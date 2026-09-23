Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm vướng mắc các dự án BT trong năm 2026

Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, hoàn thành các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) và nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng đã ký trong năm 2026.

Phân đoạn hơn 8km đường Trục phía Nam hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng từ ngày 9/2/2026.

Cụ thể, Hà Nội có 21 dự án BT được triển khai trước khi các quy định về loại hợp đồng BT trong Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Thủ đô có hiệu lực. Quá trình thực hiện phát sinh nhiều vướng mắc, nhất là liên quan đến giao đất thanh toán cho dự án.

Đến nay, nhiều dự án đã hoàn thành, còn 4 dự án đang tiếp tục triển khai. Thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung xử lý để hoàn thành các dự án và nghĩa vụ thanh toán trong năm 2026.

Đối với nhóm dự án đã hoàn thành nhưng chưa được phê duyệt quyết toán, gồm Công viên và hồ điều hòa CV1; Vành đai 2 đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Vọng; Trạm xử lý nước thải Hồ Tây; Công viên và hồ điều hòa Bắc nghĩa trang Mai Dịch; tuyến đường Lê Đức Thọ qua sông Nhuệ đến khu đô thị mới Xuân Phương và tuyến đường 2,5 đoạn Đầm Hồng - quốc lộ 1A, Sở Tài chính được giao đôn đốc nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án hoàn tất thủ tục quyết toán trong tháng 11/2026.

Với các dự án chưa được giao hoặc chưa được giao đủ quỹ đất đối ứng để thanh toán, Thành phố yêu cầu khẩn trương thực hiện Nghị quyết số 16/2026/NQ-CP ngày 7/4/2026 của Chính phủ, giải quyết dứt điểm trong năm 2026 việc giao đất đối ứng cho các dự án công trình đã hoàn thành theo hợp đồng BT.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan rà soát, cân đối, giao đủ quỹ đất đối ứng để thanh toán cho 5 dự án đã hoàn thành nhưng chưa được giao đất hoặc đã giao nhưng chưa đủ giá trị quỹ đất.

Đáng chú ý, đối với 4 dự án BT đang triển khai gồm tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đi khu đô thị mới Thượng Thanh; dự án đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây; đường giao thông bao quanh Khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An; cải tạo hệ thống cống nối thông hồ Vục, hồ Đầu Băng, hồ Tư Đình, UBND Thành phố yêu cầu tập trung nguồn lực để hoàn thành trong năm 2026.

Sở Xây dựng cùng các cơ quan quản lý hợp đồng có trách nhiệm đôn đốc nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án tập trung vốn, nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư để đẩy nhanh tiến độ.

Riêng dự án tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đi khu đô thị mới Thượng Thanh, UBND phường Việt Hưng được yêu cầu khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ dự án.

Đối với 4 dự án BT đang dừng để rà soát theo Kế hoạch số 128/KH-TU ngày 28/3/2019, Đảng ủy UBND Thành phố đã kiến nghị dừng thực hiện đầu tư theo hình thức BT do không còn phù hợp.

Thành phố giao Sở Tài chính làm việc với các nhà đầu tư để thống nhất dừng thực hiện các dự án trên tinh thần tự nguyện, đồng thuận; đồng thời nghiên cứu phương án xử lý các khoản chi phí của nhà đầu tư theo quy định.

Bên cạnh đó, Sở Tài chính được giao tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố về các dự án PPP, loại hợp đồng BT thực hiện sau khi Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Thủ đô có hiệu lực.

Sở Xây dựng phối hợp các sở, ngành rà soát quỹ đất dự kiến làm nguồn lực thực hiện các dự án BT thanh toán bằng quỹ đất, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 5/10/2026.