Sông Tô Lịch. (Ảnh: Vietnam+)

Mặc dù hệ thống cống bao dọc sông Tô Lịch thuộc Dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá đã hoàn thành, tại một số vị trí, nước thải vẫn tràn ra sông.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội yêu cầu khẩn trương khắc phục tình trạng này, đồng thời duy trì nguồn nước bổ cập, hoàn thiện hệ thống điều tiết dòng chảy.

Ngày 26/11, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông, Trưởng Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố, kiểm tra tiến độ thi công các công trình thu gom, xử lý nước thải trên sông Lừ và sông Tô Lịch. Cùng tham gia có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường và lãnh đạo một số sở, ngành.

Qua kiểm tra thực tế, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông yêu cầu làm rõ nguyên nhân tình trạng ô nhiễm nước sông Tô Lịch chưa được giải quyết triệt để dù hệ thống cống bao thuộc phạm vi Dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá đã hoàn thành.

Ông Nguyễn Trọng Đông giao Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng phương án tách nước mưa, nước thải; rà soát hệ thống cống dọc hai bờ sông, đấu nối các nguồn xả vào hệ thống thu gom để đưa về nhà máy xử lý.

Tại những vị trí còn đường ống xả nước thải ra mương hở, các đơn vị phải đấu nối toàn bộ nguồn xả vào tuyến ống gom đã lắp đặt. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng yêu cầu bịt kín các họng xả hở dọc tuyến sông.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội, từ tháng 8/2025, nước thải từ 245 họng xả dọc sông Tô Lịch đã được thu gom về Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, trong đó có 56 họng xả được thu gom tạm từ lưu vực S3.

Hiện nhà máy xử lý trung bình khoảng 228.700 m3 nước thải/ngày đêm, tương đương 85% công suất thiết kế. Tuy nhiên, tại một số họng xả có lưu lượng lớn, nước thải vẫn tràn ra sông. Ban Quản lý dự án đề xuất bổ sung đường ống tại những vị trí có lưu lượng nước thải vượt khả năng thu gom của hệ thống.

Đối với việc bổ cập nước sông Hồng cho sông Tô Lịch, các hạng mục chính của dự án cải tạo tuyến kênh Thụy Phương đã cơ bản hoàn thành. Trạm bơm Thụy Phương đã lắp đặt đủ 4 tổ bơm, đưa nước bổ cập vào sông Tô Lịch với lưu lượng thiết kế 5 m3/giây.

Tại khu vực kênh hở đầu ngõ 2 Hoàng Quốc Việt, Ban Quản lý dự án đang phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan thống nhất phương án đấu nối để tách nước thải khỏi tuyến dẫn nước bổ cập, dự kiến thi công trong tháng 12/2026.

Kiểm tra tại khu vực này, ông Nguyễn Trọng Đông yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công phần đấu nối, kiểm soát dòng chảy, tránh để nước chảy ngược.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu nâng mức đập điều tiết ngay trong đêm 26/11, vận hành liên tục trạm bơm đưa nước sông Hồng qua kênh Thụy Phương để bổ cập cho sông Tô Lịch, bảo đảm công suất thiết kế. Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị điều tiết dòng chảy từ đầu nguồn đến cuối tuyến để duy trì mực nước sông Tô Lịch. Hai đập dâng bổ sung phải được hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2027.

Trong mùa khô, các đơn vị phối hợp với địa phương liên quan thống nhất phương án vận hành đập Thanh Liệt, điều tiết nước về sông Nhuệ nhằm giảm chi phí bơm qua Trạm bơm Yên Sở.

Tại sông Lừ, gói thầu số 49 thuộc Dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá đang triển khai khoảng 7,8 km cống thu gom nước thải, gồm hai tuyến cống khoan kích, các tuyến cống nhánh đấu nối và 100 giếng tách nước thải. Đến nay, gói thầu đạt khoảng 55% khối lượng. Nhà thầu đã tăng cường thiết bị khoan kích, tổ chức thi công 3 ca. Dự kiến từ tháng 6/2027, nước thải dọc sông Lừ sẽ được thu gom về Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá với lưu lượng thiết kế khoảng 75.000 m3/ngày đêm.

Tại vị trí giếng 27.10 thuộc gói thầu số 49 trên địa bàn phường Định Công, một bên mới thực hiện đấu nối, bên còn lại chưa thi công cống và cửa xả.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm hoàn thành phần việc tại khu vực này chậm nhất ngày 30/4/2027. Khi tính toán phương án nâng mực nước sông, các đơn vị phải rà soát cao độ từng đoạn, tránh tình trạng nước tràn ngược vào cống và cửa xả nước thải.

Ngoài các công trình thu gom, xử lý nước thải và bổ cập nguồn nước, Hà Nội đang chuẩn bị triển khai dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch theo phương thức đối tác công tư, hợp đồng xây dựng-chuyển giao (BT).

Tuyến cảnh quan có chiều dài khoảng 14 km, đi qua địa bàn 12 phường gồm Ngọc Hà, Nghĩa Đô, Láng, Giảng Võ, Cầu Giấy, Yên Hòa, Thanh Xuân, Đống Đa, Khương Đình, Định Công, Thanh Liệt và Hoàng Liệt. Ban Quản lý dự án đang phối hợp với nhà đầu tư hoàn thiện thiết kế bản vẽ thi công, chuẩn bị bàn giao mặt bằng, dự kiến ký hợp đồng BT trong tháng 12/2026./.