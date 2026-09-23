Hà Nội yêu cầu xây dựng phương án chống ngập đô thị tổng thể, lâu dài. Ảnh minh hoạ

Theo chỉ đạo của Thường trực Thành uỷ, UBND thành phố và các cơ quan liên quan phải khẩn trương tổng hợp, phân tích dữ liệu về đợt ngập vừa qua, xác định cụ thể vị trí, phạm vi, mức độ, thời gian và nguyên nhân ngập tại từng khu vực. Đồng thời rà soát năng lực vận hành hệ thống tiêu thoát nước, xác định các điểm nghẽn, bất cập và đề xuất danh mục dự án cần đầu tư, nâng cấp, cải tạo hoặc xây dựng mới, ưu tiên xử lý dứt điểm những khu vực thường xuyên ngập.

Thành phố cũng yêu cầu kiểm soát năng lực tiêu thoát nước ngay từ quá trình xem xét các dự án khu đô thị, khu dân cư và dự án xây dựng quy mô lớn; bảo đảm kết nối đồng bộ với hạ tầng chung, không làm quá tải hệ thống hiện hữu hoặc gia tăng nguy cơ ngập tại khu vực lân cận.

Đáng chú ý, công tác quy hoạch phải tính toán, bố trí đồng bộ hệ thống tiêu thoát nước, xác định không gian trữ nước, hành lang thoát nước và quỹ đất cho các công trình đầu mối. Thành phố yêu cầu quản lý, bảo vệ ao, hồ, kênh, mương và dòng chảy tự nhiên, kiểm soát chặt việc san lấp, lấn chiếm hoặc các hoạt động làm thu hẹp, cản trở dòng chảy.

Các nội dung trên phải được hoàn thành và báo cáo Thường trực Thành ủy trong tháng 9-2026.