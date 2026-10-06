Hà Nội yêu cầu xem xét phương án mở tuyến buýt điện kết nối Hưng Yên

Theo văn bản chỉ đạo mới đây, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng giao Sở Xây dựng phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan nghiên cứu kiến nghị của doanh nghiệp trong quá trình triển khai nhiệm vụ được giao tại Văn bản số 4957/UBND-ĐT ngày 28/9/2026.

Tuyến buýt kế cận 205 có lộ trình Hà Nội - Hưng Yên. (Ảnh minh họa).

Trọng tâm là phương án mở mới tuyến buýt điện liên tỉnh kết nối Bến xe Gia Lâm với Bến xe Hưng Yên, nhằm tăng cường kết nối vận tải hành khách công cộng giữa hai địa phương, phù hợp với định hướng phát triển giao thông xanh.

Tuy nhiên, Công ty Cổ phần Xe khách Hà Nội đề nghị thành phố đánh giá tác động của tuyến mới đối với mạng lưới buýt hiện hữu, đặc biệt là tuyến buýt số 205 do doanh nghiệp đang khai thác.

Thay vì mở tuyến mới có nguy cơ trùng lặp về hành trình và phạm vi phục vụ, doanh nghiệp kiến nghị xem xét chuyển tuyến buýt hiện hữu sang sử dụng xe buýt điện có trợ giá. Phương án này được đề xuất nhằm tận dụng nguồn lực, kinh nghiệm khai thác và cơ sở vật chất sẵn có, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi sang phương tiện sử dụng năng lượng sạch.

Sở Xây dựng có trách nhiệm tham mưu, đề xuất phương án, báo cáo UBND TP Hà Nội trước ngày 15/10/2026 để xem xét, chỉ đạo.