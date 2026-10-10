Hạ SC Paderborn 07 ngay trên sân khách, VfB Stuttgart áp sát đối thủ

📊 Xem thống kê chi tiết trận SC Paderborn 07 0-2 VfB Stuttgart: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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SC Paderborn 070 - 2VfB StuttgartKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

SC Paderborn 07 tiếp đón VfB Stuttgart.

12'VfB Stuttgart chiếm ưu thế kiểm soát bóng

Sau hơn 10 phút bóng lăn, VfB Stuttgart đang nắm thế chủ động trên sân với thời lượng cầm bóng 40% - 60% và vượt trội về số pha dứt điểm (1 - 3, trúng đích 0 - 1). SC Paderborn 07 chủ động chơi thấp, tập trung phòng ngự nhằm hóa giải các đợt tấn công từ đối thủ khi tỷ số vẫn đang là 0-0.

25'Jeffrey Julian Gaston Chabot mở tỷ số cho VfB Stuttgart

Phút 25, Jeffrey Julian Gaston Chabot đã ghi bàn giúp VfB Stuttgart vươn lên dẫn trước 0-1 ngay trên sân của SC Paderborn 07. Bàn thắng mở tỷ số phản ánh đúng thế trận khi đội khách hoàn toàn làm chủ với tỷ lệ cầm bóng vượt trội 62%.

25'Stuttgart áp đảo và gia tăng sức ép

Nửa đầu hiệp một chứng kiến quyền kiểm soát nghiêng về các vị khách khi VfB Stuttgart chiếm 60% thời lượng cầm bóng. Đội khách liên tục bắn phá với tỷ lệ dứt điểm 3 - 7 (trúng đích 0 - 2), buộc thủ thành SC Paderborn 07 phải có 2 pha cứu thua để giữ sạch mành lưới.

37'VfB Stuttgart duy trì sức ép vượt trội

Nắm lợi thế dẫn bàn 0-1, VfB Stuttgart tiếp tục làm chủ nhịp độ trận đấu với thời lượng cầm bóng 46% - 54%. Đội khách tạo ra thế trận áp đảo về mặt cơ hội khi tung ra số pha dứt điểm gấp đôi đối thủ (5 - 10, trong đó trúng đích 1 - 4), buộc hàng thủ SC Paderborn 07 phải gồng mình chống đỡ.

45'Marvin Pieringer nhận thẻ vàng trước giờ nghỉ

Phút 45, Marvin Pieringer bên phía SC Paderborn 07 phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Đội chủ nhà vẫn đang chịu bất lợi khi bị VfB Stuttgart dẫn trước 0-1 ngay trên sân Home Deluxe Arena.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

50'VfB Stuttgart duy trì sức ép đầu hiệp hai

Bước sang phút 50, VfB Stuttgart tiếp tục nắm quyền chủ động với 55% thời lượng kiểm soát bóng và duy trì thế dẫn trước 0-1. Đội khách vượt trội về số cơ hội tạo ra khi tung ra tới 12 cú dứt điểm (5 lần trúng đích), buộc thủ môn bên phía SC Paderborn 07 phải có 4 pha cứu thua để giữ cách biệt mong manh.

62'SC Paderborn 07 nỗ lực tìm bàn gỡ

Bước sang phút 62, SC Paderborn 07 đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ và đang áp đảo về số lần hãm thành với 15 - 12 pha dứt điểm cùng 6 - 3 quả phạt góc. Dù vậy, VfB Stuttgart vẫn bảo toàn cách biệt 0 - 1 nhờ sự hiệu quả vượt trội khi sở hữu 3 - 5 cú sút trúng đích và buộc thủ môn chủ nhà có tới 4 lần cứu thua.

70'SC Paderborn 07 làm mới hàng công

Phút 70, SC Paderborn 07 quyết định rút Stefano Marino ra nghỉ để nhường chỗ cho Steffen Tigges. Trong bối cảnh đang bị dẫn 0-1 ngay trên sân Home Deluxe Arena, sự thay đổi này có thể nhằm gia tăng sức ép tìm kiếm bàn gỡ hòa khi thời gian thi đấu dần trôi về những phút cuối.

70'SC Paderborn 07 làm mới hàng công

Phút 70, SC Paderborn 07 quyết định thay người khi tung Rayan Philippe vào sân thế chỗ Marvin Pieringer. Trong bối cảnh đang bị dẫn 0-1, đội chủ nhà cần thêm làn gió mới trên mặt trận tấn công để tìm kiếm bàn gỡ hòa.

72'VfB Stuttgart điều chỉnh nhân sự ở hàng thủ

Phút 72, VfB Stuttgart quyết định làm mới đội hình khi rút Jeffrey Julian Gaston Chabot ra nghỉ để nhường chỗ cho Finn Jeltsch. Đội khách đang nỗ lực duy trì sự chắc chắn nhằm bảo toàn lợi thế dẫn 0-1 trên sân Home Deluxe Arena.

74'SC Paderborn 07 nỗ lực tìm bàn gỡ

Bước sang phút 74, SC Paderborn 07 kiểm soát bóng nhỉnh hơn với 53% - 47% và tích cực dứt điểm hòng tìm kiếm bàn gỡ (16 - 15). Tuy nhiên, VfB Stuttgart mới là đội cho thấy sự sắc bén với 3 - 6 cú sút trúng đích để tiếp tục bảo toàn lợi thế dẫn trước 0-1.

77'VfB Stuttgart làm mới hàng công

Phút 77, VfB Stuttgart quyết định rút Ermedin Demirović ra nghỉ và tung Dženan Pejčinović vào sân. Đội khách đang nỗ lực duy trì lợi thế dẫn trước 0-1 trong khoảng thời gian then chốt của trận đấu.

77'VfB Stuttgart làm mới hàng công

Phút 77, VfB Stuttgart thực hiện sự điều chỉnh nhân sự khi Bilal El Khannouss được tung vào sân thế chỗ Jamie Leweling. Đội khách đang nỗ lực duy trì lợi thế dẫn trước 0-1 trong bối cảnh SC Paderborn 07 liên tục gia tăng sức ép.

80'SC Paderborn 07 tăng cường nhân sự tìm bàn gỡ

Phút 80, SC Paderborn 07 thực hiện sự thay đổi người khi Oliver Batista Meier được tung vào sân thế chỗ Laurin Ulrich. Đang bị dẫn 0-1 ngay trên sân nhà, đội bóng áo xanh buộc phải làm mới mặt trận tấn công trong khoảng 10 phút thi đấu chính thức còn lại nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa.

83'Chris Führich nhân đôi cách biệt cho VfB Stuttgart

Phút 83, đón đường kiến tạo từ Angelo Stiller, Chris Führich dứt điểm chuẩn xác nâng tỷ số lên 0-2 cho VfB Stuttgart. Bàn thắng muộn màng này giúp đội khách tạo ra cách biệt an toàn ngay trên sân Home Deluxe Arena khi trận đấu trôi về những phút cuối.

85'SC Paderborn 07 đưa Felix Götze vào sân

Phút 85, SC Paderborn 07 thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Felix Götze được tung vào sân thế chỗ Mattes Hansen. Đang bị dẫn trước 0-2 ngay trên sân nhà Home Deluxe Arena, đội chủ nhà nỗ lực tìm kiếm sự tươi mới cho những phút thi đấu cuối cùng.

85'SC Paderborn 07 thay người ở những phút cuối

Phút 85, SC Paderborn 07 thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Jonah Sticker được tung vào sân thế chỗ Tjark Scheller. Đang bị VfB Stuttgart dẫn 0-2 ngay trên sân nhà, đội bóng áo xanh nỗ lực tìm kiếm những tia hy vọng mong manh trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại.

85'VfB Stuttgart tăng cường nhân sự tuyến giữa

Phút 85, VfB Stuttgart thực hiện quyền thay người khi Grischa Prömel được tung vào sân thế chỗ Deniz Undav. Nắm chắc lợi thế dẫn trước 0-2 ngay trên sân khách, đội bóng áo trắng chủ động điều chỉnh nhân sự để củng cố thế trận và bảo toàn chiến thắng trong những phút thi đấu cuối cùng.

85'VfB Stuttgart tăng cường nhân sự cuối trận

Phút 85, VfB Stuttgart có sự thay đổi người khi Leo Sauer được tung vào sân thế chỗ Chris Führich. Nắm lợi thế dẫn trước 0-2 sau bàn thắng ở phút 83, đội khách chủ động làm mới đội hình nhằm bảo toàn trọn vẹn chiến thắng trong những phút thi đấu cuối cùng.

87'Stuttgart bảo toàn lợi thế dẫn hai bàn

Bước sang phút 87, Paderborn nỗ lực dâng cao với tỷ lệ kiểm soát bóng 54% - 46% và tung ra 19 - 17 cú dứt điểm, nhưng sự hiệu quả vẫn thuộc về đội khách. VfB Stuttgart phòng ngự chặt chẽ và sắc bén hơn ở khâu ra đòn với 5 - 8 pha trúng đích, qua đó bảo toàn vững chắc tỷ số 0-2 khi trận đấu trôi về những phút cuối.

KTKết thúc: SC Paderborn 07 0-2 VfB Stuttgart

Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 2.

Cập nhật lúc 22:24 10/10/2026

Cuộc chạm trán giữa SC Paderborn 07 và VfB Stuttgart vào lúc 20h30 ngày 10/10/2026 trên sân vận động Home Deluxe Arena hứa hẹn sẽ mang đến những diễn biến khó lường. SC Paderborn 07 đang nỗ lực bám sát nhóm dự cúp châu lục, biến từng vòng đấu ở giai đoạn này trở thành cơ hội tích lũy điểm số quý giá.

Tình thế bám đuổi sít sao trên bảng xếp hạng

Bước vào trận đấu tới, SC Paderborn 07 hiện đứng ở vị trí thứ 12 với 4 điểm trong tay. Dù thứ hạng chưa thực sự bứt phá, khoảng cách điểm số sít sao với các đội xếp trên vẫn mở ra cơ hội để họ áp sát những mục tiêu tham vọng hơn nếu duy trì được sự tập trung tối đa.

Ở phía bên kia chiến tuyến, VfB Stuttgart đang xếp thứ 15 khi sở hữu 3 điểm. Khoảng cách mong manh chỉ 1 điểm giữa hai câu lạc bộ biến màn đối đầu trực tiếp này thành bước ngoặt có thể xáo trộn trật tự nhóm giữa và nhóm dưới ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Phong độ thiếu ổn định của hai câu lạc bộ

Nhìn vào chuỗi trận vừa qua, cả hai bên đều bộc lộ những trục trặc trong khâu vận hành lối chơi. Xét trong 4 trận đấu gần nhất, SC Paderborn 07 giành được 1 chiến thắng, 1 trận hòa và phải nhận 2 thất bại. Kết quả hòa ở lần ra sân gần nhất cho thấy đội chủ nhà vẫn đang nỗ lực cải thiện cấu trúc phòng ngự nhưng chưa thể giải quyết triệt để vấn đề hiệu quả.

Trong khi đó, VfB Stuttgart thể hiện sự thất thường rõ rệt hơn. Đội khách chỉ có được 1 chiến thắng và phải đón nhận tới 3 thất bại trong 4 trận đấu gần đây. Áp lực đang đè nặng lên các cầu thủ Stuttgart khi phong độ sa sút liên tiếp đẩy họ xuống gần khu vực nguy hiểm.

Cán cân đối đầu nghiêng về đội khách

Dù gặp nhiều bất lợi về phong độ hiện tại, VfB Stuttgart lại sở hữu điểm tựa tâm lý đáng kể từ quá khứ đối đầu. Thống kê trong 3 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội chỉ ra rằng VfB Stuttgart giành được 2 chiến thắng và 1 trận hòa, trong khi SC Paderborn 07 hoàn toàn không có được khúc khải hoàn nào.

Sự kỵ dơ trong lối chơi của đối thủ là rào cản lớn mà SC Paderborn 07 cần phải tìm lời giải. Điểm tựa sân nhà Home Deluxe Arena sẽ là nguồn cổ vũ quan trọng để đoàn quân áo xanh chủ động thiết lập thế trận chặt chẽ, kiểm soát nhịp độ nhằm hóa giải áp lực mà các đợt lên bóng của Stuttgart tạo ra.

Nhận định xu hướng thế trận

Với tính chất quan trọng của việc duy trì điểm số, hai huấn luyện viên nhiều khả năng sẽ ưu tiên sự an toàn nơi phần sân nhà trước khi nghĩ tới việc đẩy cao tấn công. VfB Stuttgart dù có thành tích đối đầu vượt trội nhưng sự mong manh ở hàng thủ khiến họ khó có thể mạo hiểm chơi áp đặt.

Về phần SC Paderborn 07, việc tổ chức phòng ngự phản công kỷ luật và chắt chiu các tình huống cố định sẽ là chìa khóa để họ nuôi hy vọng phá dớp không thắng trước đối thủ. Một thế trận giằng co nghẹt thở với các pha tranh chấp quyết liệt ở khu trung tuyến nhiều khả năng sẽ diễn ra trong suốt 90 phút tranh tài.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)