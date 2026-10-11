Hạ PEC Zwolle 1-0, Cambuur vượt lên đẩy chủ nhà lún sâu nhóm cuối bảng

📊 Xem thống kê chi tiết trận PEC Zwolle 0-1 Cambuur: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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PEC Zwolle0 - 1CambuurKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

PEC Zwolle tiếp đón Cambuur.

12'PEC Zwolle chủ động ép sân đầu trận

Sau hơn 10 phút bóng lăn, PEC Zwolle nhập cuộc chủ động hơn khi nắm 58% - 42% thời lượng kiểm soát bóng. Đội chủ nhà đã tạo ra sức ép ban đầu với tỷ số dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 1 - 0), trong khi Cambuur vẫn đang tập trung phòng ngự và chưa có pha bắn phá nào.

25'PEC Zwolle chủ động gia tăng sức ép

Nửa đầu hiệp một trôi qua với thế trận nhỉnh hơn dành cho PEC Zwolle khi họ kiểm soát bóng 55% - 45% trước Cambuur. Đội chủ nhà liên tục tổ chức hãm thành với tỷ số dứt điểm vượt trội 3 - 0 (trúng đích 2 - 0), trong khi Cambuur vẫn chưa tạo ra được pha dứt điểm nào và chủ yếu tập trung phòng ngự số đông.

37'PEC Zwolle dồn ép áp đảo nhưng chưa có bàn thắng

Tiến về cuối hiệp một ở phút 37, PEC Zwolle hoàn toàn làm chủ thế trận khi vượt trội về số pha dứt điểm 8-0, trong đó có tới 5-0 cú sút trúng đích. Dù tỷ số vẫn là 0-0 và tỷ lệ cầm bóng khá cân bằng 52% - 48%, Cambuur đang phải gồng mình chống đỡ với 5 pha cứu thua từ hàng thủ.

39'Sherel Floranus nhận thẻ vàng sau pha tranh cãi

Phút 39, trọng tài quyết định rút thẻ vàng cảnh cáo Sherel Floranus bên phía PEC Zwolle sau tình huống tranh cãi trên sân. Căng thẳng gia tăng khi đôi bên đều đang nỗ lực tìm kiếm lợi thế trong bối cảnh tỷ số vẫn giằng co 0-0.

39'Devid Eugene Bouah nhận thẻ vàng vì tranh cãi

Phút 39, cầu thủ Devid Eugene Bouah bên phía Cambuur phải nhận thẻ vàng từ trọng tài do lỗi phản ứng. Không khí trên sân MAC³PARK Stadion trở nên khá căng thẳng khi trước đó Sherel Floranus của đội chủ nhà cũng vừa phải nhận án phạt tương tự, trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 0-0.

45'Cambuur điều chỉnh nhân sự cuối hiệp một

Phút 45, Cambuur quyết định làm mới đội hình khi tung Jason Ceka vào sân thế chỗ Fabian Kvam. Nước đi này có thể nhằm cải thiện khả năng tấn công của đội khách khi họ chưa có pha dứt điểm trúng đích nào trong hiệp đấu.

45'Cambuur điều chỉnh nhân sự cuối hiệp một

Phút 45, bên phía Cambuur có sự thay đổi nhân sự khi Nicolas Binder được tung vào sân để thế chỗ cho Ethan Apkakou. Đội khách chủ động làm mới đội hình ngay trước giờ nghỉ giải lao nhằm tìm kiếm đột biến.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

49'PEC Zwolle liên tục bắn phá khung thành Cambuur

Bước sang phút 49, dù Cambuur nhỉnh hơn đôi chút về quyền kiểm soát bóng với 54% so với 46% của đối thủ, nhưng PEC Zwolle mới là đội tạo ra sức ép nghẹt thở lên cầu môn. Đội chủ nhà áp đảo hoàn toàn ở chỉ số dứt điểm với tỷ lệ 10 - 3, trong đó có tới 5 - 0 về số lần trúng đích, buộc thủ thành bên phía Cambuur đã phải có 5 pha cứu thua để giữ vững tỷ số 0-0.

52'Ibrahim Cissoko nhận thẻ vàng

Phút 52, Ibrahim Cissoko bên phía PEC Zwolle phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Thế trận trên sân MAC³PARK Stadion vẫn đang diễn ra vô cùng giằng co khi tỷ số vẫn giữ ở mức 0-0.

56'Jason Ceka nhận thẻ vàng

Phút 56, Jason Ceka bên phía Cambuur phải nhận thẻ vàng cảnh cáo sau tình huống phạm lỗi. Trận đấu trên sân MAC³PARK Stadion tiếp tục nóng lên với nhiều pha va chạm khi tỷ số vẫn đang là 0-0.

60'PEC Zwolle làm mới hàng công

Phút 60, ban huấn luyện PEC Zwolle quyết định rút Ibrahim Cissoko ra nghỉ để nhường chỗ cho Elias Sörensen. Trong thế trận vẫn đang hòa 0-0, đội chủ nhà kỳ vọng sự điều chỉnh này sẽ giúp tạo ra đột biến trước Cambuur.

60'PEC Zwolle làm mới hàng công tìm bàn thắng

Phút 60, ban huấn luyện PEC Zwolle quyết định rút Koen Kostons ra nghỉ và đưa Sydney van Hooijdonk vào sân. Trong bối cảnh trận đấu vẫn đang bế tắc với tỷ số 0-0, sự thay đổi nhân sự này được kỳ vọng sẽ giúp đội chủ nhà chuyển hóa ưu thế dứt điểm thành bàn mở tỷ số.

62'PEC Zwolle dứt điểm vượt trội dù cầm bóng ít hơn

Bước sang phút 62, trận đấu vẫn chưa có bàn thắng khai thông thế bế tắc khi tỷ số duy trì 0-0. Dù để Cambuur nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng (44% - 56%), PEC Zwolle lại cho thấy sự sắc bén ở khâu tấn công với số pha dứt điểm vượt trội 11 - 8, trong đó có 5 cú sút trúng đích so với 2 của đội khách.

67'Cambuur làm mới hàng công tìm đột biến

Phút 67, Cambuur thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Sami Bouhoudane được tung vào sân thế chỗ Mathieu Maertens. Trong thế trận giằng co với tỷ số 0-0, đội khách kỳ vọng sự điều chỉnh này sẽ mang lại làn gió mới cho các phương án tấn công.

73'Morgan Costarelli nhận thẻ vàng cảnh cáo

Phút 73, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Morgan Costarelli của Cambuur sau một tình huống phạm lỗi. Trận đấu trên sân MAC³PARK Stadion tiếp tục diễn ra giằng co và căng thẳng khi tỷ số vẫn đang là 0-0.

74'Cambuur làm mới đội hình khi Jamal Amofa vào sân

Phút 74, Cambuur thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Jamal Amofa được tung vào sân thế chỗ Devid Eugene Bouah. Trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 0-0, đội khách cần thêm sự chắc chắn và năng lượng mới cho giai đoạn quyết định của trận đấu.

76'PEC Zwolle và Cambuur giằng co quyết liệt

Bước sang phút 76, thế trận vẫn duy trì ở thế cân bằng nghẹt thở dù Cambuur nhỉnh hơn đôi chút về thời lượng kiểm soát bóng với 43% - 57%. Tuy nhiên, PEC Zwolle lại cho thấy sự sắc bén nhỉnh hơn trong các pha hãm thành với 12 - 10 cú dứt điểm, trong đó có 6 - 3 lần bóng đi trúng đích buộc hàng thủ đối phương phải làm việc vất vả.

78'PEC Zwolle làm mới hàng công

Phút 78, PEC Zwolle có sự thay đổi nhân sự khi Gilles Van Der Wal được tung vào sân thế chỗ Thijs Oosting. Đội chủ nhà nỗ lực tìm kiếm đột biến nhằm phá vỡ thế bế tắc trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 0-0.

78'PEC Zwolle làm mới hàng công

Phút 78, PEC Zwolle quyết định có sự thay đổi nhân sự khi Gabriel Reiziger được tung vào sân thế chỗ Dylan Mbayo. Trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 0-0, đội chủ nhà rất cần luồng gió mới để tìm kiếm bàn thắng khai thông bế tắc.

79'Cambuur làm mới đội hình ở những phút cuối

Phút 79, Cambuur thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Rik Mulders được tung vào sân để thế chỗ Jamal Amofa. Khi tỷ số vẫn đang là 0-0, ban huấn luyện đội khách kỳ vọng sự điều chỉnh này sẽ mang lại luồng gió mới nhằm tìm kiếm đột biến trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

83'Nicolas Binder mở tỷ số muộn cho Cambuur

Bất ngờ xảy ra ở phút 83 khi Nicolas Binder lập công đưa Cambuur vươn lên dẫn trước 0-1 ngay trên sân MAC³PARK Stadion. Bàn thắng quý như vàng đến ở giai đoạn cuối trận giúp đội khách chiếm lợi thế cực lớn trước đối thủ xếp ngay sau trên bảng xếp hạng.

86'Gabriel Reiziger nhận thẻ vàng vì phạm lỗi

Phút 86, Gabriel Reiziger của PEC Zwolle phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Đội chủ nhà đang chịu sức ép tâm lý đè nặng khi bị Cambuur dẫn trước 0-1 ngay ở những phút cuối trận.

87'PEC Zwolle làm mới hàng thủ cuối trận

Phút 87, PEC Zwolle thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Damian van der Haar được tung vào sân thế chỗ Sherel Floranus. Đang bị dẫn 0-1 ngay trên sân nhà, đội chủ nhà nỗ lực tìm kiếm sự tươi mới trong những phút thi đấu chính thức ít ỏi còn lại.

88'Cambuur nỗ lực bảo toàn cách biệt mong manh

Bước sang phút 88, PEC Zwolle đang dồn toàn lực tìm bàn gỡ với 14 cú dứt điểm so với 13 của Cambuur, trong đó có 6 pha trúng đích buộc đối thủ phải có tới 6 lần cứu thua. Dù vậy, đội khách vẫn giữ cự ly đội hình tốt và nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng (55% so với 45%) để kiên cường bảo vệ tỷ số 0-1.

KTKết thúc: PEC Zwolle 0-1 Cambuur

Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.

Cập nhật lúc 21:26 11/10/2026

Cuộc đối đầu giữa PEC Zwolle và Cambuur diễn ra vào lúc 19:30 ngày 11/10/2026 trên sân vận động MAC³PARK Stadion đang thu hút sự chú ý khi cả hai đội bóng đều bước vào trận đấu với tâm thế buộc phải tìm kiếm một kết quả tích cực. Chuỗi trận thiếu ổn định vừa qua khiến đôi bên rơi vào tình cảnh khó khăn, biến màn so tài này thành cơ hội then chốt để giải tỏa áp lực tâm lý và tích lũy những điểm số quan trọng.

Áp lực điểm số tại nửa dưới bảng xếp hạng

Tình cảnh hiện tại của cả hai câu lạc bộ phản ánh rõ nét sự chật vật kể từ đầu mùa. Sau những vòng đấu đã qua, Cambuur đang tạm thời đứng ở vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng với 5 điểm. Trong khi đó, đội chủ nhà PEC Zwolle bám đuổi ngay phía sau ở vị trí thứ 16 khi sở hữu 4 điểm trong tay.

Khoảng cách giữa hai đội hiện chỉ vỏn vẹn 1 điểm mong manh. Một kết quả thuận lợi sẽ giúp một trong hai đội tạo ra bước chuyển biến đáng kể về mặt tinh thần, đồng thời nới rộng hoặc đảo ngược cách biệt trực tiếp với chính đối thủ cạnh tranh trên bảng xếp hạng.

Phong độ thiếu ổn định của cả hai câu lạc bộ

Nhìn vào màn trình diễn gần đây, cả PEC Zwolle lẫn Cambuur đều chưa thể mang lại sự yên tâm tuyệt đối cho người hâm mộ. Sự phập phù trong lối chơi khiến họ đánh rơi nhiều điểm số quý giá.

Với PEC Zwolle, họ vừa có được một chiến thắng ở lần ra sân gần nhất. Tuy nhiên, nếu xét tổng thể trong chuỗi 5 trận gần nhất, thành tích của đội chủ sân MAC³PARK Stadion vẫn khá ảm đạm khi chỉ có 1 trận thắng, 1 trận hòa và phải nhận tới 3 trận thua. Dù thắng lợi mới đây mang lại chút hy vọng, nhưng việc để thua tới 3 trong 5 trận đấu gần nhất cho thấy hệ thống vận hành của họ vẫn còn bộc lộ nhiều lỗ hổng cần sớm khắc phục.

Ở bên kia chiến tuyến, Cambuur cũng không ở trong trạng thái tốt hơn. Đội khách đang trải qua giai đoạn chững lại khi để thua ở 2 trận gần nhất. Tính trong 5 trận đấu đã qua, Cambuur giành được 1 chiến thắng, 2 trận hòa và nhận 2 thất bại. Việc liên tiếp trắng tay trong hai lần ra sân gần nhất đang đặt ra bài toán khó cho ban huấn luyện đội bóng trong việc xốc lại tinh thần thi đấu của toàn đội.

Cán cân đối đầu trong quá khứ

Lịch sử chạm trán gần đây giữa hai đội bóng ghi nhận sự cạnh tranh quyết liệt và luôn phân định thắng thua rõ ràng. Thống kê trong 5 lần đối đầu gần nhất cho thấy không có bất kỳ trận đấu nào kết thúc với tỷ số hòa.

PEC Zwolle là bên nắm giữ lợi thế nhỉnh hơn đôi chút khi giành được 3 chiến thắng trong 5 lần so tài này. Ngược lại, Cambuur cũng đã có 2 lần ca khúc khải hoàn trước đối thủ. Việc chưa từng chia điểm ở 5 màn so tài gần đây cho thấy mỗi khi gặp nhau, cả hai đội đều sẵn sàng chơi đôi công và tận dụng triệt để những sai sót của đối phương để định đoạt kết quả trận đấu.

Cục diện giằng co và toan tính chiến thuật

Bước vào trận đấu lúc 19:30 ngày 11/10/2026, lợi thế sân nhà MAC³PARK Stadion cùng thành tích đối đầu có phần nhỉnh hơn sẽ là điểm tựa tinh thần đáng kể cho PEC Zwolle. Tuy nhiên, với khoảng cách chỉ là 1 điểm, Cambuur chắc chắn không hành quân đến sân khách với tư tưởng cam chịu.

Trong bối cảnh cả hai đều đang khát khao một kết quả tích cực để chặn đứng chuỗi ngày u ám, thế trận nhiều khả năng sẽ diễn ra với sự thận trọng nhất định ở giai đoạn đầu trước khi tốc độ được đẩy cao. Đội bóng nào kiểm soát tốt hơn các khu vực trọng yếu và hạn chế được sai lầm cá nhân sẽ nắm giữ cơ hội lớn để đạt được mục tiêu đề ra.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)