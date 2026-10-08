Hà Nội yêu cầu xây dựng phần mềm dùng chung quản lý xuất, nhập cảnh

Sáng 8-10, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn chủ trì hội nghị tổng kết việc thực hiện Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND và quán triệt, triển khai Quyết định số 63/2026/QĐ-UBND của UBND thành phố về quy chế phối hợp quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động và quản lý hoạt động đưa công dân Việt Nam ra nước ngoài.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn chủ trì hội nghị. Ảnh: Hồng Thái

Tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin trong quản lý xuất, nhập cảnh

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Anh Tuấn nhấn mạnh, hằng năm, Hà Nội đón hàng triệu lượt người nước ngoài đến làm việc, học tập, đầu tư, du lịch; đồng thời, ngày càng nhiều công dân Thủ đô xuất cảnh đến các quốc gia trên thế giới để học tập, lao động, hợp tác. Điều này đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác quản lý nhà nước về xuất, nhập cảnh, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Ngày 11-5-2017, UBND thành phố ban hành Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND về quy chế phối hợp trong lĩnh vực này. Sau 9 năm triển khai, với sự vào cuộc của các cấp, các ngành, quy chế đã trở thành “sợi chỉ đỏ” gắn kết các lực lượng, tạo sức mạnh tổng hợp trong công tác quản lý, góp phần giữ vững bình yên cho Thủ đô, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

Căn cứ tình hình thực tiễn, ngày 2-6-2026, UBND thành phố ban hành Quyết định số 63/2026/QĐ-UBND thay thế Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND. Cùng với đó, ngày 17-7-2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 286/2026/NĐ-CP quy định cơ chế phối hợp trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 15-9-2026.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Anh Tuấn đề nghị, các đại biểu tập trung trao đổi những vấn đề đặt ra từ thực tiễn, chia sẻ thông tin, dữ liệu dùng chung; tăng cường thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm; chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về xuất, nhập cảnh.

Từ đó, các đại biểu đề xuất những giải pháp cụ thể, khả thi, góp phần xây dựng Thủ đô “văn hiến - văn minh - hiện đại”, an ninh, an toàn, thân thiện, mến khách.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Hồng Thái

Theo báo cáo của Công an thành phố Hà Nội, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài và quản lý hoạt động của công dân Việt Nam xuất cảnh đi nước ngoài được triển khai nghiêm túc, đồng bộ từ thành phố đến cơ sở.

Công tác phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin được thực hiện thường xuyên hơn. Nhiều vụ việc liên quan đến người nước ngoài, công dân Việt Nam xuất cảnh, di cư trái phép, cư trú và lao động bất hợp pháp ở nước ngoài được phát hiện, xác minh, xử lý kịp thời thông qua cơ chế phối hợp liên ngành.

Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ rõ một số hạn chế như công tác tuyên truyền chưa thực sự sâu rộng, hiệu quả chưa đồng đều; việc ứng dụng công nghệ thông tin, nền tảng số còn hạn chế.

Việc trao đổi thông tin giữa các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường chưa thường xuyên, chủ yếu qua văn bản hành chính, chưa có cơ sở dữ liệu dùng chung hoặc phần mềm phục vụ trao đổi, cung cấp thông tin. Công tác nắm tình hình, rà soát, thống kê có thời điểm chưa theo sát thực tiễn; thanh tra, kiểm tra liên ngành và hậu kiểm sau cấp phép chưa thường xuyên, đồng bộ…

Phó Trưởng ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp thành phố Hà Nội Đoàn Quý Linh tham luận tại hội nghị. Ảnh: Hồng Thái

Đề cao trách nhiệm trong quản lý xuất, nhập cảnh

Sau khi nghe tham luận của các đơn vị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Anh Tuấn nhấn mạnh, công tác quản lý người nước ngoài và công dân Việt Nam ra nước ngoài bao hàm nhiều lĩnh vực, gắn với bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, hoạt động thông tin, kinh doanh và phát triển kinh tế.

Thời gian tới, cùng với quá trình hội nhập và phát triển kinh tế, số lượng chuyên gia, nhà đầu tư nước ngoài đến Hà Nội sẽ tiếp tục tăng. Vì vậy, yêu cầu đối với công tác quản lý càng cao, đòi hỏi nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, nhất là chính quyền cơ sở, chứ không chỉ của lực lượng công an.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hồng Thái

Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị, các địa phương, đơn vị sau hội nghị phải có kết quả triển khai cụ thể. Lãnh đạo các xã, phường phải nắm chắc tình hình, quy trình và trách nhiệm trong quản lý; không để xảy ra tình trạng khi có vụ việc phát sinh lại không nắm được thông tin hoặc không biết trình tự báo cáo.

Đối với Quyết định số 63/2026/QĐ-UBND, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu, các đơn vị tiếp tục bám sát chỉ đạo của Bộ Công an, Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của thành phố. Đồng thời, các đơn vị rà soát những nội dung, nghiên cứu những điểm đặc thù, những vấn đề phát sinh từ thực tiễn chính quyền địa phương 2 cấp để kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung nếu cần thiết.

Đặc biệt, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu số trong quản lý. Công an thành phố cần chủ động xây dựng chương trình, phần mềm dùng chung phục vụ quản lý người nước ngoài và hoạt động đưa công dân Việt Nam ra nước ngoài, kết nối với kho dữ liệu dùng chung của thành phố. Việc quản lý bằng dữ liệu, phần mềm sẽ giúp cập nhật thông tin nhanh hơn, tạo điều kiện chia sẻ, khai thác dữ liệu và nâng cao hiệu quả quản lý.

Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 63/2026/QĐ-UBND và Nghị định số 286/2026/NĐ-CP, tận dụng các nền tảng số của thành phố để người dân dễ tiếp cận, cùng tham gia phát hiện, phòng ngừa và đấu tranh với các hành vi vi phạm.

Phó Chủ tịch UBND thành phố giao Công an thành phố trì theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quy chế phối hợp; định kỳ đánh giá kết quả thực hiện của các đơn vị, báo cáo UBND thành phố, qua đó làm cơ sở đánh giá trách nhiệm, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

“Quy chế phối hợp UBND thành phố đã ban hành, các đơn vị phải nghiêm túc thực hiện. Công tác quản lý này không chỉ gói gọn trong lĩnh vực xuất, nhập cảnh mà còn liên quan đến nhiều lĩnh vực khác, vì vậy phải nắm chắc tình hình, thực hiện tốt trách nhiệm của mình”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Anh Tuấn nhấn mạnh.