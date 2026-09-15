Hạ Reading, Brentford vào vòng 1/8 League Cup và khiến chủ nhà dừng bước

📊 Xem thống kê chi tiết trận Reading 1-2 Brentford: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Reading1 - 2BrentfordKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Reading tiếp đón Brentford.

3'Callum Wilson mở tỷ số chớp nhoáng cho Brentford

Ngay phút thứ 3, Brentford đã có bàn thắng vượt lên dẫn trước 0-1 nhờ pha lập công chớp nhoáng của Callum Wilson sau đường kiến tạo từ Dango Ouattara. Bàn thắng sớm giúp đội khách nắm trọn lợi thế tâm lý trong trận đấu loại trực tiếp tại vòng 1/16 League Cup.

13'Brentford nắm quyền chủ động sau bàn mở tỷ số

Sau khi sớm vươn lên dẫn 1-0, Brentford tiếp tục làm chủ cuộc chơi với thời lượng kiểm soát bóng 57% so với 43% của đội chủ nhà. Reading chưa thể tung ra pha dứt điểm nào và đang gặp nhiều khó khăn trong việc tìm đường tiếp cận khung thành đối phương.

25'Reading nỗ lực dứt điểm tìm bàn gỡ

Sau gần nửa hiệp một, Brentford vẫn đang tạm dẫn 0-1 và nắm quyền kiểm soát bóng nhỉnh hơn với tỷ lệ 42% - 58%. Dẫu vậy, Reading đang đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ khi vượt trội về số lần hãm thành với 7 - 2 cú dứt điểm, nhưng sự hiệu quả vẫn là điểm trừ khi họ mới có được 1 pha đưa bóng trúng đích.

37'Brentford kiểm soát thế trận và duy trì lợi thế dẫn bàn

Tiến về những phút cuối hiệp một, Brentford vẫn đang nắm quyền chủ động với tỷ lệ cầm bóng 41% - 59% và dẫn trước 0-1. Dù Reading nỗ lực tạo ra thế cân bằng với tổng số pha dứt điểm 7 - 7, đội khách Brentford mới là bên cho thấy sự nguy hiểm vượt trội nhờ độ chuẩn xác ở khâu dứt điểm trúng đích (1 - 3).

45'Brentford điều chỉnh nhân sự ở tuyến giữa

Phút 45, Brentford tiến hành sự thay đổi người khi Yehor Yarmoliuk được tung vào sân thế chỗ của Mamadou Sangare. Đội khách đang kiểm soát tốt thế trận với lợi thế dẫn trước 2-0 trên sân Select Car Leasing Stadium.

45+1'Fabio Carvalho nhân đôi cách biệt cho Brentford

Phút 45+1, đón đường chuyền thuận lợi từ Dango Ouattara, Fabio Carvalho dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 0-2 cho Brentford. Bàn thắng ngay trước giờ nghỉ giúp đội khách củng cố vững chắc lợi thế dẫn bàn trên sân của Reading.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

50'Brentford duy trì thế trận chủ động

Bước sang phút 50, Brentford tiếp tục làm chủ nhịp độ trận đấu với tỷ lệ kiểm soát bóng 57% so với 43% của Reading. Đội khách cũng tỏ ra sắc bén hơn ở khâu hãm thành khi đã tung ra 11 cú dứt điểm với 4 lần trúng đích, trong khi đội chủ nhà dù rất nỗ lực đáp trả với 9 pha dứt điểm nhưng mới chỉ có 1 lần đưa bóng trúng mục tiêu.

61'Brentford làm mới đội hình sau giờ nghỉ

Phút 61, Brentford có sự thay đổi nhân sự khi Jannik Schuster được tung vào sân thế chỗ El Hadji Malick Diouf. Nắm lợi thế dẫn trước 0-2 và kiểm soát bóng 56%, đội khách có thể chủ động điều chỉnh để giữ vững thế trận an toàn.

63'Reading làm mới đội hình khi đang bị dẫn trước

Phút 63, Reading tiến hành sự thay đổi nhân sự khi P. Lane được tung vào sân để thế chỗ cho Haydon Roberts. Trong thế trận đang bị Brentford dẫn 0-2, đội chủ nhà rất cần những phương án mới nhằm tìm kiếm bàn gỡ.

63'Reading thay người trên hàng công

Phút 63', Reading có sự điều chỉnh nhân sự khi Jacob Brown được tung vào sân thay cho Jamie Reid. Đang bị dẫn trước 0-2 ngay trên sân nhà, đội bóng áo xanh trắng buộc phải tìm kiếm làn gió mới để hy vọng xoay chuyển cục diện trận đấu.

63'Brentford duy trì sức ép và lợi thế dẫn bàn

Bước sang phút 63, Brentford vẫn là bên nắm quyền chủ động với 56% thời lượng kiểm soát bóng và liên tục bắn phá khung thành đối phương. Đội khách vượt trội về số pha dứt điểm (11 - 14) cũng như độ chuẩn xác với số lần trúng đích 2 - 5, qua đó buộc Reading phải căng mình chống đỡ dù đang bị dẫn trước 0-2.

72'Paudie O'Connor nhen nhóm hy vọng cho Reading

Phút 72, Paudie O’Connor tỏa sáng với pha làm bàn quan trọng giúp Reading rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 trước Brentford. Bàn thắng đến rất đúng lúc, tiếp thêm tinh thần cho đội chủ sân Select Car Leasing Stadium nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ trong phần còn lại của trận đấu.

75'Thế trận giằng co quyết liệt

Bước sang phút 75, Reading nỗ lực dâng cao tìm bàn gỡ nhưng vấp phải sự chủ động từ phía Brentford khi đội khách vẫn nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng (45% - 55%). Dù đội chủ nhà tích cực bắn phá với tổng cộng 17 - 16 cú dứt điểm, song Brentford mới là bên tỏ ra sắc bén hơn ở khâu dứt điểm trúng đích (3 - 5) để bảo toàn lợi thế dẫn 1-2.

77'Brentford tăng cường phòng ngự, Aaron Hickey vào sân

Phút 77, Brentford có sự thay đổi nhân sự khi Aaron Hickey được tung vào sân thay thế cho Fabio Carvalho. Quyết định điều chỉnh này có thể nhằm gia cố thế trận phòng ngự sau khi Reading vừa rút ngắn cách biệt xuống 1-2.

77'Brentford làm mới hàng công với Igor Thiago

Phút 77, Brentford thực hiện sự thay đổi trên hàng công khi Igor Thiago được tung vào sân thế chỗ Callum Wilson. Sau khi để Reading rút ngắn cách biệt xuống 1-2, đội khách cần bổ sung nguồn năng lượng mới nhằm duy trì sức ép và bảo toàn lợi thế dẫn bàn.

77'Brentford tăng cường nhân sự bên cánh

Phút 77, Brentford tiến hành điều chỉnh đội hình khi Jaidon Anthony được tung vào sân thay thế cho Dango Ouattara. Nước đi này diễn ra ngay sau khi Reading rút ngắn cách biệt xuống 1-2, hứa hẹn giúp đội khách làm mới sức tấn công và duy trì lợi thế dẫn bàn.

79'Reading làm mới hàng công nhằm tìm bàn gỡ

Phút 79, Reading quyết định làm mới đội hình khi tung Kyreece Joshua Lisbie vào sân thế chỗ Daniel·Kyerewaa. Đang bị Brentford dẫn trước 1-2, đội chủ nhà nỗ lực dồn sức cho những đợt lên bóng hòng tìm kiếm bàn san bằng cách biệt trong thời gian còn lại.

79'Reading làm mới đội hình ở những phút cuối

Phút 79, Reading thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Jeriel Dorsett được tung vào sân để thế chỗ Paudie O’Connor. Đang bị Brentford dẫn trước 1-2, đội chủ nhà nỗ lực tìm kiếm luồng gió mới nhằm gia tăng sức ép trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

87'Brentford kiểm soát thế trận những phút cuối

Tiến về những phút cuối trận, Brentford vẫn duy trì thế chủ động với tỷ lệ cầm bóng 45% - 55% cùng tổng số pha dứt điểm vượt trội 17 - 21 (trúng đích 3 - 6). Reading dù rất nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng chưa thể tạo nên đột biến trước hệ thống phòng ngự kín kẽ của đội khách.

88'Reading thay người nhằm tìm bàn gỡ

Phút 88, Reading thực hiện sự thay đổi nhân sự khi George Earthy được tung vào sân thay thế Josh Stokes. Đội chủ nhà đang nỗ lực gia tăng sức ép trong những phút cuối nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa khi vẫn đang bị Brentford dẫn trước 1-2.

KTKết thúc: Reading 1-2 Brentford

Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.

Cập nhật lúc 03:52 16/09/2026

Reading sẽ tiếp đón Brentford trên sân vận động Select Car Leasing vào lúc 02:00 ngày 16/09/2026 trong khuôn khổ vòng 1/16. Tính chất loại trực tiếp của vòng đấu này biến cuộc đối đầu thành màn đọ sức một mất một còn, nơi đội giành chiến thắng sẽ sở hữu tấm vé đi tiếp, còn bên thất bại buộc phải dừng bước ngay lập tức.

Tính chất căng thẳng của thể thức loại trực tiếp

Bước vào vòng 1/16, cả Reading lẫn Brentford đều đối mặt với thử thách khắc nghiệt khi không có chỗ cho những sai lầm. Thể thức loại trực tiếp loại bỏ hoàn toàn cơ hội sửa sai, khiến mục tiêu duy nhất của hai câu lạc bộ là hướng tới chiến thắng trọn vẹn để bảo vệ tấm vé vào vòng sau.

Sự quyết liệt chắc chắn sẽ bao trùm sân Select Car Leasing ngay từ những phút đầu tiên. Với áp lực sinh tử, việc kiểm soát thế trận và hạn chế sơ hở tối đa sẽ là chìa khóa then chốt quyết định vận mệnh của trận đấu.

Tương quan phong độ và cán cân đối đầu

Reading bước vào màn so tài này với sự tự tin đáng kể khi sở hữu thành tích toàn thắng trong 2 trận đấu gần nhất. Tinh thần hưng phấn cùng điểm tựa sân nhà là nguồn động lực lớn để họ đối đầu với một đối thủ được đánh giá rất khó chịu.

Ở bên kia chiến tuyến, Brentford cũng có được cảm giác hưng phấn với chiến thắng ở trận gần nhất ra sân. Đáng chú ý hơn, thành tích chạm trán trong quá khứ đang nghiêng hẳn về phía đội khách. Cụ thể, trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa đôi bên, Brentford đã giành tới 4 chiến thắng, trong khi Reading chỉ có vỏn vẹn 1 lần ca khúc khải hoàn và hai đội không có bất kỳ trận hòa nào.

Thế trận giằng co tại Select Car Leasing

Ưu thế vượt trội ở những lần đối đầu trước đây mang lại cho Brentford sự tự tin lớn để triển khai lối chơi chủ động. Dẫu vậy, phong độ ổn định với mạch 2 trận thắng liên tiếp của Reading là lời cảnh báo có sức nặng, sẵn sàng trừng phạt bất kỳ sự lơ là nào từ phía đội khách.

Cuộc đối đầu hứa hẹn sẽ diễn ra với nhịp độ chặt chẽ và tính toán kỹ lưỡng, nơi bản lĩnh ở những thời khắc quyết định sẽ định đoạt đội bóng giành quyền bước tiếp trên hành trình loại trực tiếp.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)