Hạ Orlando City SC, Philadelphia Union vươn lên thứ 6 và cùng bại tướng vào vòng 1/16

📊 Xem thống kê chi tiết trận Philadelphia Union 4-2 Orlando City SC: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Philadelphia Union4 - 2Orlando City SCKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Philadelphia Union tiếp đón Orlando City SC.

11'Milan Iloski đá phạt đền mở tỷ số cho Philadelphia Union

Phút 11, bước ngoặt sớm xuất hiện khi Milan Iloski thực hiện thành công quả phạt đền, giúp Philadelphia Union vươn lên dẫn trước 1-0. Bàn thắng mở điểm giúp đội chủ nhà tạo lợi thế lớn ngay từ những phút đầu trận.

12'Thẻ vàng cho Eduard Atuesta vì lỗi phản ứng

Phút 12, tiền vệ Eduard Atuesta bên phía Orlando City SC phải nhận thẻ vàng từ trọng tài do lỗi phản ứng. Ngay sau khi đội nhà bị thủng lưới và chịu áp lực dẫn 1-0 của Philadelphia Union, sự nóng nảy không cần thiết của cầu thủ đội khách đã khiến anh sớm bị cảnh cáo.

13'Philadelphia Union duy trì lợi thế dẫn bàn

Sớm có bàn mở tỷ số để vươn lên dẫn 1-0, Philadelphia Union chủ động chơi chậm lại nhường thế trận cho Orlando City SC. Dù đội khách cầm bóng nhỉnh hơn với tỷ lệ 48% - 52%, Philadelphia Union vẫn là bên tạo ra nhiều sóng gió hơn khi sở hữu thống kê dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 1 - 0).

19'Milan Iloski nhân đôi cách biệt cho Philadelphia Union

Phút 19, Milan Iloski tỏa sáng giúp Philadelphia Union nới rộng cách biệt lên 2-0 trước Orlando City SC. Dù chỉ kiểm soát bóng 37%, đội chủ nhà vẫn thể hiện sự hiệu quả tuyệt đối với 2 pha dứt điểm trúng đích đều chuyển hóa thành bàn thắng.

25'Philadelphia Union phản công sắc bén gia tăng lợi thế

Dù Orlando City SC kiểm soát bóng áp đảo với thời lượng 34% - 66%, Philadelphia Union mới là đội làm chủ hoàn toàn thế trận nhờ sự sắc bén ở khâu dứt điểm. Đội chủ nhà đã tung ra 7 - 2 lần dứt điểm và hoàn toàn vượt trội về độ chính xác khi có 3 - 0 cú sút trúng đích, qua đó duy trì cách biệt an toàn dẫn trước 2-0 sau 25 phút thi đấu.

37'Iago Teodoro nhận thẻ vàng vì phạm lỗi

Phút 37, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Iago Teodoro bên phía Orlando City SC sau một pha phạm lỗi. Đang bị dẫn trước 0-2 và hoàn toàn bế tắc trên hàng công, đội khách tiếp tục gặp thêm nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm bàn gỡ.

37'Philadelphia Union áp đảo về số cơ hội

Tiến gần về cuối hiệp một, dù chỉ kiểm soát bóng 37% - 63%, Philadelphia Union lại tỏ ra vượt trội hoàn toàn ở khâu uy hiếp khung thành với tỷ số dứt điểm lên tới 12 - 2. Orlando City SC cầm nhiều bóng nhưng thi đấu bế tắc khi chưa có nổi pha dứt điểm trúng đích nào (4 - 0 nghiêng về chủ nhà), qua đó chấp nhận bị dẫn trước 2-0.

43'Joran Gerbet nhận thẻ vàng thứ ba của Orlando City SC

Phút 43, tiền vệ Joran Gerbet bên phía Orlando City SC phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một pha phạm lỗi. Đây đã là chiếc thẻ phạt thứ ba của đội khách trong hiệp một, phản ánh rõ sự bế tắc khi họ đang bị Philadelphia Union dẫn trước 2-0.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

47'Indiana Vassilev nâng tỷ số lên 3-0 cho Philadelphia Union

Ngay đầu hiệp hai ở phút 47, Indiana Vassilev đã lập công nới rộng cách biệt lên 3-0 cho Philadelphia Union. Bàn thắng này giáng đòn nặng nề vào nỗ lực bám đuổi của Orlando City SC, đồng thời giúp đội chủ nhà nắm chắc lợi thế kiểm soát cục diện trận đấu.

49'Philadelphia Union áp đảo về số cơ hội

Bước sang phút 49, dù Orlando City SC chiếm ưu thế kiểm soát bóng với 38% - 62%, Philadelphia Union mới là bên tỏ ra sắc bén vượt trội khi dẫn trước 3-0. Đội chủ nhà liên tục uy hiếp cầu môn đối phương với số pha dứt điểm áp đảo 13 - 3 (trúng đích 5 - 0), khiến đội khách hoàn toàn bế tắc trong khâu tìm kiếm bàn rút ngắn cách biệt.

51'Milan Iloski nâng tỷ số lên 4-0

Phút 51, Milan Iloski ghi tên mình lên bảng tỷ số để nới rộng cách biệt lên 4-0 cho Philadelphia Union. Đội chủ nhà tiếp tục có một ngày thi đấu thăng hoa khi biến các cơ hội thành bàn thắng, khiến Orlando City SC hoàn toàn vỡ trận ngay đầu hiệp hai.

54'Orlando City SC thay người sau khi thủng lưới 4 bàn

Phút 54, Orlando City SC thực hiện sự điều chỉnh nhân sự khi Harvey Graham Sarajian được tung vào sân thế chỗ Bernardo Rhein. Đội khách buộc phải làm mới đội hình sau khi liên tiếp nhận bàn thua và đang bị Philadelphia Union dẫn sâu 4-0.

54'Orlando City SC điều chỉnh nhân sự sau chuỗi bàn thua

Phút 54, Orlando City SC quyết định rút Joran Gerbet ra nghỉ để nhường chỗ cho Luis Otávio Costa de Aquino. Nhận liên tiếp các bàn thua khiến tỷ số bị dẫn 0-4, đội khách buộc phải có sự thay đổi nhằm tìm kiếm sự ổn định trong thế trận.

54'Orlando City SC thay người nhằm tìm kiếm hy vọng

Phút 54, Orlando City SC quyết định làm mới đội hình khi tung Vinicius Nogueira vào sân thế chỗ Zakaria Taifi. Bị dẫn sâu 0-4 sau hàng loạt đòn phủ đầu của đối thủ, đội khách buộc phải có những điều chỉnh về nhân sự để sớm cải thiện thế trận.

61'Philadelphia Union áp đảo về độ hiệu quả

Bước sang phút 61, Orlando City SC dù cầm bóng vượt trội với tỷ lệ 35% - 65% nhưng hoàn toàn bế tắc trong khâu tấn công khi chưa có nổi pha dứt điểm trúng đích nào. Trái lại, Philadelphia Union thi đấu cực kỳ sắc bén và hiệu quả với 14 - 6 lần dứt điểm (trúng đích 6 - 0), qua đó duy trì cách biệt an toàn dẫn trước 4-0.

62'Quinn Sullivan nhận thẻ vàng vì câu giờ

Phút 62, tiền vệ Quinn Sullivan bên phía Philadelphia Union phải nhận thẻ vàng từ trọng tài do lỗi câu giờ. Dù đang dẫn trước tới 4-0 và hoàn toàn nắm giữ cục diện trận đấu, pha xử lý thiếu cần thiết này vẫn khiến cầu thủ chủ nhà phải nhận án phạt cảnh cáo.

73'Philadelphia Union áp đảo hoàn toàn

Bước sang phút 73, dù Orlando City SC cầm bóng nhỉnh hơn với 66% so với 34% của đối thủ, Philadelphia Union mới là bên hoàn toàn làm chủ cuộc chơi. Đội chủ nhà tỏ ra cực kỳ sắc bén khi tung ra tới 16 - 7 cú dứt điểm, trong đó vượt trội hoàn toàn với 7 - 0 về số lần sút trúng đích và nắm chắc lợi thế dẫn trước 4-0.

77'Japhet Sery Larsen phạm lỗi nhận thẻ vàng

Phút 77, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Japhet Sery Larsen sau một pha phạm lỗi. Dù Philadelphia Union đang nắm lợi thế dẫn trước 4-0 rất an toàn, cầu thủ của đội chủ nhà vẫn cần giữ cái đầu lạnh để tránh những án phạt không đáng có trong khoảng thời gian còn lại.

78'Iván Angulo ghi bàn rút ngắn tỷ số cho Orlando City SC

Phút 78, Iván Angulo dứt điểm chuẩn xác mang về bàn thắng rút ngắn cách biệt xuống 1-4 cho Orlando City SC. Dù vậy, cách biệt vẫn còn rất lớn đối với đội khách khi thời gian thi đấu chính thức không còn nhiều.

79'Philadelphia Union làm mới tuyến giữa ở phút 79

Phút 79, Philadelphia Union tiến hành thay đổi nhân sự khi Alejandro Bedoya được tung vào sân thế chỗ Quinn Sullivan. Đội chủ nhà chủ động điều chỉnh nhằm giữ vững lợi thế dẫn trước 4-1 và bảo toàn cục diện an toàn trong những phút cuối.

79'Philadelphia Union làm mới hàng công

Phút 79, Philadelphia Union tiến hành điều chỉnh nhân sự khi Agustin Anello được tung vào sân để trám vị trí của Milan Iloski. Dù vừa để đối thủ rút ngắn tỷ số xuống 4-1, cách biệt ba bàn vẫn là khoảng đệm an toàn giúp đội chủ nhà tự tin làm mới lực lượng ở giai đoạn cuối trận.

84'Iván Angulo nhận thẻ vàng ở phút 84

Phút 84, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Iván Angulo bên phía Orlando City SC sau một pha phạm lỗi. Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm thêm cơ hội trong những phút cuối nhưng sự nóng vội đã khiến họ phải nhận thêm án phạt thẻ.

85'Philadelphia Union làm mới hàng công ở phút 85

Phút 85, Philadelphia Union thực hiện sự thay đổi người khi Ezekiel Kwame Alladoh được tung vào sân thế chỗ Bruno Damiani. Đội chủ nhà đang nắm lợi thế dẫn 4-1 rất an toàn và nếu giữ tỷ số này đến hết trận, họ sẽ chính thức giành vé vào vòng 1/16.

85'Philadelphia Union làm mới tuyến giữa ở phút 85

Phút 85, Philadelphia Union quyết định rút Indiana Vassilev ra nghỉ để nhường chỗ cho Jeremy Rafanello. Khi tỷ số đang là 4-1 rất an toàn, sự thay đổi này giúp đội chủ nhà bổ sung thể lực ở những phút cuối. Nếu giữ tỷ số này, Philadelphia Union với 36 điểm sẽ cầm chắc tấm vé đi tiếp vào vòng 1/16.

85'Philadelphia Union duy trì thế trận áp đảo

Bước sang phút 85, Philadelphia Union vẫn nắm chắc lợi thế dẫn trước 4-1 nhờ sự hiệu quả vượt trội trong tấn công. Dù Orlando City SC cầm bóng nhỉnh hơn với 36% - 64%, đội chủ nhà mới là bên tạo ra nhiều sóng gió với số cú dứt điểm áp đảo 16 - 9 (trúng đích 7 - 1).

89'Orlando City SC điều chỉnh nhân sự ở phút cuối

Phút 89, Orlando City SC thực hiện quyền thay đổi nhân sự khi Daryl Dike được rút ra nghỉ, nhường chỗ cho Tiago Souza de Jesús Carvalho trên sân.

90'Martin Ojeda rút ngắn cách biệt xuống 2-4

Phút 90, Martin Ojeda tỏa sáng mang về bàn thắng thứ hai cho Orlando City SC, rút ngắn cách biệt xuống còn 2-4 trước Philadelphia Union. Dù vậy, thời gian thi đấu chính thức đã cạn và hy vọng lật ngược thế cờ của đội khách gần như không còn.

90+1'Philadelphia Union gia cố đội hình ở phút bù giờ

Phút 90+1, Philadelphia Union thực hiện quyền thay người khi Jordan Griffin được tung vào sân thế chỗ Benjamin Bender. Đội chủ nhà chủ động làm giảm nhịp độ trận đấu nhằm bảo toàn tỷ số 4-2, qua đó nắm chắc chiến thắng để củng cố vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng.

KTKết thúc: Philadelphia Union 4-2 Orlando City SC

Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 2.

Cập nhật lúc 08:40 27/09/2026

Philadelphia Union sẽ tiếp đón Orlando City SC trên sân vận động Talen Energy Stadium trong khuôn khổ vòng 27 giải MLS (Nhà nghề Mỹ), diễn ra vào lúc 06:30 ngày 27/09/2026. Đây là cuộc chạm trán trực tiếp giữa hai tập thể đang nằm kề sát nhau trên bảng xếp hạng với khoảng cách điểm số rất sít sao.

Cục diện điểm số sát nút giữa hai đội

Bước vào vòng đấu thứ 27, Philadelphia Union hiện xếp ở vị trí thứ 6 với 36 điểm. Ngay phía sau, Orlando City SC bám đuổi quyết liệt ở vị trí thứ 7 cùng 34 điểm. Khoảng cách giữa hai đội hiện chỉ là 2 điểm, tạo nên sự cạnh tranh trực tiếp trên bảng tổng sắp.

Với cách biệt điểm số mong manh này, kết quả của cuộc đọ sức tại Talen Energy Stadium sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự phân định thứ bậc giữa hai câu lạc bộ ngay sau vòng 27.

Điểm tựa phong độ của Philadelphia Union

Philadelphia Union bước vào trận đấu tới với tâm lý hưng phấn nhờ thành tích thi đấu xuất sắc trong giai đoạn gần đây. Cụ thể, đội chủ sân Talen Energy Stadium đã xuất sắc giành trọn vẹn chiến thắng trong cả 5 trận đấu gần nhất.

Mạch 5 trận toàn thắng liên tiếp phản ánh sự ổn định và hiệu quả cao trong lối chơi của Philadelphia Union. Yếu tố này, kết hợp cùng lợi thế được chơi trên mặt cỏ quen thuộc Talen Energy Stadium, sẽ là điểm tựa vững chắc cho đội chủ nhà.

Thử thách sân khách cho Orlando City SC

Ở phía bên kia chiến tuyến, Orlando City SC đang nắm giữ 34 điểm và xếp ở vị trí thứ 7. Khoảng cách 2 điểm ít hơn so với đối thủ đồng nghĩa một kết quả tích cực trên sân khách sẽ giúp họ tạo ra bước ngoặt đáng kể trên bảng thứ bậc.

Tuy nhiên, chuyến hành quân đến sân của một Philadelphia Union đang có chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp chắc chắn sẽ đặt ra thử thách không nhỏ cho đoàn quân Orlando City SC. Đội khách cần thể hiện sự chặt chẽ và tập trung tối đa nếu muốn tìm kiếm kết quả thuận lợi trước đối thủ đang có phong độ cao.

Nhận định chung trước giờ bóng lăn

Cuộc so tài giữa Philadelphia Union và Orlando City SC hứa hẹn diễn ra chặt chẽ khi điểm số giữa hai bên gần như tương đương. Philadelphia Union nắm giữ ưu thế từ sân nhà Talen Energy Stadium cùng mạch 5 trận toàn thắng, trong khi Orlando City SC cũng sẽ dốc toàn lực để hướng đến việc thu hẹp khoảng cách 2 điểm với đội chủ nhà.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)