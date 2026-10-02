Hà Nội yêu cầu xử lý triệt để vướng mắc tại dự án Crystal Tower Mai Hắc Đế sau gần 16 năm 'đóng băng'

Dự án 'đất vàng' chậm tiến độ gần 16 năm

Theo kết luận thanh tra, dự án Tòa nhà dịch vụ thương mại văn phòng và căn hộ cho thuê Crystal Tower tại địa chỉ 155-161 Mai Hắc Đế (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) do Công ty Cổ phần Phát triển thương mại dịch vụ Hà Thành làm chủ đầu tư.

Địa chỉ 155-161 Mai Hắc Đế (ảnh chụp 2022). Nguồn: GGM

Dự án được hình thành từ năm 2005 với quy mô ban đầu là 9 tầng nổi, 2 tầng mái và 2 tầng hầm, sau đó được cấp Giấy phép xây dựng năm 2007 gồm 11 tầng nổi (tính cả tầng mái) và 1 tầng hầm. Đến năm 2008, dự án được UBND Thành phố chấp thuận chuyển nhà đầu tư sang Công ty Hà Thành và được Sở Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng cho thuê 1.234 m2 đất.

Năm 2009, dự án tiếp tục được chấp thuận bổ sung chức năng căn hộ cho thuê và thống nhất phương án kiến trúc sơ bộ điều chỉnh quy mô lên 16 tầng nổi, 3 tầng hầm. Tuy nhiên, tính từ khi được cho phép tiếp tục triển khai năm 2010 đến nay là gần 16 năm, dự án vẫn chưa xử lý xong khó khăn để điều chỉnh giấy phép xây dựng, gây lãng phí tài nguyên đất đai.

Vướng quy hoạch đường sắt ngầm và vi phạm xây dựng

Nguyên nhân chính khiến dự án bị dừng trệ nhiều năm là do nằm trong phạm vi ảnh hưởng của quy hoạch Dự án đầu tư xây dựng Tuyến đường sắt đô thị số 2 (đoạn Trần Hưng Đạo – Thượng Đình). Việc chậm tháo gỡ xuất phát từ tình trạng quy hoạch không gian ngầm chưa đồng bộ, hệ thống quy chuẩn kỹ thuật đối với đường sắt đi ngầm còn thiếu và kinh nghiệm quản lý của các cơ quan nhà nước còn hạn chế. Bên cạnh đó, việc xử lý khó khăn của dự án cũng chưa thực sự được các đơn vị tập trung và coi trọng trong suốt hơn 15 năm qua.

Đáng chú ý, trong quá trình thực hiện, chủ đầu tư đã có hành vi vi phạm trật tự xây dựng khi tự ý thi công 03 tầng hầm trong khi giấy phép ban đầu chỉ cấp 01 tầng hầm.

Mặc dù Thanh tra Bộ Xây dựng đã xử phạt vi phạm hành chính vào năm 2014 và doanh nghiệp đã nộp phạt, việc xử lý tình huống phát sinh từ sai phạm này trước khi điều chỉnh giấy phép xây dựng đã làm kéo dài thêm quy trình giải quyết.

Thanh tra Thành phố chỉ ra rằng việc Sở Tài chính cấp Giấy chứng nhận điều chỉnh chủ trương đầu tư với thời gian hoạt động 50 năm tính từ ngày 20/5/2005 là chưa phù hợp và không hiệu quả. Lý do là dự án chậm triển khai đã làm mất 20 năm, thời gian hoạt động còn lại chỉ còn khoảng 30 năm cho cả giai đoạn xây dựng và kinh doanh.

Để xử lý dứt điểm, Thanh tra Thành phố kiến nghị UBND Thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý đường sắt Hà Nội và nhà đầu tư rà soát phạm vi ảnh hưởng mới của Tuyến đường sắt số 2 theo phương án hướng tuyến sơ bộ tại Văn bản 4008/UBND-ĐT ngày 06/8/2026 để lập phương án gỡ vướng triệt để. Chủ đầu tư có trách nhiệm hoàn thiện các thủ tục quy hoạch, đầu tư, đất đai, xây dựng, thực hiện nghĩa vụ tài chính và có thể làm thủ tục đề xuất kéo dài thời gian hoạt động nếu có nhu cầu.

Ngày 18/9/2026, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Văn bản 4792/UBND-NNMT giao các sở Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính cùng các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, thực hiện nghiêm túc các kiến nghị nêu tại kết luận thanh tra.