, mỗi kết quả đều ghi nhận một bước tiến của Phạm Lê Xuân Lộc.

Phạm Lê Xuân Lộc là “viên ngọc quý” của làng đua xe đạp Việt Nam. Ảnh nhân vật cung cấp

Đánh giá về học trò, Trung tá QNCN Nguyễn Thế Bình, Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển Xe đạp, Trung tâm Thể dục thể thao Quốc phòng II, Bộ Tham mưu Quân khu 7, cho biết: “Phạm Lê Xuân Lộc tập luyện nghiêm túc, chịu khó, có tinh thần kỷ luật cao, có tố chất và tiềm năng phát triển. Chúng tôi đã đề xuất Ban giám đốc Trung tâm quan tâm, đầu tư trọng điểm, tạo điều kiện để “viên ngọc quý” của làng đua xe đạp được phát triển lâu dài trong môi trường Quân đội”.

Sống đẹp và trách nhiệm quân nhân

Nhắc lại cuộc đua tranh Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh năm 2026, chủ đề “Non sông liền một dải”, Hạ sĩ Phạm Lê Xuân Lộc dành nhiều cảm xúc cho khoảnh khắc tại vạch đích. Ngày 30-4, khi cuộc đua kết thúc trước Dinh Độc Lập (Hội trường Thống Nhất), đồng chí được thủ trưởng Quân khu 7 đến bắt tay, chúc mừng. Sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ huy đơn vị giúp đồng chí cảm nhận sâu sắc hơn niềm vinh dự khi thi đấu trong màu áo thể thao Quân đội.

Nam tuyển thủ Phạm Lê Xuân Lộc giành áo vàng chung cuộc tại Cuộc đua xe đạp chuyên nghiệp toàn quốc "Về Phước Long xây chiến thắng" năm 2026. Ảnh nhân vật cung cấp

Hạ sĩ Phạm Lê Xuân Lộc (người mặc áo vàng) chụp ảnh cùng đồng đội.

Được vinh danh “Thanh niên sống đẹp” năm 2026, Lộc có thêm động lực để phấn đấu, gìn giữ và thể hiện lối sống đẹp hằng ngày, luôn kiên trì trước khó khăn, cầu thị trong luyện tập, luôn gắn mục tiêu cá nhân với thành tích tập thể. Thường xuyên thi đấu và tập huấn xa đơn vị, cua-rơ áo lính luôn ý thức giữ nghiêm kỷ luật, tự giác thực hiện kế hoạch tập luyện. Ý thức ấy giúp đồng chí giữ sự nghiêm túc cả khi không có cán bộ đơn vị trực tiếp theo dõi, nhắc nhở.

Hình ảnh Binh nhì Phạm Lê Xuân Lộc trong những ngày đầu nhập ngũ.

Trò chuyện với chúng tôi, Hạ sĩ Phạm Lê Xuân Lộc tự hào khi nhắc đến động tác chào theo điều lệnh Quân đội trong những lần mừng chiến thắng. Đó là khoảnh khắc niềm vui, niềm vinh dự của một quân nhân, cũng là cách đồng chí bày tỏ tình cảm với đơn vị, huấn luyện viên và đồng đội. Để có thêm những lần chào điều lệnh trong niềm vui mang vinh quang về cho thể thao Quân đội, cua-rơ áo lính luôn tự nhắc mình nỗ lực từ mỗi buổi tập, mỗi vòng quay, xứng đáng là "Thanh niên sống đẹp" và phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ.