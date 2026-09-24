📊 Xem thống kê chi tiết trận Seattle Sounders 2-0 Real Salt Lake: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Seattle Sounders2 - 0Real Salt LakeKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Seattle Sounders tiếp đón Real Salt Lake.

10'Thẻ vàng sớm cho K. Kossa-Rienzi

Trận đấu diễn ra căng thẳng ngay từ những phút đầu khi K. Kossa-Rienzi bên phía Seattle Sounders phải nhận thẻ vàng ở phút 10'. Tỷ số trên sân Lumen Field lúc này vẫn đang là 0-0.

15'Seattle Sounders nắm thế chủ động đầu trận

Sau 15 phút thi đấu, Seattle Sounders đang là đội nắm giữ thế trận tốt hơn khi kiểm soát bóng tới 56% - 44% trước Real Salt Lake. Đội chủ nhà liên tục tạo sức ép để mang về tỷ số dứt điểm 1 - 0 cùng 2 quả phạt góc vượt trội (2 - 0), trong khi các vị khách vẫn chưa tạo ra được tình huống hãm thành đáng chú ý nào.

27'Seattle Sounders nắm thế chủ động

Trôi qua gần nửa hiệp một, Seattle Sounders đang hoàn toàn làm chủ cuộc chơi với thời lượng kiểm soát bóng lên tới 60% - 40%. Đội chủ nhà liên tục gây sức ép và đã tung ra 3 cú dứt điểm, trong khi Real Salt Lake chưa có nổi một pha hãm thành nào (dứt điểm 3 - 0, phạt góc 2 - 0) và buộc phải lùi sâu phòng ngự.

39'Seattle Sounders gia tăng sức ép tìm bàn mở tỷ số

Tiến gần về cuối hiệp một, Seattle Sounders đang là bên chủ động hơn trong các pha hãm thành với tổng cộng 5 - 1 lần dứt điểm so với Real Salt Lake. Dù quyền kiểm soát bóng khá cân bằng ở mức 51% - 49%, đội khách vẫn đang phải tập trung phòng ngự trước sức ép từ đội chủ nhà khi tỷ số vẫn là 0 - 0.

41'Thẻ vàng cho P. Arriola bên phía chủ nhà

Phút 41, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo P. Arriola sau pha phạm lỗi nhằm ngăn chặn đối phương. Đây là thẻ phạt thứ hai của Seattle Sounders trong hiệp một, phần nào phản ánh thế trận giằng co quyết liệt khi tỷ số vẫn đang là 0-0.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

46'Seattle Sounders điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai

Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Seattle Sounders quyết định làm mới đội hình khi S. Hawkins được tung vào sân thế chỗ A. Roldan. Đội chủ nhà cần thêm sinh khí mới để phá vỡ thế bế tắc trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 0-0 trên sân Lumen Field.

46'Seattle Sounders điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai

Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Seattle Sounders quyết định rút K. Kossa-Rienzi – người đã nhận thẻ vàng trước đó – ra nghỉ để nhường chỗ cho P. Kingston. Đội chủ nhà cần làm mới lối chơi nhằm khai thông thế bế tắc khi tỷ số vẫn đang là 0-0.

48'Musovski mở tỷ số cho Seattle Sounders

Ngay đầu hiệp hai ở phút 48, đón đường chuyền từ P. Arriola, D. Musovski đã dứt điểm chính xác đưa Seattle Sounders vượt lên dẫn 1-0 trước Real Salt Lake. Bàn thắng mở điểm phản ánh đúng thế trận khi đội chủ nhà Lumen Field áp đảo về số pha dứt điểm.

52'P. Kingston nhận thẻ vàng

Phút 52, đến lượt P. Kingston bên phía Seattle Sounders bị trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo sau một pha phạm lỗi. Đội chủ nhà dù đang dẫn trước nhưng đã phải nhận tới ba thẻ phạt từ đầu trận.

52'Seattle Sounders nắm quyền chủ động

Bước sang phút 52, Seattle Sounders vẫn đang làm chủ thế trận khi dẫn trước 1-0 và kiểm soát bóng nhỉnh hơn với tỷ lệ 55% - 45%. Đội chủ nhà tạo ra áp lực vượt trội trên mặt trận tấn công với tổng số pha dứt điểm là 6 - 2, trong khi Real Salt Lake vẫn gặp nhiều khó khăn để tìm đường tiếp cận khung thành đối phương.

55'Musovski nhận thẻ vàng thứ tư cho Seattle Sounders

Phút 55, đến lượt D. Musovski của Seattle Sounders phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Đội chủ nhà đang dẫn trước 1-0 nhưng liên tiếp bị phạt thẻ chỉ trong ít phút đầu hiệp hai.

57'K. Henry nhận thẻ vàng đầu tiên cho Real Salt Lake

Phút 57, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo K. Henry bên phía Real Salt Lake sau một pha can thiệp quyết liệt. Trận đấu trên sân Lumen Field đang nóng lên rõ rệt khi đội khách nỗ lực tìm bàn gỡ hòa trong thế bị dẫn 1-0.

63'Seattle Sounders củng cố nhân sự với H. Dotson

Phút 63, Seattle Sounders tiến hành điều chỉnh đội hình khi rút S. Brunell ra nghỉ để nhường chỗ cho H. Dotson. Đội chủ nhà đang nỗ lực làm mới thế trận nhằm bảo toàn lợi thế dẫn trước 1-0 trước sức ép từ Real Salt Lake.

63'Seattle Sounders tăng cường hàng công

Phút 63, Seattle Sounders quyết định làm mới hàng công khi tung J. Morris vào sân thế chỗ D. Musovski. Đội chủ nhà đang dẫn trước 1-0 trên sân Lumen Field và nỗ lực bảo toàn lợi thế để giữ trọn vẹn điểm số quan trọng.

64'Seattle Sounders giữ vững thế trận giằng co

Bước sang phút 64, Seattle Sounders vẫn đang duy trì lợi thế dẫn trước 1-0 với thời lượng kiểm soát bóng nhỉnh hơn ở mức 54% - 46%. Trận đấu diễn ra trong thế giằng co chặt chẽ khi cơ hội tạo ra khá tương đồng với tổng số cú dứt điểm là 6 - 5 và phạt góc là 5 - 4, buộc đội khách Real Salt Lake phải kiên trì rình rập chờ thời cơ gỡ hòa.

71'Real Salt Lake tăng cường hàng công

Phút 71, Real Salt Lake có sự điều chỉnh nhân sự khi Saba Lobjanidze được tung vào sân thay cho Luca Moisa. Đội khách đang nỗ lực làm mới sức bật trên hàng công nhằm tìm kiếm bàn gỡ khi bị Seattle Sounders dẫn trước 2-0.

73'A. Rusnak nhân đôi cách biệt cho Seattle Sounders

Phút 73, đón đường kiến tạo từ P. Arriola, A. Rusnak dứt điểm chuẩn xác nâng tỷ số lên 2-0 cho Seattle Sounders. Bàn thắng quan trọng này giúp đội chủ sân Lumen Field tạo khoảng cách an toàn, đồng thời nắm lợi thế cực lớn để giữ trọn vẹn chiến thắng trước Real Salt Lake.

76'Seattle Sounders vững vàng bảo vệ lợi thế

Bước sang phút 76, Seattle Sounders vẫn đang làm chủ tình hình khi dẫn trước 2-0 và nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 54% - 46%. Dù Real Salt Lake nỗ lực vùng lên và bám đuổi sít sao về số pha dứt điểm (9 - 8), đội khách vẫn bế tắc trong khâu tạo đột biến khi chỉ có vỏn vẹn 1 cú sút trúng đích so với 3 của đối thủ.

78'Real Salt Lake làm mới hàng công

Phút 78, Real Salt Lake quyết định tăng cường nhân sự khi tung T. Booth vào sân thế chỗ M. Guilavogui. Trong bối cảnh đang bị dẫn 0-2 trên sân Lumen Field, đội khách buộc phải dồn lực tìm kiếm bàn thắng rút ngắn cách biệt.

78'Real Salt Lake điều chỉnh nhân sự ở phút 78

Phút 78, Real Salt Lake thực hiện quyền thay người khi tung Lineker Rodrigues vào sân thế chỗ S. Solans. Đang bị Seattle Sounders dẫn trước 2-0 trên sân Lumen Field, đội khách buộc phải làm mới đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại.

78'Real Salt Lake điều chỉnh nhân sự ở tuyến giữa

Phút 78, Real Salt Lake thực hiện sự thay đổi người khi C. Guske được tung vào sân để thế chỗ S. Spierings. Đang bị dẫn trước 0-2 trên sân Lumen Field, đội khách buộc phải làm mới đội hình với hy vọng tìm kiếm bàn rút ngắn cách biệt trong những phút thi đấu còn lại.

82'Seattle Sounders điều chỉnh nhân sự cuối trận

Phút 82, Seattle Sounders thực hiện sự thay đổi người khi C. Clark được tung vào sân thế chỗ P. Arriola. Đội chủ nhà chủ động làm mới tuyến giữa nhằm bảo toàn lợi thế dẫn 2-0 trên sân Lumen Field.

87'D. Yedlin nhận thẻ vàng ở phút 87

Phút 87, D. Yedlin bên phía Real Salt Lake phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Trong bối cảnh đang bị dẫn 2-0 và trận đấu trôi về những phút cuối, pha phạm lỗi cho thấy sự bất lực của đội khách tại Lumen Field.

88'Real Salt Lake làm mới tuyến giữa ở phút 88

Phút 88, Real Salt Lake thực hiện điều chỉnh nhân sự khi L. O'Gara được tung vào sân thay thế cho N. Caliskan. Trong bối cảnh đang bị dẫn 0-2 và thời gian thi đấu chính thức sắp cạn kiệt, sự thay đổi này có thể nhằm tìm kiếm bàn gỡ danh dự cho đội khách.

88'Seattle Sounders tiến gần chiến thắng

Bước sang phút 88, Seattle Sounders vẫn duy trì thế chủ động với thời lượng cầm bóng 55% - 45% cùng lợi thế dẫn trước 2-0. Dù Real Salt Lake nỗ lực vùng lên và nhỉnh hơn về số pha dứt điểm (9 - 10), sự sắc bén lại thuộc về đội chủ nhà khi họ có 3 - 1 lần sút trúng đích để bảo toàn cách biệt an toàn.

KTKết thúc: Seattle Sounders 2-0 Real Salt Lake

Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

Cập nhật lúc 10:34 24/09/2026

Cuộc đối đầu giữa Seattle Sounders và Real Salt Lake trên sân vận động Lumen Field diễn ra vào thời điểm cả hai đội bóng đều đang rất cần một kết quả tích cực sau chuỗi trận không như ý. Với khoảng cách sít sao trên bảng xếp hạng, màn so tài lúc 08h30 ngày 24/09/2026 hứa hẹn sẽ diễn ra vô cùng chặt chẽ và giằng co khi đôi bên đều đặt mục tiêu chấm dứt chuỗi ngày ảm đạm.

Cục diện cân bằng trên bảng xếp hạng

Nhìn vào cục diện hiện tại, hai câu lạc bộ đang bám đuổi nhau rất gắt gao. Real Salt Lake đang tạm thời đứng ở vị trí thứ 12 với 29 điểm. Ngay sát phía sau, Seattle Sounders xếp ở vị trí thứ 13 và cũng sở hữu trọn vẹn 29 điểm.

Sự cân bằng về mặt điểm số phản ánh tương đối chính xác chặng đường đã qua của đôi bên. Khoảng cách giữa hai đội lúc này gần như không tồn tại, khiến cho 90 phút thi đấu sắp tới mang ý nghĩa bản lề để một trong hai bên bứt lên phía trước.

Dấu hỏi về phong độ của Seattle Sounders và Real Salt Lake

Đội chủ nhà Seattle Sounders đang thể hiện bộ mặt tương đối đặc biệt khi chia điểm trong cả 5 trận đấu gần nhất. Chuỗi 5 trận toàn hòa cho thấy sự chắc chắn nhất định trong khâu phòng ngự khi họ không dễ bị đánh bại, tuy nhiên điều đó cũng phơi bày sự thiếu sắc bén trên hàng công để có thể kết liễu đối thủ và giành trọn điểm số.

Trong khi đó, bức tranh phong độ của Real Salt Lake thậm chí còn đáng lo ngại hơn. Trong 5 lần ra sân gần nhất, đội khách chỉ giành được 1 trận hòa và phải nhận tới 4 thất bại. Khả năng phòng ngự lỏng lẻo cùng sự suy giảm về mặt tinh thần thi đấu đang đặt đội bóng này vào tình thế vô cùng nan giải trước chuyến hành quân xa nhà.

Cán cân đối đầu nghiêng về đội khách

Dù đang chìm trong chuỗi kết quả nghèo nàn, Real Salt Lake lại sở hữu điểm tựa đáng kể từ quá khứ. Thống kê trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội chỉ ra rằng Real Salt Lake chiếm ưu thế với 3 chiến thắng, hòa 1 trận và chỉ để Seattle Sounders vượt qua đúng 1 lần.

Ưu thế từ những lần đối đầu trước đó sẽ mang lại sự tự tin nhất định cho các vị khách. Tuy nhiên, việc phải thi đấu trên sân khách Lumen Field trước một đối thủ đang có chuỗi trận bất bại như Seattle Sounders sẽ là bài toán không hề dễ dàng.

Kịch bản thận trọng và toan tính chiến thuật

Trước tính chất căng thẳng của trận đấu và áp lực từ phong độ hiện tại, nhiều khả năng cả hai huấn luyện viên sẽ nhập cuộc với tâm lý thận trọng. Seattle Sounders có lợi thế sân nhà nhưng cần cải thiện hiệu suất chuyển hóa cơ hội nếu muốn phá vỡ thế bế tắc đã đeo bám họ suốt thời gian qua.

Về phía Real Salt Lake, việc gia cố lại hệ thống phòng ngự sẽ là ưu tiên hàng đầu nhằm tránh việc nhận thêm một kết quả bất lợi. Một thế trận giằng co khu trung tuyến và nặng tính thực dụng là điều được dự báo trước, nơi đội bóng nào tận dụng tốt hơn sai lầm của đối phương sẽ nắm giữ cơ hội định đoạt cục diện.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)