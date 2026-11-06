Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ trong tháng 11

Sáng 6/11, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì phiên họp UBND thành phố thường kỳ tháng 11 năm 2026 để xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền của tập thể UBND thành phố.

Quang cảnh phiên họp UBND thành phố thường kỳ tháng 11. Ảnh: Viết Thành.

Báo cáo tại phiên họp, Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Ngọc Tú cho biết, công tác tháo gỡ khó khăn đối với các dự án đầu tư ngoài ngân sách đã đạt một số kết quả tích cực. Đến nay, thành phố đã xử lý dứt điểm 143/300 dự án chậm triển khai; 157 dự án còn lại đã được xác định phương án xử lý cụ thể.

Kết quả này cho thấy nỗ lực của thành phố trong việc rà soát, phân loại và tháo gỡ vướng mắc cho các dự án tồn đọng. Tuy nhiên, số lượng dự án còn phải xử lý vẫn lớn, đòi hỏi các cơ quan chức năng tiếp tục vào cuộc quyết liệt, không để tình trạng chậm triển khai kéo dài, gây lãng phí nguồn lực xã hội.

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, thành phố đã rà soát, lập danh mục các dự án chậm triển khai, đồng thời xác định định hướng và phương án xử lý đối với từng dự án. Nhiều dự án đã được tháo gỡ khó khăn, từng bước đưa trở lại thực hiện. Dù vậy, tháng 11/2026 được xác định là thời hạn cuối cùng để tập trung xử lý các dự án thuộc diện phải giải quyết trong đợt này.

Theo đó, các cơ quan chức năng phải rà soát kỹ tiến độ thực hiện, trách nhiệm của từng chủ đầu tư, nhà thầu và những vướng mắc còn tồn tại. Đối với các trường hợp không triển khai dự án theo yêu cầu, cơ quan có thẩm quyền phải thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục xử lý theo quy định.

Đặc biệt, với những dự án đã hết thời hạn nhưng chủ đầu tư vẫn không thực hiện, thành phố yêu cầu ban hành quyết định thu hồi, chấm dứt hoạt động dự án theo quy định pháp luật.

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng khẳng định, việc xử lý dứt điểm các dự án chậm triển khai không chỉ nhằm giải quyết những tồn tại kéo dài mà còn để đưa quỹ đất đã giao nhưng không được sử dụng trở lại phục vụ phát triển.

Thành phố sẽ kiên quyết thu hồi những dự án không đáp ứng yêu cầu để tổ chức triển khai các dự án mới, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và khơi thông nguồn lực cho tăng trưởng.

Yêu cầu này đặt ra trách nhiệm cụ thể đối với các sở, ngành và địa phương trong việc theo dõi, đôn đốc, tham mưu xử lý từng dự án. Việc rà soát không dừng ở thống kê số lượng dự án hay xác định khó khăn chung mà phải chuyển thành kết quả xử lý thực tế, bảo đảm những dự án có khả năng tiếp tục được tháo gỡ, còn dự án không đủ điều kiện phải được xử lý theo quy định.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh: Viết Thành.

Bên cạnh các dự án đầu tư ngoài ngân sách, tiến độ thực hiện các dự án sử dụng vốn đầu tư công cũng là vấn đề được lãnh đạo thành phố đặc biệt lưu ý.

Theo Sở Tài chính, đến ngày 31/10, giải ngân kế hoạch đầu tư công của Hà Nội đạt 125.444 tỷ đồng, bằng 104,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 75,95% kế hoạch thành phố giao sau khi loại trừ khoản tiết kiệm 5%, tăng 159,1% so với cùng kỳ năm trước.

Mặc dù kết quả giải ngân khá tích cực, song khối lượng xây lắp thực tế tại một số dự án chưa tương xứng. Các công trình trọng điểm còn chậm tiến độ do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật, thủ tục đầu tư và tổ chức thi công.

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng yêu cầu nhìn nhận thực chất kết quả giải ngân, không chỉ căn cứ vào số vốn đã chuyển mà phải đánh giá khả năng chuyển hóa nguồn vốn thành khối lượng thực hiện trên công trường.

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước thành phố, trong tổng số vốn giải ngân hơn 125.000 tỷ đồng, có khoảng 40% là vốn tạm ứng. Điều này đồng nghĩa, một tỷ lệ đáng kể nguồn vốn đã giải ngân chưa được chuyển hóa thành khối lượng xây dựng thực tế.

Vì vậy, lãnh đạo thành phố yêu cầu các chủ đầu tư, cơ quan chủ quản tăng cường giám sát, bảo đảm vốn được sử dụng đúng mục đích, đúng quy định và gắn với khối lượng thực hiện cụ thể.

Đối với những dự án đang triển khai, các địa phương, chủ đầu tư phải tiếp tục bám sát tiến độ, tăng cường kiểm tra, đôn đốc nhà thầu, nhất là những công trình đã cơ bản có mặt bằng nhưng tiến độ thi công vẫn chậm. Đây là những dự án cần được tập trung chỉ đạo để sớm tạo chuyển biến trên thực địa, tránh tình trạng mặt bằng đã có nhưng công trường vẫn chậm tổ chức thi công.

Trong tháng 11, Sở Tài chính đề xuất rà soát từng công trình trọng điểm, nhất là các tuyến đường vành đai, cầu qua sông Hồng, đường sắt đô thị, dự án thoát nước, xử lý môi trường và nhà ở xã hội. Thành phố cần lập danh mục những gói thầu có khả năng tăng ca, tăng kíp, nghiệm thu khối lượng trước ngày 31/12.

Một trong những lĩnh vực được Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng đặc biệt nhấn mạnh là tiến độ triển khai các dự án đường sắt đô thị.

Theo lãnh đạo thành phố, đây là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đồng thời là kỳ vọng lớn của Trung ương đối với Hà Nội. Mục tiêu đặt ra là đến năm 2030, Thủ đô có 5 tuyến đường sắt đô thị được hoàn thành, tạo thay đổi quan trọng đối với hệ thống giao thông công cộng và diện mạo đô thị.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, thành phố phải tập trung cao độ, khẩn trương triển khai các dự án. Với những cơ sở, chủ trương và nghị quyết đã được cấp có thẩm quyền thông qua, các cơ quan liên quan không được chần chừ, kéo dài mà phải bắt tay thực hiện theo đúng quy định và tiến độ xác định.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các xã, phường có tuyến đường sắt đi qua chủ động phối hợp, tập trung thực hiện nhiệm vụ được giao, trước mắt là chuẩn bị mặt bằng, vị trí nhà ga và những điều kiện cần thiết phục vụ triển khai dự án.

Các sở, ngành liên quan phối hợp với nhà thầu, đơn vị tư vấn và cơ quan tài chính nghiên cứu, tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn, cơ chế triển khai, bảo đảm các dự án được thực hiện đúng tiến độ.

Đối với lĩnh vực nhà ở xã hội, dù khối lượng nhiệm vụ đặt ra rất lớn và có ý nghĩa quan trọng, Chủ tịch UBND thành phố cũng chỉ rõ số lượng dự án thực sự được triển khai còn hạn chế, nhiều vướng mắc cần tiếp tục tháo gỡ.

Theo lãnh đạo thành phố, đây là những nhiệm vụ không thể tiếp tục chậm trễ, bởi tiến độ triển khai các dự án không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng nguồn lực đầu tư mà còn tác động trực tiếp đến mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và chất lượng đời sống người dân.

Yêu cầu xuyên suốt được đặt ra là chuyển kết quả chỉ đạo thành tiến độ thực hiện cụ thể; dự án có khả năng tháo gỡ phải nhanh chóng được khơi thông, dự án cố tình chậm trễ, không đáp ứng yêu cầu phải kiên quyết xử lý theo quy định, không để nguồn lực đất đai và vốn đầu tư tiếp tục bị đình trệ, lãng phí.