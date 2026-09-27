Hạ Portland Timbers 3-1, San Jose Earthquakes cùng đối thủ giành vé vào vòng 1/16

📊 Xem thống kê chi tiết trận San Jose Earthquakes 3-1 Portland Timbers: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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San Jose Earthquakes3 - 1Portland TimbersKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

San Jose Earthquakes tiếp đón Portland Timbers.

4'Preston Judd mở tỷ số từ rất sớm

Ngay ở phút 4, Preston Judd đã tỏa sáng để ghi bàn đưa San Jose Earthquakes vươn lên dẫn 1-0 trước Portland Timbers. Khởi đầu như mơ trên sân Avaya Stadium giúp đội chủ nhà nắm trọn lợi thế từ những phút đầu tiên.

13'San Jose Earthquakes kiểm soát bóng vượt trội

Sớm có bàn dẫn trước 1-0, San Jose Earthquakes chủ động làm chủ trận đấu khi kiểm soát bóng tới 62% - 38%. Dù vậy, Portland Timbers cũng không ngần ngại đáp trả với số lần dứt điểm ngang ngửa 3 - 3, thậm chí nhỉnh hơn về số cú sút trúng đích (1 - 2) và buộc thủ môn chủ nhà đã phải có 2 pha cứu thua.

24'Eduard Löwen nhân đôi cách biệt cho San Jose Earthquakes

Phút 24, Eduard Löwen dứt điểm chuẩn xác nâng tỷ số lên 2-0 cho San Jose Earthquakes trước Portland Timbers. Bàn thắng sớm giúp đội chủ sân Avaya Stadium gia tăng lợi thế và tiếp tục duy trì thế trận áp đảo.

25'San Jose Earthquakes nắm giữ thế trận

Sau 25 phút thi đấu, San Jose Earthquakes đang làm chủ cuộc chơi với lợi thế dẫn 2-0 và kiểm soát bóng tới 60% - 40%. Dù Portland Timbers nỗ lực đáp trả với số lần dứt điểm trúng đích cân bằng 3 - 3, hàng thủ đội chủ nhà vẫn đứng vững nhờ sự chắc chắn của thủ môn với 3 lần cứu thua.

29'Preston Judd nâng tỷ số lên 3-0 cho San Jose Earthquakes

Cơn ác mộng tiếp tục ập xuống đội khách ở phút 29 khi Preston Judd lập công, nới rộng cách biệt lên 3-0 cho San Jose Earthquakes ngay trên sân Avaya Stadium. Tận dụng tối đa sự lúng túng của Portland Timbers, đội chủ nhà đang tạo ra thế trận áp đảo hoàn toàn chỉ sau chưa đầy nửa giờ thi đấu.

30'Thẻ vàng cho Preston Judd bên phía chủ nhà

Phút 30, tiền đạo Preston Judd của San Jose Earthquakes phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Dù đội nhà đang nắm lợi thế dẫn trước tới 3-0, pha phạm lỗi không cần thiết này buộc Judd phải thi đấu cẩn trọng hơn trong phần còn lại của trận đấu.

37'San Jose Earthquakes duy trì cách biệt an toàn

Tiến về những phút cuối hiệp một, San Jose Earthquakes vẫn nắm giữ lợi thế dẫn 3-0 dù thế trận diễn ra khá cân bằng. Đội chủ nhà nhỉnh hơn đôi chút về thời lượng kiểm soát bóng với 51% - 49%, đồng thời thể hiện sự sắc bén vượt trội khi tung ra 6 - 4 pha dứt điểm (trúng đích 4 - 3) để làm chủ hoàn toàn cục diện trên sân.

40'Reid Roberts nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 40, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Reid Roberts sau một pha vào bóng phạm lỗi. Dù đang dẫn trước 3-0 và nắm giữ lợi thế an toàn, San Jose Earthquakes vẫn cần chơi tỉnh táo hơn để tránh nhận thêm những án phạt không đáng có trước giờ nghỉ giữa hiệp.

45'San Jose Earthquakes thay đổi nhân sự cuối hiệp một

Phút 45', San Jose Earthquakes thực hiện quyền thay người khi Benjamin Kikanovic được tung vào sân thế chỗ cho Paul Marie. Với lợi thế dẫn trước 3-0 ngay trước giờ nghỉ, đội chủ nhà đang có tâm lý vô cùng thoải mái để toan tính về mặt nhân sự.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 0.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

49'San Jose Earthquakes duy trì thế trận áp đảo

Bước sang phút 49, San Jose Earthquakes vẫn làm chủ cục diện và kiểm soát bóng nhỉnh hơn với 53% - 47%. Đội chủ nhà chuyển hóa ưu thế thành sự vượt trội ở mặt trận tấn công khi tạo ra số pha dứt điểm 9 - 6 (trúng đích 4 - 3) trước Portland Timbers, qua đó củng cố vững chắc lợi thế dẫn trước 3-0.

61'San Jose Earthquakes duy trì thế trận áp đảo

Bước qua phút 61, San Jose Earthquakes vẫn nắm giữ cục diện khi dẫn trước 3-0 cùng tỷ lệ cầm bóng nhỉnh hơn 53% - 47%. Đội chủ nhà cho thấy sự hiệu quả vượt trội trên hàng công với 11 - 9 pha dứt điểm, trong đó trúng đích áp đảo 7 - 3 khiến Portland Timbers gặp rất nhiều bế tắc.

67'San Jose Earthquakes rút Timo Werner ra nghỉ

Phút 67, San Jose Earthquakes có sự thay đổi nhân sự khi Timo Werner rời sân nhường chỗ cho Nick Fernandez. Với lợi thế dẫn trước 3-0 khá an toàn, đội chủ nhà bắt đầu tính toán giữ sức cho các trụ cột trên hàng công.

67'Portland Timbers điều chỉnh nhân sự ở phút 67

Phút 67, Portland Timbers quyết định thay đổi lực lượng khi rút Jímer Fory ra nghỉ và tung Ian Smith vào sân. Đang bị dẫn trước 0-3, đội khách nỗ lực tìm kiếm sự tươi mới trong lối chơi dù nếu giữ tỷ số này họ vẫn tạm tính đã giành vé vào vòng 1/16.

67'Portland Timbers điều chỉnh nhân sự tìm kiếm bàn gỡ

Phút 67, Portland Timbers tiến hành thay người khi Eric Izoita được tung vào sân thế chỗ Cole Bassett. Đội khách nỗ lực làm mới tuyến giữa nhằm xoay chuyển tình thế trong bối cảnh đang bị dẫn trước 0-3.

67'Portland Timbers làm mới hàng công với Antony

Phút 67, Portland Timbers thực hiện sự điều chỉnh nhân sự khi Antony được tung vào sân thế chỗ Ariel Lassiter. Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm giải pháp đột biến nhằm cải thiện thế trận khi bị dẫn cách biệt 3-0 trên sân Avaya Stadium.

74'Portland Timbers nỗ lực nhưng chưa thể ghi bàn

Bước sang phút 74, Portland Timbers kiểm soát bóng vượt trội với tỷ lệ 37% - 63% nhằm tìm kiếm bàn rút ngắn cách biệt, song sự hiệu quả vẫn thuộc về San Jose Earthquakes. Dù hai bên cùng có tổng số pha dứt điểm cân bằng 12 - 12, đội chủ nhà sắc bén hơn hẳn khi đưa bóng trúng đích 7 - 4 và bảo toàn vững chắc cách biệt 3-0.

76'Thẻ vàng cho Eric Miller

Phút 76, hậu vệ Eric Miller của Portland Timbers phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Đội khách đang trải qua trận đấu đầy bế tắc khi bị dẫn trước 0-3 và chưa thể tìm ra phương án lật ngược tình thế.

76'San Jose Earthquakes rút Preston Judd ra nghỉ

Phút 76, San Jose Earthquakes thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Luka Jovanovic được tung vào sân thế chỗ Preston Judd. Đang dẫn an toàn 3-0, ban huấn luyện đội chủ sân Avaya Stadium quyết định làm mới hàng công nhằm giữ vững thế trận đến hết trận.

76'San Jose Earthquakes rút Vitor Costa rời sân

Phút 76, San Jose Earthquakes thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Jamar Ricketts được tung vào sân thế chỗ cho Vitor Costa. Nắm chắc lợi thế dẫn trước 3-0, đội chủ nhà đang chủ động làm mới lực lượng nhằm giữ vững sự an toàn cho phần còn lại của trận đấu.

79'Portland Timbers làm mới hàng công ở phút 79

Phút 79, Portland Timbers thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Gage Guerra được tung vào sân thay thế cho Vincent Janssen. Trong bối cảnh đang bị dẫn 0-3, đội khách nỗ lực tìm kiếm luồng gió mới nhằm vớt vát lại thế trận trong những phút cuối.

86'David Da Costa rút ngắn cách biệt xuống 1-3

Phút 86, nhận đường kiến tạo từ Eric Izoita, David Da Costa đã dứt điểm chính xác ghi bàn thắng rút ngắn cách biệt xuống 1-3 cho Portland Timbers. Pha lập công muộn màng này giúp đội khách nhen nhóm chút hy vọng trong những phút thi đấu ít ỏi còn lại trên sân Avaya Stadium.

87'San Jose Earthquakes tăng cường nhân sự cuối trận

Phút 87', San Jose Earthquakes thực hiện sự thay đổi người khi Jack·Skahan được tung vào sân thế chỗ Beau Leroux. Đội chủ nhà chủ động làm mới đội hình nhằm bảo toàn cách biệt sau khi đối thủ vừa rút ngắn tỷ số xuống 1-3.

88'Portland Timbers tăng cường nhân sự muộn

Phút 88, Portland Timbers có sự thay đổi người khi Alexander Aravena được tung vào sân thế chỗ Eric Miller. Trong bối cảnh đang bị dẫn 1-3 ở những phút cuối, đội khách nỗ lực tìm kiếm thêm đột biến trên hàng công.

88'San Jose Earthquakes bảo toàn cách biệt

Bước sang phút 88, Portland Timbers dù nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 48% - 52% cùng số pha phạt góc 5 - 7 nhưng vẫn chưa thể tìm kiếm thêm bàn gỡ. San Jose Earthquakes chủ động duy trì thế trận chắc chắn để bảo toàn lợi thế dẫn trước 3-1 khi trận đấu trôi về những phút cuối.

KTKết thúc: San Jose Earthquakes 3-1 Portland Timbers

Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 1.

Cập nhật lúc 11:36 27/09/2026

San Jose Earthquakes đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, và cuộc tiếp đón Portland Timbers vào lúc 09h30 ngày 27/09 trên sân vận động Avaya Stadium là thời điểm then chốt để đội chủ nhà củng cố vị thế trong nhóm đầu bảng xếp hạng.

Khoảng cách điểm số và cục diện bảng xếp hạng

Bước vào trận đấu tới, San Jose Earthquakes đang nắm giữ vị trí thứ 5 với 42 điểm. Vị thế này cho phép đội bóng chủ sân Avaya Stadium tiếp tục đặt mục tiêu bám đuổi các vị trí phía trên để bảo vệ suất dự đấu trường châu lục.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Portland Timbers đang tạm thời xếp ở vị trí thứ 9 với 32 điểm. Với khoảng cách 10 điểm kém hơn so với đối thủ, Portland Timbers phải đối diện với sức ép không nhỏ khi hành quân đến sân khách trước một đối thủ đang có sự ổn định cao hơn.

Tương quan phong độ thực tế của hai câu lạc bộ

Về mặt phong độ, San Jose Earthquakes duy trì thành tích bất bại qua 5 vòng đấu gần đây, cụ thể là giành 2 chiến thắng và có 3 trận hòa. Dù hai lượt đấu gần nhất đều kết thúc với tỷ số bất phân thắng bại, bản lĩnh phòng ngự cùng khả năng chắt chiu điểm số vẫn giúp đội chủ nhà đứng vững.

Trong khi đó, phong độ của Portland Timbers lại có dấu hiệu trồi sụt đáng kể. Trong 5 trận gần nhất, đội khách chỉ có được 1 trận thắng, 1 trận hòa và phải nhận tới 3 thất bại. Việc đánh mất điểm số thường xuyên đang khiến tinh thần của Portland Timbers bị đặt dấu hỏi lớn.

Điểm tựa từ thành tích đối đầu áp đảo

Bên cạnh yếu tố phong độ, cán cân đối đầu giữa hai bên cũng đang nghiêng rõ rệt về San Jose Earthquakes. Thống kê trong 5 lần chạm trán gần nhất chỉ ra rằng San Jose Earthquakes đã giành tới 4 trận thắng và hòa 1 trận, trong khi Portland Timbers không thể giành được bất kỳ chiến thắng nào.

Được thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc tại Avaya Stadium cùng chuỗi đối đầu vượt trội, San Jose Earthquakes nắm trong tay đầy đủ cơ sở để triển khai lối chơi chủ động, kiểm soát thế trận và hướng đến một kết quả tích cực trước Portland Timbers.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)