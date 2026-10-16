Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm 25 dự án chậm triển khai trong tháng 10

Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục. (Ảnh minh họa: Quốc Khánh/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu tập trung xử lý dứt điểm 25 dự án đầu tư ngoài ngân sách chậm triển khai thuộc trách nhiệm của Sở Tài chính trong tháng 10/2026, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế những tháng cuối năm.

Nội dung trên được nêu tại Văn bản số 5245/UBND-KT ngày 15/10/2026 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về cập nhật, điều chỉnh kịch bản tăng trưởng quý 4 và bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026.

Thành phố yêu cầu Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tập trung rà soát, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đầu tư ngoài ngân sách, nhất là các thủ tục liên quan đến đầu tư, đất đai và triển khai dự án.

Đối với 25 dự án chậm triển khai thuộc trách nhiệm của Sở Tài chính, thành phố đặt yêu cầu xử lý dứt điểm trong tháng 10/2026, qua đó thúc đẩy việc huy động, sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư, tạo thêm động lực tăng trưởng.

Cùng với tháo gỡ vướng mắc cho các dự án đầu tư ngoài ngân sách, Hà Nội tập trung thúc đẩy các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài có khả năng đóng góp vào tăng trưởng trong quý 4.

Thành phố đặt mục tiêu thu hút vốn FDI cả năm đạt 4,5 tỷ USD, đồng thời đẩy nhanh giải quyết thủ tục đối với một số dự án lớn có vốn tăng dự kiến khoảng 400 triệu USD.

Trong lĩnh vực đầu tư công, Hà Nội phấn đấu tỷ lệ giải ngân lũy kế đến hết tháng 10 đạt 75% kế hoạch thành phố giao, tháng 11 đạt 85% và tháng 12 đạt 95-100%.

Các chủ đầu tư được yêu cầu khẩn trương tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng, thủ tục đầu tư; tập trung thi công tại những vị trí đủ điều kiện, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình. Đối với những dự án giải ngân chậm, thành phố yêu cầu rà soát, điều chỉnh vốn sang các dự án có khả năng thực hiện tốt hơn.

Hà Nội cũng tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng giao thông trọng điểm, trong đó có 7 cầu vượt sông Hồng gồm Tứ Liên, Ngọc Hồi, Trần Hưng Đạo, Thượng Cát, Vân Phúc, Hồng Hà và Mễ Sở; các tuyến đường vành đai, đường sắt đô thị và công trình chống ngập.

Công trường dự án xây dựng cầu Trần Hưng Đạo - công trình giao thông trọng điểm kết nối khu vực trung tâm với phía Đông thành phố. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Trong lĩnh vực xây dựng nhà ở, thành phố tập trung thúc đẩy nhóm 114 dự án nhà ở xã hội, nhà ở lực lượng vũ trang, phấn đấu khởi công thêm 26 dự án trong quý 4/2026. Đồng thời, đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư, phấn đấu khởi công 4 dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ.

Việc đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư được Hà Nội xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm tạo thêm khối lượng xây dựng, thúc đẩy sản xuất vật liệu, vận tải, thương mại và các ngành dịch vụ liên quan.

Theo số liệu kinh tế 9 tháng năm 2026, GRDP của Hà Nội tăng 8,85% so với cùng kỳ; riêng quý 3 tăng 10,02%. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 11% trở lên, thành phố xây dựng kịch bản GRDP quý 4 tăng 16,54%.

Khu vực dịch vụ phấn đấu tăng 18,43%; công nghiệp và xây dựng tăng 14,50%; nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,77%. Riêng ngành xây dựng được đặt kịch bản tăng trưởng 21,69% trong quý cuối năm.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng yêu cầu các sở, ngành, địa phương chuyển mạnh từ giao nhiệm vụ chung sang điều hành theo chỉ tiêu, sản lượng, doanh thu, khối lượng thực hiện, dự án và doanh nghiệp cụ thể. Kết quả thực hiện phải được rà soát, kiểm đếm hằng tuần.

Người đứng đầu các sở, ngành và chính quyền xã, phường chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực, địa bàn được giao.

Sở Tài chính có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện kịch bản tăng trưởng, kịp thời tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy đầu tư, sản xuất và kinh doanh, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026./.