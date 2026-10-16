Ha Seok Jin choáng ngợp trước màn lột xác của Hani

Love on the Menu kể về Kim Moo Jin (Ha Seok Jin) và Han Gyu Rim (Hani), hai người yêu cũ gặp lại nhau sau 8 năm kể từ cuộc chia tay đầy đau khổ. Cuộc hội ngộ mở ra cơ hội để cả hai đối diện với những cảm xúc còn dang dở, đồng thời hàn gắn những tổn thương trong gia đình và cùng nhau xây dựng một mái ấm tràn ngập yêu thương.

Trong những hình ảnh mới được công bố, Han Gyu Rim bất ngờ lên kế hoạch khiến Kim Moo Jin mất đi tình cảm dành cho mình. Dù đã chia tay nhiều năm, anh dường như vẫn chưa thể quên cô. Điều này khiến Han Gyu Rim tìm cách giữ khoảng cách với người yêu cũ nhưng không dễ dàng khiến anh từ bỏ mối quan hệ giữa hai người.

Màn thay đổi phong cách của Hani hé lộ những diễn biến mới trong chuyện tình với Ha Seok Jin.

Trước đó, Han Gyu Rim đã thử nhiều cách để đẩy Kim Moo Jin ra xa, từ giả vờ thay lòng đổi dạ đến liên tục từ chối sự quan tâm của anh. Tuy nhiên, gia đình cô vẫn bày tỏ sự ủng hộ dành cho Kim Moo Jin, khiến kế hoạch của Han Gyu Rim càng trở nên khó khăn.

Ở tập phim sắp tới, Han Gyu Rim sẽ xuất hiện với diện mạo khác lạ trong chiếc váy đỏ nổi bật. Đây là phong cách táo bạo mà nhân vật hiếm khi thể hiện trước đây. Màn thay đổi bất ngờ khiến Kim Moo Jin sững sờ, đồng thời khơi gợi sự tò mò về mục đích thực sự của Han Gyu Rim. Khán giả cũng chờ đợi liệu anh có nhận ra ý định của người yêu cũ hay tiếp tục kiên trì theo đuổi cô.

Bên cạnh chuyện tình cảm của hai nhân vật chính, bộ phim còn hé lộ diễn biến mới trong các mối quan hệ gia đình. Jang Seo Hyun (Lee Ju Yeon), con gái riêng của Go Yoon Hee (Yoon Yoo Sun), sẽ gặp gỡ Han Gyu Seo (Park Soo Oh), con trai của chồng cũ Go Yoon Hee. Cuộc chạm mặt được dự đoán tạo nên bầu không khí căng thẳng, đồng thời mở ra những thay đổi trong mối quan hệ giữa các nhân vật.

Trong khi Kim Moo Jin và Han Gyu Rim vẫn loay hoay với những cảm xúc dang dở, cuộc gặp giữa Jang Seo Hyun và Han Gyu Seo hứa hẹn mang đến thêm những tình tiết đáng chú ý. Tập tiếp theo của Love on the Menu lên sóng lúc 20 giờ ngày 11/10 theo giờ Hàn Quốc.