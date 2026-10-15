Hạ Seattle Sounders, FC Dallas củng cố vị trí thứ 3 bám đuổi ngôi đầu

📊 Xem thống kê chi tiết trận FC Dallas 1-0 Seattle Sounders: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-fc-dallas-1-0-seattle-sounders-kaick-da-silva-ferreira-toa-sang-fc-dallas-gianh-tron-3-diem-469398.html

FC Dallas1 - 0Seattle SoundersKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

FC Dallas tiếp đón Seattle Sounders.

13'FC Dallas nhỉnh hơn về quyền kiểm soát

Sau gần 15 phút thi đấu, FC Dallas đang nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 55% - 45%. Dù vậy, thế trận đôi công vẫn diễn ra khá thận trọng khi tỷ số dứt điểm giữa hai bên cân bằng ở mức 1 - 1, trong đó đội chủ nhà có 1 lần đưa bóng trúng đích khiến thủ môn Seattle Sounders phải trổ tài cứu thua.

26'Thế trận giằng co cân bằng

Trôi qua nửa đầu hiệp một, trận đấu vẫn giữ tỷ số 0-0 trong thế trận giằng co khi tỷ lệ cầm bóng khá cân bằng 48% - 52%. Seattle Sounders có phần sắc bén hơn đôi chút với số pha dứt điểm trúng đích 1 - 3, buộc thủ môn đội chủ nhà đã phải có 3 lần cứu thua.

40'Seattle Sounders lấn lướt về cơ hội dứt điểm

Tiến gần đến những phút cuối hiệp một, thế trận diễn ra khá cân bằng về quyền kiểm soát với tỷ lệ cầm bóng 49% - 51%. Dẫu vậy, Seattle Sounders mới là bên tạo ra nhiều sức ép nguy hiểm hơn khi vượt trội về số pha dứt điểm 4 - 7 (trúng đích 1 - 5), buộc thủ thành bên phía FC Dallas phải có tới 5 pha cứu thua để giữ sạch mành lưới.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

52'Seattle Sounders nhỉnh hơn về độ chuẩn xác

Bước sang phút 52, thế trận vẫn duy trì ở thế giằng co với tỷ lệ cầm bóng 47% - 53%. FC Dallas nỗ lực hãm thành với tổng cộng dứt điểm 9 - 7, nhưng Seattle Sounders mới là bên sắc bén hơn khi vượt trội về số pha trúng đích 2 - 5, buộc thủ môn đội chủ nhà đã phải có tới cứu thua 5 - 2 để giữ sạch mành lưới.

58'Seattle Sounders tung Jordan Morris vào sân

Phút 58, Seattle Sounders có sự điều chỉnh nhân sự khi Jordan Morris được tung vào sân thế chỗ Nouhou Tolo. Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm sự đột biến trên hàng công nhằm phá vỡ thế bế tắc 0-0 trước FC Dallas.

59'Seattle Sounders tăng cường nhân sự bên cánh

Phút 59, Seattle Sounders quyết định làm mới đội hình khi tung Alexander Roldan vào sân thế chỗ Kalani Kossa-Rienzi. Đội khách đang kiểm soát bóng nhỉnh hơn đôi chút (52% so với 48%) nhưng vẫn cần thêm giải pháp đột biến để phá vỡ thế bế tắc 0-0 trên sân Toyota Stadium.

63'Kaick da Silva Ferreira mở tỷ số cho FC Dallas

Phút 63, thế bế tắc trên sân Toyota Stadium cuối cùng cũng bị phá vỡ khi Kaick da Silva Ferreira dứt điểm chuẩn xác từ đường kiến tạo của Osaze Urhoghide, đưa FC Dallas vươn lên dẫn trước 1-0. Bàn thắng mở tỷ số đầy quan trọng này mang lại lợi thế rất lớn cho đội chủ nhà trong cuộc đối đầu căng thẳng với Seattle Sounders.

64'FC Dallas nỗ lực bảo toàn lợi thế

Bước sang phút 64, dù FC Dallas vẫn đang dẫn trước 1-0 và nhỉnh hơn về số pha dứt điểm (10-8), nhưng Seattle Sounders mới là đội tạo ra nhiều cơ hội thực sự nguy hiểm hơn. Đội khách vượt trội ở số lần dứt điểm trúng đích với tỷ lệ 2-6, buộc thủ môn bên phía FC Dallas phải trổ tài với 6-2 pha cứu thua để giữ vững cách biệt mong manh.

66'Seattle Sounders điều chỉnh nhân sự tìm kiếm bàn gỡ

Phút 66, Seattle Sounders có sự thay đổi người khi Jesús Ferreira được tung vào sân thế chỗ Sebastian Gomez. Rơi vào thế phải rượt đuổi tỷ số 0-1, đội khách buộc phải làm mới đội hình với hy vọng cải thiện hiệu quả tấn công trong phần còn lại của trận đấu.

74'FC Dallas điều chỉnh nhân sự tuyến giữa

Phút 74, FC Dallas tiến hành thay đổi nhân sự khi Patrickson Delgado được tung vào sân thế chỗ Santiago Moreno. Đang dẫn 1-0 trên sân nhà Toyota Stadium, đội bóng áo đỏ dường như muốn bổ sung nguồn năng lượng mới để duy trì sự chắc chắn trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

74'FC Dallas củng cố tuyến giữa với Christian Cappis

Phút 74, FC Dallas thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Joaquín Valiente Cioli rời sân nhường chỗ cho Christian Cappis. Đội chủ nhà đang tạm dẫn 1-0 và động thái này có thể nhằm bổ sung năng lượng để bảo toàn lợi thế mong manh trong những phút còn lại.

76'FC Dallas nỗ lực bảo toàn lợi thế mong manh

Bước sang phút 76, FC Dallas vẫn đang giữ lợi thế dẫn trước 1-0 và nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 57% - 43%. Dù chịu sức ép khi đối phương vượt trội về số cú dứt điểm trúng đích (3 - 7), hàng thủ đội chủ nhà vẫn đứng vững nhờ sự xuất sắc của thủ môn với 7 - 2 pha cứu thua để bảo vệ cách biệt mong manh.

81'Patrickson Delgado nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 81, trọng tài đã rút thẻ vàng cảnh cáo Patrickson Delgado sau một tình huống phạm lỗi. Trận đấu trên sân Toyota Stadium đang bước vào những phút căng thẳng khi FC Dallas nỗ lực bảo toàn lợi thế dẫn 1-0.

82'FC Dallas điều chỉnh nhân sự ở tuyến trên

Phút 82, FC Dallas tiến hành thay đổi lực lượng khi Herman Johansson được tung vào sân để thay thế cho Bernard Kamungo. Đội chủ nhà đang nỗ lực làm mới thế trận nhằm bảo toàn lợi thế dẫn trước 1-0 trong những phút cuối.

83'Seattle Sounders làm mới tuyến giữa ở phút 83

Phút 83, Seattle Sounders có sự thay đổi nhân sự khi Peter Kingston được tung vào sân thế chỗ Snyder Brunell. Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ trong bối cảnh bị FC Dallas dẫn trước 1-0 khi thời gian trận đấu trôi về những phút cuối.

83'Seattle Sounders làm mới đội hình ở cuối trận

Phút 83, Seattle Sounders quyết định đưa Caden Clark vào sân thế chỗ stuar hawkins. Đang bị dẫn trước 0-1, đội khách nỗ lực tìm kiếm sự đột biến trên mặt trận tấn công nhằm nuôi hy vọng giành lại điểm số trong những phút thi đấu ít ỏi còn lại.

88'FC Dallas kiên cường bảo vệ cách biệt

Bước sang phút 88, Seattle Sounders dồn toàn lực tìm bàn gỡ với tỷ lệ cầm bóng 54% cùng 7 cú sút trúng đích (so với 3 của đối thủ). Dẫu vậy, hàng thủ FC Dallas vẫn đứng vững nhờ sự xuất sắc của thủ môn với 7 pha cứu thua, kiên cường giữ vững tỷ số 1-0.

90+8'Daniel nhận thẻ vàng vì câu giờ

Ở phút 90+8', Daniel bên phía FC Dallas phải nhận thẻ vàng từ trọng tài do hành vi câu giờ. Đội chủ nhà đang nỗ lực bảo toàn cách biệt mong manh 1-0 trước sức ép từ Seattle Sounders khi trận đấu trôi về những giây cuối cùng.

KTKết thúc: FC Dallas 1-0 Seattle Sounders

Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 09:39 15/10/2026

FC Dallas còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi tiếp Seattle Sounders trên sân Toyota Stadium (Texas) lúc 07:30 ngày 15/10/2026. Đội chủ nhà đang đứng hạng 3 với 47 điểm, nhưng sẽ gặp một đối thủ có phong độ rất tốt và đang thắng thế trong các lần chạm trán gần đây.

FC Dallas giữ vị trí đáng mơ ước trên bảng xếp hạng

Với 47 điểm, FC Dallas đang nằm trong nhóm đầu bảng. Đây là nền tảng quan trọng để đội chủ nhà tiếp tục theo đuổi mục tiêu cạnh tranh ngôi đầu. Mỗi trận đấu vì thế đều mang giá trị lớn trong cuộc đua phía trước.

Phong độ gần đây của FC Dallas khá tích cực nhưng chưa thật sự ổn định. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Trận đấu gần nhất của họ kết thúc bằng thất bại, nên đây là cơ hội để đội chủ nhà chứng tỏ khả năng phản ứng trên sân nhà.

Seattle Sounders đến Texas với chuỗi trận ấn tượng

Seattle Sounders hiện xếp hạng 7 với 41 điểm, kém FC Dallas 6 điểm. Tuy nhiên, phong độ của đội khách lại nhỉnh hơn. Trong 5 trận gần nhất, Seattle Sounders thắng 4 trận và hòa 1 trận, chưa nếm mùi thất bại.

Đáng chú ý, 4 trận thắng đó đều là những trận gần đây nhất của họ. Điều này cho thấy đội khách đang ở trạng thái hưng phấn và sẵn sàng tận dụng mọi sơ hở của chủ nhà.

Thế đối đầu nghiêng về đội khách

Lịch sử gặp gỡ là điểm khiến FC Dallas phải thận trọng. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Seattle Sounders thắng 4 trận, hòa 1 trận, còn FC Dallas chưa có chiến thắng nào. Đội chủ nhà cần tìm ra cách phá vỡ thế bất lợi này nếu muốn giữ vững tham vọng ở nhóm đầu bảng.

Điểm then chốt của trận đấu

Khoảng cách 6 điểm trên bảng xếp hạng cho thấy FC Dallas đang có lợi thế về thành tích cả mùa giải. Ngược lại, Seattle Sounders mang theo phong độ tốt hơn trong thời gian gần đây và thế đối đầu có lợi. Trận đấu vì thế nhiều khả năng là cuộc đối đầu giữa sự ổn định ở thứ hạng cao của chủ nhà và đà hưng phấn của đội khách.

Với FC Dallas, một kết quả tích cực trên sân nhà sẽ giúp đội củng cố vị trí và giữ hy vọng bám đuổi ngôi đầu. Với Seattle Sounders, chuỗi trận không thua hiện tại là động lực để tiếp tục tạo sức ép lên đối thủ xếp trên.

Nhận định

Nhìn chung, đây là trận đấu cân bằng giữa hai đội có động lực lớn. FC Dallas có lợi thế sân nhà và thứ hạng cao hơn, trong khi Seattle Sounders sở hữu phong độ tốt và thành tích đối đầu áp đảo. Chủ nhà sẽ phải thi đấu tập trung và hiệu quả hơn để vượt qua một đối thủ đang ở thời điểm thăng hoa.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)