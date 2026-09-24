Theo UBND TP Hà Nội, thành phố hiện có 21 dự án BT được triển khai từ trước khi các quy định về hợp đồng BT trong Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) và Luật Thủ đô có hiệu lực. Trong quá trình thực hiện, nhiều dự án đã nảy sinh vướng mắc, tập trung chủ yếu ở khâu giao đất thanh toán cho nhà đầu tư.

Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm các dự án BT trong năm 2026

Đến nay, phần lớn các dự án đã hoàn thiện, hiện còn 4 dự án đang tiếp tục triển khai. Thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung xử lý dứt điểm để hoàn thành toàn bộ công trình và nghĩa vụ thanh toán ngay trong năm 2026.

Đối với nhóm dự án đã hoàn thành xây dựng nhưng chưa được phê duyệt quyết toán, Sở Tài chính được giao nhiệm vụ đôn đốc nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án hoàn tất toàn bộ thủ tục quyết toán trong tháng 11/2026. Nhóm này gồm 6 dự án: Công viên và hồ điều hòa CV1; Tuyến đường Vành đai 2 đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Vọng; Trạm xử lý nước thải Hồ Tây; Công viên và hồ điều hòa Bắc nghĩa trang Mai Dịch; Tuyến đường Lê Đức Thọ qua sông Nhuệ đến khu đô thị mới Xuân Phương; Tuyến đường 2,5 đoạn Đầm Hồng - Quốc lộ 1A.

Với các dự án chưa được giao hoặc giao chưa đủ quỹ đất đối ứng, Hà Nội yêu cầu áp dụng Nghị quyết số 16/2026/NQ-CP ngày 7/4/2026 của Chính phủ để giải quyết dứt điểm công tác giao đất thanh toán trong năm 2026. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp rà soát và cân đối để giao đủ quỹ đất đối ứng cho 5 dự án đã hoàn thành nhưng chưa được giao hoặc giao chưa đủ giá trị đất theo hợp đồng.

Đối với 4 dự án BT đang thi công, UBND TP Hà Nội yêu cầu tập trung tối đa nguồn lực để đưa vào hoàn thành trong năm 2026. Danh mục bao gồm: Tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đi khu đô thị mới Thượng Thanh; Dự án đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây; Đường giao thông bao quanh Khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An; Cải tạo hệ thống cống nối thông hồ Vục, hồ Đầu Băng, hồ Tư Đình.

Sở Xây dựng cùng các cơ quan quản lý hợp đồng có trách nhiệm đôn đốc doanh nghiệp tập trung vốn, nhân lực, máy móc và vật tư nhằm đẩy nhanh tiến độ. Riêng dự án đường từ đê Ngọc Thụy đi khu đô thị mới Thượng Thanh, UBND phường Việt Hưng phải gấp rút hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để bảo đảm tiến độ chung.

Với 4 dự án BT đang tạm dừng để rà soát theo Kế hoạch số 128/KH-TU ngày 28/3/2019, Đảng ủy UBND Thành phố đã kiến nghị dừng thực hiện do không còn phù hợp. Sở Tài chính được giao làm việc với các nhà đầu tư để thống nhất việc dừng dự án trên tinh thần tự nguyện, đồng thuận, đồng thời nghiên cứu phương án xử lý chi phí hợp lý cho nhà đầu tư theo quy định.

Bên cạnh việc xử lý các dự án tồn đọng, Sở Tài chính có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố về tình hình các dự án PPP và hợp đồng BT triển khai sau khi Luật PPP cùng Luật Thủ đô mới có hiệu lực.

Đồng thời, Sở Xây dựng phối hợp với các sở, ngành rà soát toàn bộ quỹ đất dự kiến làm nguồn lực thanh toán cho các dự án BT, báo cáo kết quả lên UBND Thành phố trước ngày 5/10/2026.