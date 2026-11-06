Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm 157 dự án chậm triển khai

Sáng 6/11, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì phiên họp UBND Thành phố thường kỳ tháng 11 năm 2026 để xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Xử lý dứt điểm 143 dự án chậm triển khai

Báo cáo tại phiên họp, Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Ngọc Tú cho biết, trong 10 tháng năm 2026, kinh tế - xã hội thành phố tiếp tục duy trì những kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, đầu tư công và hoạt động xây dựng tiếp tục đóng vai trò là động lực tăng trưởng trực tiếp.

Tính đến ngày 31/10, giải ngân kế hoạch đầu tư công đạt 125.444 tỷ đồng, bằng 104,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 75,95% kế hoạch thành phố giao sau khi loại trừ khoản tiết kiệm 5%, tăng 159,1% so với cùng kỳ năm trước.

Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Ngọc Tú báo cáo tại buổi họp.

Công tác tháo gỡ khó khăn đối với các dự án đầu tư ngoài ngân sách cũng đạt kết quả tích cực. TPHà Nội đã xử lý dứt điểm 143/300 dự án chậm triển khai; 157 dự án còn lại đã được xác định phương án xử lý cụ thể, góp phần khơi thông nguồn lực đầu tư.

Về thu ngân sách, đến ngày 31/10, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 652.790 tỷ đồng, bằng 100,4% dự toán, tăng 11,3% so với cùng kỳ; trong đó, thu nội địa đạt 610.939 tỷ đồng. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt khoảng 4,17 tỷ USD, bằng 92,7% mục tiêu 4,5 tỷ USD.

Đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND và khả năng hoàn thành kịch bản tăng trưởng, ông Nguyễn Ngọc Tú cho biết, để hoàn thành mục tiêu cả năm, tăng trưởng GRDP quý IV phải đạt khoảng 16,55%, cao gấp khoảng 1,65 lần mức tăng 10,02% của quý III. Đây là yêu cầu rất cao, nhất là đối với những ngành chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu GRDP.

Để đạt được mục tiêu trên, Sở Tài chính đề nghị các sở ngành, địa phương tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ, bám sát tình hình thực tiễn, xác định rõ trách nhiệm và tiến độ thực hiện. Qua đó tạo chuyển biến thực chất trong những tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Thu ngân sách vượt chỉ tiêu năm 2026

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, kết quả phát triển kinh tế - xã hội có sự cải thiện qua từng quý, quý II tốt hơn quý I, quý III tiếp tục tốt hơn 6 tháng đầu năm. Đặc biệt, trong tháng 10, tình hình sản xuất, kinh doanh và hoạt động của các ngành, lĩnh vực tiếp tục có những chuyển biến tích cực.

Đáng chú ý, thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công đã cơ bản hoàn thành, vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2026, Thủ tướng Chính phủ giao. Các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ duy trì tốc độ tăng trưởng tích cực. Một số sự kiện, hoạt động văn hóa lớn được tổ chức trên địa bàn thành phố cũng tạo thêm nguồn thu, đóng góp cho phát triển kinh tế.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng kết luận buổi họp.

Tuy nhiên, ông Vũ Đại Thắng cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục. Trong thu hút đầu tư nước ngoài, kết quả của Hà Nội còn khiêm tốn so với quy mô chung của cả nước. Thành phố chưa thu hút được các dự án lớn trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ như kỳ vọng.

Nhấn mạnh nhiệm vụ trong thời gian còn lại của năm, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đồng thời phải nỗ lực cao hơn nữa trong hai tháng cuối năm để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu được giao. Đặc biệt, tháng 11 có ý nghĩa quan trọng đối với việc đánh giá, dự báo kết quả tăng trưởng cả năm.

“Các sở ngành, địa phương tập trung cao độ, thể hiện quyết tâm và kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng 11, phấn đấu đạt kết quả cao hơn tháng 10”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu.

Đối với nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công, ông Vũ Đại Thắng lưu ý, mặc dù thành phố đã cơ bản hoàn thành chỉ tiêu giải ngân được giao nhưng cần nhìn nhận thực chất kết quả này. Trong tổng số vốn đã giải ngân, một tỷ lệ đáng kể là vốn tạm ứng, chưa được chuyển hóa thành khối lượng thực hiện trên công trường.

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước thành phố, trong tổng số vốn giải ngân hơn 125 nghìn tỷ đồng, có khoảng 40% là vốn tạm ứng. Vì vậy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các chủ đầu tư, cơ quan chủ quản tăng cường giám sát, bảo đảm vốn được sử dụng đúng mục đích, đúng quy định, có khối lượng thực tế, qua đó đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng kinh tế.

Một nhiệm vụ quan trọng được ông Vũ Đại Thắng yêu cầu, tập trung thực hiện là tháo gỡ khó khăn, đưa các dự án chậm triển khai trở lại thực hiện, kiên quyết xử lý những dự án không đáp ứng yêu cầu.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các cơ quan chức năng phải vào cuộc quyết liệt, thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục xử lý đối với các chủ đầu tư, nhà thầu không triển khai dự án theo yêu cầu. Đối với những dự án đã hết thời hạn nhưng vẫn không thực hiện, cần ban hành quyết định thu hồi, chấm dứt hoạt động dự án theo quy định.

“Việc xử lý dứt điểm các dự án chậm triển khai nhằm đưa quỹ đất đã giao nhưng không được sử dụng trở lại phục vụ phát triển. Thành phố sẽ kiên quyết thu hồi để tổ chức triển khai các dự án mới, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và khơi thông nguồn lực cho tăng trưởng”, ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.