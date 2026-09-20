Hạ Real Madrid, Atletico Madrid áp sát nhóm đầu La Liga

📊 Xem thống kê chi tiết trận Atletico Madrid 2-1 Real Madrid: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Atletico Madrid2 - 1Real MadridKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Atletico Madrid tiếp đón Real Madrid.

6'HLV Diego Pablo Simeone nhận thẻ vàng cảnh cáo

Trận đấu diễn ra căng thẳng ngay từ những phút đầu khi HLV Diego Pablo Simeone của Atletico Madrid phải nhận thẻ vàng ở phút 6 do lỗi phản ứng. Trên sân nhà Riyadh Air Metropolitano, sức ép từ tính chất của cuộc đối đầu khiến các thành viên ban huấn luyện không giữ được sự bình tĩnh.

15'Real Madrid áp đảo về kiểm soát bóng

Sau 15 phút thi đấu, Real Madrid đang nắm hoàn toàn quyền chủ động với thời lượng cầm bóng lên tới 28% - 72%. Dù vậy, trận đấu vẫn diễn ra rất chặt chẽ khi hai đội mới chỉ có đúng 1 pha dứt điểm (thống kê dứt điểm 0 - 1, trúng đích 0 - 0) và chưa bên nào tạo ra cơ hội thực sự rõ ràng.

27'Thế trận giằng co nghẹt thở ở derby Madrid

Trận đấu trôi qua gần nửa giờ thi đấu với thế trận thận trọng từ cả hai phía khi tỷ số vẫn là 0-0. Real Madrid nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 55% so với 45% của đội chủ nhà, tuy nhiên các phương án tiếp cận cầu môn vẫn rất bế tắc. Số pha dứt điểm đôi bên tạo ra chỉ dừng lại ở mức khiêm tốn 2-3 và cả hai đội đều chưa có cú sút trúng đích nào (0-0).

35'Marc Pubill nhận thẻ vàng ở phút 35

Phút 35, Marc Pubill bên phía Atletico Madrid phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài sau một pha phạm lỗi. Trận đấu trên sân Riyadh Air Metropolitano đang diễn ra vô cùng giằng co với tỷ số 0-0, khi cả hai đội đều chưa có cú dứt điểm trúng đích nào (0-0) sau 4-4 lần hãm thành.

38'VAR can thiệp nâng mức phạt với Cristian Romero

Phút 38, công nghệ VAR đã vào cuộc và trọng tài xác nhận nâng mức phạt thẻ đối với Cristian Romero bên phía Atletico Madrid. Trận đấu trên sân Riyadh Air Metropolitano đang diễn ra vô cùng căng thẳng khi đôi bên vẫn giằng co với tỷ số 0-0.

38'Cristian Romero nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 38, trung vệ Cristian Romero bên phía Atletico Madrid phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Trận derby thủ đô tiếp tục diễn ra vô cùng căng thẳng khi đôi bên vẫn đang hòa 0-0.

39'Thế trận giằng co và khan hiếm cơ hội

Tiến về cuối hiệp một ở phút 39, Atletico Madrid nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 57% - 43% nhưng trận derby vẫn chưa thể khai thông thế bế tắc. Cả hai đội đều đã tung ra tổng cộng dứt điểm 4 - 4, song sự thận trọng của đôi bên khiến chưa có bất kỳ pha dứt điểm trúng đích 0 - 0 nào xuất hiện.

45'Atletico Madrid thay người sớm khi Koke vào sân

Ngay ở phút 45, Atletico Madrid quyết định có sự thay đổi nhân sự khi Koke được tung vào sân thay thế cho Marc Pubill. Động thái này có thể nhằm làm mới tuyến giữa trong bối cảnh đội chủ nhà đang hòa 0-0 trước Real Madrid.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

49'Denzel Dumfries nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 49, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Denzel Dumfries của Real Madrid sau một tình huống phạm lỗi. Trận đấu trên sân Riyadh Air Metropolitano tiếp tục diễn ra căng thẳng với hàng loạt án phạt được rút ra từ đầu trận.

51'VAR can thiệp, nâng mức phạt với Huijsen

Phút 51, công nghệ VAR đã can thiệp vào tình huống phạm lỗi của Dean Huijsen, dẫn đến quyết định nâng mức thẻ phạt dành cho cầu thủ bên phía Real Madrid. Trận đấu trên sân Riyadh Air Metropolitano đang trở nên vô cùng căng thẳng với liên tiếp các án phạt được trọng tài rút ra.

52'Dean Huijsen nhận thẻ đỏ rời sân

Khó khăn bủa vây Real Madrid khi bước sang hiệp hai. Sau tình huống can thiệp của VAR ở phút 51, trọng tài đã quyết định rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu của trung vệ Dean Huijsen ở phút 52, khiến đội khách rơi vào cảnh thiếu người.

52'Thế trận giằng co quyết liệt

Bước sang phút 52, trận derby vẫn diễn ra căng thẳng với tỷ số 0-0 khi hai đội chơi giằng co quyết liệt. Atletico Madrid nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 58% - 42% và không ngần ngại phạm lỗi để ngăn chặn đối thủ với thông số 10 - 4, trong khi Real Madrid cũng tạo ra thế đôi công khó chịu với số pha dứt điểm nhỉnh hơn là 5 - 6.

53'Grimaldo sút phạt đền mở tỷ số cho Atletico Madrid

Phút 53, Alejandro Grimaldo thực hiện thành công quả phạt đền để mở tỷ số 1-0 cho Atletico Madrid. Bàn thắng khai thông bế tắc quan trọng giúp đội chủ sân Riyadh Air Metropolitano nắm giữ lợi thế lớn trước đối thủ Real Madrid.

54'Real Madrid điều chỉnh nhân sự sau bàn thua

Phút 54, Real Madrid quyết định rút Arda Güler ra nghỉ để nhường chỗ cho trung vệ Antonio Rüdiger. Động thái này có thể nhằm củng cố lại hàng phòng ngự cho đội khách sau khi họ vừa phải nhận thẻ đỏ và bị dẫn 1-0.

54'Real Madrid rút Vinícius rời sân

Phút 54, ban huấn luyện Real Madrid thực hiện quyền thay đổi nhân sự khi rút Vinícius ra nghỉ để nhường chỗ cho Yan Diomande. Nước đi này diễn ra ngay sau khi đội khách vừa phải nhận thẻ đỏ cùng bàn thua ở phút 53.

59'Jonathan David nhân đôi cách biệt cho Atletico Madrid

Phút 59, tận dụng lợi thế hơn người, Jonathan David dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 2-0 cho Atletico Madrid. Bàn thắng chớp nhoáng giúp đội chủ sân Riyadh Air Metropolitano nắm chắc lợi thế lớn trong trận derby.

62'Julián Álvarez vào sân làm mới hàng công Atletico

Phút 62, Atletico Madrid có sự thay đổi nhân sự trên tuyến đầu khi Julián Álvarez được tung vào sân thế chỗ Jonathan David. Đang nắm lợi thế dẫn trước 2-0 cùng ưu thế chơi hơn người, đội chủ nhà tiếp tục bổ sung nguồn năng lượng mới nhằm duy trì sức ép.

64'Atletico Madrid kiểm soát tốt thế trận

Bước sang phút 64, Atletico Madrid vẫn duy trì thế chủ động với thời lượng cầm bóng 59% - 41% và dẫn trước 2-0. Đội chủ nhà tỏ ra sắc bén hơn hẳn ở các pha hãm thành khi dứt điểm trúng đích 4 - 1 (tổng dứt điểm 8 - 6), khiến Real Madrid gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành đối phương.

67'Ademola Lookman vào sân làm mới hàng công Atletico Madrid

Phút 67, Atletico Madrid thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Ademola Lookman được tung vào sân để thế chỗ Alejandro Baena Rodríguez. Với lợi thế dẫn trước 2-0 cùng thế hơn người trên sân Riyadh Air Metropolitano, HLV đội chủ nhà muốn tiếp tục duy trì áp lực trên mặt trận tấn công nhằm bảo toàn trọn vẹn chiến thắng.

71'Real Madrid làm mới tuyến giữa với Eduardo Camavinga

Phút 71, Real Madrid tiến hành điều chỉnh nhân sự khi Eduardo Camavinga được tung vào sân thay thế Aurelien Tchouameni. Đang bị dẫn trước 0-2 và phải thi đấu trong cảnh thiếu người, đội khách buộc phải trông chờ vào sự cơ động ở tuyến giữa để hy vọng tìm kiếm bàn gỡ.

76'Atletico Madrid áp đảo hoàn toàn thế trận

Bước sang phút 76, Atletico Madrid vẫn nắm giữ hoàn toàn quyền chủ động với tỷ lệ cầm bóng vượt trội 62% - 38%. Đội chủ nhà liên tục gây sức ép và áp đảo về số pha dứt điểm 12 - 6 (trúng đích 6 - 1), khiến Real Madrid gặp rất nhiều bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đối phương.

78'Jude Bellingham nhận thẻ vàng vì phạm lỗi

Phút 78, tiền vệ Jude Bellingham của Real Madrid phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài sau một pha phạm lỗi. Thi đấu thiếu người và đang bị dẫn 0-2, đội khách ngày càng gặp nhiều khó khăn trước sức ép từ đối thủ.

82'Bernardo Silva vào thay Bellingham

Phút 82, Real Madrid có sự điều chỉnh nhân sự khi Bernardo Silva được tung vào sân thay cho Jude Bellingham. Trong bối cảnh đang bị dẫn 0-2 và phải chơi thiếu người, đội khách buộc phải làm mới tuyến giữa nhằm tìm kiếm hy vọng rút ngắn cách biệt ở những phút cuối.

88'Atletico Madrid áp đảo trong những phút cuối

Bước sang phút 88, Atletico Madrid tiếp tục làm chủ hoàn toàn thế trận khi dẫn trước 2-0 và nắm quyền kiểm soát bóng vượt trội với tỷ lệ 64% - 36%. Đội chủ nhà tạo ra sức ép liên tục với tổng cộng 15 - 7 pha dứt điểm (trúng đích 8 - 2), khiến Real Madrid gặp rất nhiều bế tắc trong việc tìm kiếm bàn gỡ.

89'Atletico Madrid thay người củng cố hàng thủ

Phút 89, Atletico Madrid thực hiện sự điều chỉnh nhân sự khi Robin Le Normand được tung vào sân thay cho Cristian Romero. Đội chủ nhà dường như muốn làm mới tuyến phòng ngự nhằm bảo toàn cách biệt 2-1 trước sức ép ở những phút cuối.

89'Atletico Madrid gia cố đội hình ở phút cuối

Phút 89, Atletico Madrid thực hiện sự điều chỉnh nhân sự khi Morten Hjulmand được tung vào sân thay thế Lee Kang-In. Đội chủ nhà lập tức tăng cường tuyến giữa nhằm bảo toàn lợi thế dẫn 2-1 đầy mong manh trước sức ép dồn dập từ đối thủ.

89'Antonio Rüdiger nhen nhóm hy vọng cho Real Madrid

Phút 89, đón đường kiến tạo chuẩn xác từ Bernardo Silva, Antonio Rüdiger dứt điểm tung lưới đối phương, rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Real Madrid. Dù chơi thiếu người, bàn thắng muộn màng này vẫn thắp lên hy vọng có điểm đầy kịch tính cho đội khách trong những phút cuối cùng.

KTKết thúc: Atletico Madrid 2-1 Real Madrid

Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 23:16 20/09/2026

Cuộc so tài giữa Atletico Madrid và Real Madrid diễn ra vào lúc 21:15 ngày 20/09/2026 tại sân vận động Riyadh Air Metropolitano là tâm điểm của vòng đấu, mang ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua ở nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng.

Bối cảnh và khoảng cách sít sao trên bảng xếp hạng

Cả hai đội bóng đều đang hiện diện ở những vị trí cao nhất của giải đấu. Real Madrid bước vào trận đấu này với vị trí thứ 2, nắm giữ 15 điểm. Trong khi đó, đội chủ nhà Atletico Madrid bám sát ngay phía sau ở vị trí thứ 4 với 13 điểm. Khoảng cách mong manh chỉ 2 điểm giữa hai câu lạc bộ biến màn so tài này thành bước ngoặt có thể xáo trộn trật tự trong nhóm dẫn đầu.

Tương quan phong độ trước giờ bóng lăn

Đội khách Real Madrid đang duy trì nhịp độ thi đấu ấn tượng. Trong 5 trận ra quân gần nhất, họ giành được 4 chiến thắng và chỉ phải nhận 1 thất bại. Sự ổn định này giúp đội bóng hoàng gia giữ vững sự tự tin khi hành quân xa nhà.

Ở bên kia chiến tuyến, Atletico Madrid cũng thể hiện màn trình diễn đáng gờm. Trải qua 5 trận đấu gần nhất, đội chủ sân Riyadh Air Metropolitano có được 3 chiến thắng, 1 trận hòa và nhận 1 thất bại. Được chơi trên mặt sân quen thuộc sẽ là điểm tựa tinh thần lớn để đoàn quân sọc đỏ trắng hướng đến một kết quả tích cực.

Cán cân đối đầu trong các lần gặp nhau gần đây

Lịch sử 5 lần so tài gần nhất đang phản ánh ưu thế nghiêng nhẹ về phía Real Madrid. Đội bóng áo trắng đã giành 3 chiến thắng, trong khi Atletico Madrid có 2 lần đánh bại đối thủ và hai bên chưa từng chia điểm trong chuỗi trận này. Cục diện không hòa cho thấy sự quyết liệt mỗi khi đôi bên giáp mặt trên sân cỏ.

Với sự chênh lệch sít sao về phong độ lẫn điểm số hiện tại, trận đại chiến hứa hẹn sẽ diễn ra với thế trận giằng co và đầy toan tính chiến thuật từ ban huấn luyện hai đội.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)