Hạ rượt đuổi Al-Ittihad FC 3-2, Al-Hilal Saudi FC chiếm vị trí thứ ba

📊 Xem thống kê chi tiết trận Al-Hilal Saudi FC 3-2 Al-Ittihad FC: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Al-Hilal Saudi FC3 - 2Al-Ittihad FCKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Al-Hilal Saudi FC tiếp đón Al-Ittihad FC.

11'Gabriel Martinelli mở tỷ số sớm cho Al-Hilal Saudi FC

Phút 11, Gabriel Martinelli tỏa sáng đưa Al-Hilal Saudi FC vươn lên dẫn trước 1-0. Bàn thắng sớm phản ánh đúng thế trận áp đảo của đội chủ nhà tại Kingdom Arena khi họ kiểm soát bóng vượt trội và dồn ép Al-Ittihad FC ngay từ những phút đầu.

13'Al-Hilal áp đảo sau bàn mở tỷ số

Sớm có bàn dẫn 1-0, Al-Hilal Saudi FC tiếp tục làm chủ hoàn toàn thế trận khi kiểm soát bóng tới 61% - 39%. Đội chủ nhà liên tục vây hãm khung thành đối phương với số pha dứt điểm vượt trội 3 - 0 (đều trúng đích 3 - 0), trong khi Al-Ittihad FC hoàn toàn lép vế và chưa thể tung ra bất kỳ cú sút nào.

22'Youssef En-Nesyri đưa trận đấu về vạch xuất phát

Phút 22, đón đường kiến tạo chuẩn xác từ Marwan Al-Sahafi, Youssef En-Nesyri dứt điểm gọn gàng mang về bàn quân bình tỷ số 1-1 cho Al-Ittihad FC. Pha lập công quý giá giúp đội khách tái lập thế cân bằng ngay trên sân Kingdom Arena dù bị dẫn bàn từ khá sớm.

25'Al-Hilal gia tăng sức ép sau bàn gỡ

Sau 25 phút thi đấu với tỷ số 1-1, Al-Hilal Saudi FC đang dần chiếm ưu thế khi kiểm soát bóng 54% - 46% và tạo ra áp lực dồn dập về phía khung thành đối phương. Đội chủ nhà vượt trội về số pha dứt điểm với tỷ lệ 5 - 2 (trúng đích 4 - 1), đồng thời được hưởng tới 4 - 0 quả phạt góc, buộc thủ môn bên phía Al-Ittihad FC phải có 0 - 3 lần cứu thua để giữ vững thế quân bình.

30'Ollie Watkins tái lập thế dẫn bàn cho Al-Hilal Saudi FC

Phút 30, Ollie Watkins tỏa sáng giúp Al-Hilal Saudi FC một lần nữa vươn lên dẫn trước với tỷ số 2-1. Sức ép liên tục của đội chủ nhà tại Kingdom Arena đã được đền đáp xứng đáng, phản ánh đúng thế trận áp đảo từ đầu trận.

37'Rúben Neves nhận thẻ vàng vì phản ứng

Phút 37, tiền vệ Rúben Neves bên phía Al-Hilal Saudi FC phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài do lỗi phản ứng. Dù đội nhà đang tạm dẫn 2-1, cựu sao Wolves vẫn không giữ được sự bình tĩnh trong một pha bóng gây tranh cãi.

38'Dion Lopy nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 38, đến lượt Dion Lopy bên phía Al-Ittihad FC phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Trận đấu đang diễn ra rất căng thẳng và quyết liệt khi Al-Hilal Saudi FC tạm dẫn 2-1.

39'Al-Hilal nắm thế chủ động gia tăng sức ép

Tiến về cuối hiệp một, Al-Hilal Saudi FC vẫn kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 56% - 44% và liên tục đặt khung thành đối phương vào tình trạng báo động. Sự vượt trội của đội chủ nhà thể hiện rõ qua thông số dứt điểm áp đảo 6-2 (trúng đích 5-1) cùng 4-0 phạt góc, khiến Al-Ittihad FC chủ yếu phải gồng mình chống đỡ.

45+3'VAR từ chối bàn thắng của Ollie Watkins

Phút 45+3', niềm vui của Ollie Watkins bên phía Al-Hilal Saudi FC nhanh chóng bị dập tắt khi công nghệ VAR can thiệp và từ chối bàn thắng. Đội chủ nhà lỡ cơ hội gia tăng cách biệt trước giờ nghỉ, khép lại hiệp một với tỷ số tạm thời 2-1 trước Al-Ittihad FC.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 1.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

52'Al-Hilal giữ vững lợi thế dẫn bàn

Bước sang phút 52, thế trận diễn ra khá cân bằng khi Al-Ittihad FC nhỉnh hơn đôi chút về thời lượng kiểm soát bóng với 51% so với 49% của Al-Hilal Saudi FC. Dẫu vậy, đội chủ nhà vẫn cho thấy sự sắc bén vượt trội ở khâu tấn công với 7 - 5 pha dứt điểm cùng 5 - 3 lần trúng đích, qua đó bảo toàn tỷ số 2-1.

58'Al-Ittihad FC tăng cường tuyến giữa với Wijnaldum

Phút 58, Al-Ittihad FC tiến hành thay đổi nhân sự khi tung Georginio Wijnaldum vào sân thế chỗ Marwan Al-Sahafi. Đang bị dẫn 1-2, đội khách hy vọng kinh nghiệm của tiền vệ người Hà Lan sẽ giúp cải thiện thế trận và tìm kiếm bàn gỡ hòa.

64'Crysencio Summerville nới rộng cách biệt lên 3-1 cho Al-Hilal Saudi FC

Phút 64, Crysencio Summerville tỏa sáng nâng tỷ số lên 3-1 cho Al-Hilal Saudi FC. Bàn thắng này giúp đội chủ nhà tạo ra khoảng cách an toàn và tiếp tục duy trì thế trận áp đảo trước Al-Ittihad FC.

65'Al-Hilal làm chủ thế trận

Bước sang phút 65, Al-Hilal Saudi FC vẫn duy trì sức ép đáng kể lên khung thành đối thủ khi dẫn 3-1 và vượt trội ở chỉ số dứt điểm trúng đích 6-3. Dù Al-Ittihad FC nỗ lực tranh chấp với tỷ lệ cầm bóng khá cân bằng 49% so với 51% của đội chủ nhà, hàng thủ của họ tiếp tục chịu áp lực lớn trước những tình huống cố định khi tỷ số phạt góc đã lên tới 8-3.

67'Al-Hilal Saudi FC thay người củng cố tuyến giữa

Phút 67, Al-Hilal Saudi FC thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Mohamed Kanno được tung vào sân thế chỗ Saimon Bouabre. Với lợi thế dẫn trước 3-1, đội chủ nhà nhiều khả năng muốn tăng cường thêm chất thép nơi hàng tiền vệ để bảo toàn tỷ số an toàn.

67'Al-Hilal Saudi FC thay người củng cố đội hình

Phút 67, Al-Hilal Saudi FC thực hiện sự điều chỉnh nhân sự khi Moteb Al-Harbi được tung vào sân thay thế cho Theo Hernandez. Đang dẫn trước 3-1, đội chủ nhà chủ động làm mới hành lang cánh nhằm duy trì thế trận an toàn.

69'Al-Ittihad FC tăng cường nhân sự

Phút 69, Al-Ittihad FC thực hiện quyền thay đổi người khi Muath Faquihi được tung vào sân để thế chỗ Faris Abdi. Đang bị dẫn 1-3 trên sân Kingdom Arena, đội khách buộc phải làm mới đội hình nhằm tìm kiếm cơ hội lật ngược tình thế.

69'Al-Ittihad FC thay đổi nhân sự tìm hy vọng

Phút 69, Al-Ittihad FC đưa Ahmed Al Julaydan vào sân thế chỗ Muhannad Al-Shanqeeti. Trong bối cảnh đang bị dẫn 1-3, đội khách buộc phải làm mới đội hình nhằm tìm kiếm cơ hội lật ngược tình thế.

73'Steven Bergwijn nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 73, trọng tài đã rút thẻ vàng cảnh cáo Steven Bergwijn bên phía Al-Ittihad FC sau một tình huống phạm lỗi. Trong bối cảnh đội khách vẫn đang bị dẫn 1-3, chiếc thẻ phạt này càng cho thấy sự bế tắc và nôn nóng của họ trên sân Kingdom Arena.

78'Al-Hilal kiểm soát tốt thế trận

Bước sang phút 78, Al-Hilal vẫn làm chủ hoàn toàn cục diện dù tỷ lệ cầm bóng khá cân bằng 49% - 51%. Đội chủ nhà tỏ ra vượt trội ở khâu uy hiếp khung thành với số cú dứt điểm áp đảo 13 - 6 cùng 8 - 3 quả phạt góc, khiến Al-Ittihad gặp vô vàn bế tắc trong nỗ lực tìm kiếm bàn rút ngắn cách biệt.

81'Al-Hilal Saudi FC rút Ollie Watkins nghỉ ngơi

Phút 81, Al-Hilal Saudi FC tiến hành điều chỉnh nhân sự khi rút Ollie Watkins ra nghỉ để nhường chỗ cho Sultan Mandash. Nắm chắc lợi thế dẫn trước 3-1, đội chủ sân Kingdom Arena chủ động làm mới đội hình nhằm bảo toàn tỷ số trong những phút thi đấu cuối cùng.

81'Al-Hilal điều chỉnh nhân sự cuối trận

Phút 81, Al-Hilal Saudi FC thực hiện sự thay đổi người khi Murad Al Hawsawi được tung vào sân để thế chỗ Nasser Al-Dawsari. Đang nắm lợi thế dẫn trước 3-1, đội chủ nhà chủ động làm mới đội hình nhằm duy trì sự chắc chắn trong những phút cuối.

83'Al-Ittihad FC tăng cường nhân sự tuyến giữa

Phút 83, Al-Ittihad FC quyết định làm mới đội hình khi rút Ahmed Al-Ghamdi rời sân để nhường chỗ cho Mukhtar Ali. Trong bối cảnh đang bị Al-Hilal Saudi FC dẫn trước 3-1, sự điều chỉnh này có thể nhằm mang lại nguồn năng lượng mới cho đội khách ở những phút cuối.

83'Al-Ittihad FC tăng cường hàng công tìm bàn gỡ

Phút 83, Al-Ittihad FC thực hiện sự thay đổi người khi Saleh Al-Shehri được tung vào sân thế chỗ Houssem Aouar. Trong bối cảnh đang bị Al-Hilal Saudi FC dẫn trước 3-1, đội khách buộc phải làm mới nhân sự trên hàng công nhằm hy vọng xoay chuyển tình thế ở những phút cuối.

87'VAR can thiệp, Al-Ittihad FC được hưởng phạt đền

Phút 87, công nghệ VAR vào cuộc can thiệp sau tình huống liên quan đến Jan-Carlo Simić và quyết định phạt đền được công nhận cho Al-Ittihad FC. Cơ hội rút ngắn cách biệt quý giá mở ra cho đội khách ở những phút cuối trận khi đang bị dẫn 3-1.

89'Bergwijn nhen nhóm hy vọng cho Al-Ittihad FC

Phút 89, Steven Bergwijn thực hiện thành công quả phạt đền để rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 cho Al-Ittihad FC trước Al-Hilal Saudi FC. Bàn thắng muộn màng này thắp lên hy vọng có điểm đầy kịch tính cho đội khách trong những phút thi đấu cuối cùng.

90'Al-Hilal Saudi FC thay người gia cố hàng thủ

Phút 90, Al-Hilal Saudi FC quyết định đưa Ali Lajami vào sân để thay thế Hassan Al-Tambakti. Động thái này diễn ra ngay sau khi cách biệt bị rút ngắn xuống còn 3-2, nhằm bảo toàn chiến thắng quý giá ở những phút bù giờ kịch tính trên sân Kingdom Arena.

90+6'Rajković nhận thẻ vàng vì phản ứng

Phút 90+6', thủ môn Predrag Rajković bên phía Al-Ittihad FC phải nhận thẻ vàng từ trọng tài do lỗi phản ứng. Trong bối cảnh đội nhà đang bị Al-Hilal Saudi FC dẫn trước 3-2 ở những phút bù giờ cuối cùng, sự sốt ruột và áp lực tâm lý đã khiến người gác đền này không giữ được bình tĩnh.

90'Al-Hilal bảo vệ lợi thế mong manh

Bước sang phút 90, Al-Hilal Saudi FC vẫn đang nỗ lực bảo toàn tỷ số 3-2 trước sức ép từ đối thủ dù Al-Ittihad FC nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng (49% - 51%). Dẫu vậy, đội chủ nhà vẫn cho thấy sự sắc bén và lấn lướt rõ rệt ở các pha uy hiếp khung thành với tổng số pha dứt điểm áp đảo 16 - 7 cùng 9 - 3 quả phạt góc.

KTKết thúc: Al-Hilal Saudi FC 3-2 Al-Ittihad FC

Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 2.

Cập nhật lúc 03:00 11/10/2026

Cuộc chạm trán giữa Al-Hilal Saudi FC và Al-Ittihad FC diễn ra lúc 01:00 ngày 11/10/2026 trên sân vận động Kingdom Arena là tâm điểm chú ý ở nhóm đầu bảng xếp hạng. Cách biệt mong manh giữa hai vị trí thứ 3 và thứ 4 khiến màn đọ sức trực tiếp này mang tính chất bản lề cho cuộc đua ở tốp trên.

Khoảng cách mong manh trên bảng xếp hạng

Bước vào trận đấu, Al-Hilal Saudi FC đang tạm xếp ở vị trí thứ 3 với 18 điểm. Đội chủ sân Kingdom Arena duy trì sự hiện diện vững chắc trong nhóm dẫn đầu nhờ lối chơi hiệu quả và sự ổn định của cả hệ thống vận hành.

Ngay phía sau, Al-Ittihad FC bám đuổi quyết liệt ở vị trí thứ 4 khi sở hữu 17 điểm. Khoảng cách giữa hai đội hiện chỉ vỏn vẹn 1 điểm, biến cuộc đối đầu trực tiếp trở thành cơ hội để đôi bên định hình lại trật tự ở nhóm đầu.

Phong độ thăng hoa của hai đối thủ

Al-Hilal Saudi FC thể hiện bản lĩnh thi đấu ấn tượng khi giành 4 chiến thắng trong 5 trận gần nhất. Đáng chú ý, đội bóng này đang sở hữu chuỗi 3 trận thắng liên tiếp, khẳng định sự trơn tru trong khả năng chuyển trạng thái và kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Bên kia chiến tuyến, Al-Ittihad FC cũng duy trì phong độ rất cao với thành tích bất bại trong 5 trận gần nhất, bao gồm 4 chiến thắng và 1 trận hòa. Khả năng duy trì sự tập trung và tính kỷ luật giúp Al-Ittihad FC luôn là thách thức lớn đối với bất kỳ đối thủ nào.

Cán cân đối đầu và kịch bản chiến thuật

Thành tích đối đầu trong 5 lần chạm trán gần nhất đang nghiêng nhẹ về phía Al-Hilal Saudi FC với 2 chiến thắng, 2 trận hòa và 1 trận thua. Dù vậy, những kết quả sít sao này cho thấy mỗi lần gặp nhau giữa hai câu lạc bộ luôn diễn ra giằng co và khó lường.

Với lợi thế sân nhà Kingdom Arena, Al-Hilal Saudi FC nhiều khả năng sẽ chủ động dâng cao đội hình nhằm kiểm soát thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc. Trong khi đó, Al-Ittihad FC với sự lì lợm từ chuỗi trận bất bại chắc chắn sẽ thiết lập hệ thống phòng ngự chặt chẽ, chực chờ sơ hở để tung ra những đòn đánh quyết định.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)