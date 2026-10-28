Hà Nội yêu cầu xác minh nghi vấn thực phẩm tại bếp ăn trường học

Yêu cầu xác minh nguồn gốc thực phẩm, làm rõ trách nhiệm các bên

Liên quan đến những phản ánh của phụ huynh về nguồn gốc thực phẩm tại đơn vị cung cấp suất ăn bán trú cho Trường Tiểu học Hoài Đức, ngày 28/10, ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, Sở đã nắm được thông tin sự việc và cử đoàn công tác làm việc trực tiếp với nhà trường cùng cơ quan chức năng.

Phụ huynh tập trung tại kho thực phẩm cung cấp suất ăn vào trường học.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu UBND xã Hoài Đức khẩn trương kiểm tra, xác minh các nội dung báo chí phản ánh và báo cáo kết quả trước 16h ngày 28/10/2026 để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố. Báo cáo phải nêu rõ kết quả xác minh từng nội dung, kèm minh chứng, căn cứ; xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan và biện pháp xử lý.

Theo ông Nguyễn Văn Hiền, Sở yêu cầu địa phương xác minh, làm rõ nguồn gốc, quá trình tiếp nhận, bảo quản và sử dụng thực phẩm; phạm vi quản lý của đơn vị cung cấp suất ăn đối với nhà kho phụ huynh đề nghị kiểm tra; việc chấp hành quy định an toàn thực phẩm và trách nhiệm các bên. Kết quả cần đối chiếu hồ sơ, chứng từ với điều kiện thực tế.

Việc xác minh nhằm bảo đảm công tác an toàn thực phẩm và tổ chức bữa ăn học đường tại các cơ sở giáo dục đúng quy định, chất lượng, hiệu quả. UBND xã Hoài Đức có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện, bảo đảm tiến độ báo cáo để thành phố xem xét, chỉ đạo tiếp theo.

Phụ huynh phát hiện nhiều vỏ hộp thực phẩm lạ gần khu vực bếp ăn

Trước đó, tối 27/10, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh, video ghi lại cảnh phụ huynh Trường Tiểu học Hoài Đức (Hà Nội) tập trung tại khu vực được cho là kho hàng của công ty M.P, yêu cầu làm rõ nguồn gốc thực phẩm sử dụng để chế biến suất ăn bán trú cho học sinh.

Theo phản ánh của phụ huynh, khoảng 4h sáng ngày 27/10, một số phụ huynh có mặt tại bếp nấu và được đại diện đơn vị cung cấp suất ăn hướng dẫn kiểm tra quy trình.

Sau khi kiểm tra, một số phụ huynh phát hiện phía sau khu vực bếp có nơi tập kết rác, tại đó thấy nhiều vỏ hộp đựng thực phẩm in chữ nước ngoài. Theo phụ huynh, trên tem nhãn một số hộp ghi thông tin thịt trâu nhập khẩu từ Ấn Độ và thịt gà đông lạnh.

Các bao bì có ghi xuất xứ từ Ấn Độ, phụ huynh lo lắng về nguồn gốc thực phẩm bữa ăn học đường.

Nghi ngờ công ty sử dụng các loại thực phẩm này để chế biến suất ăn cho học sinh, phụ huynh đề nghị kiểm tra khu vực nhà kho phía sau. Tuy nhiên, theo phản ánh của phụ huynh, đại diện công ty cho biết khu vực này không thuộc phạm vi bếp ăn nên không thể kiểm tra.

Sau đó, nhân viên công ty và 3 phụ huynh xảy ra xô xát, kéo đẩy. Theo phụ huynh, nhà trường và đại diện phụ huynh đã lập biên bản, báo cáo chính quyền địa phương.

Phụ huynh mong muốn cơ quan chức năng xác minh khu vực nhà kho phía sau có thuộc công ty M.P hay không. Đồng thời kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ thực phẩm tại đây và các loại thực phẩm được sử dụng để chế biến suất ăn bán trú cho học sinh Trường Tiểu học Hoài Đức.

Cũng liên quan đến vấn đề trên, ông Nguyễn Văn Dựng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoài Đức cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ phụ huynh, nhà trường đã phân công nhân viên y tế phối hợp với phụ huynh giám sát bữa ăn bán trú và việc kiểm tra tại cơ sở cung cấp suất ăn.

Được biết, Trường Tiểu học Hoài Đức được thành lập sau khi sáp nhập Trường Tiểu học Kim Chung A và Trường Tiểu học Di Trạch, hiện có hai phân hiệu. Các suất ăn bán trú tại phân hiệu Di Trạch do một đơn vị cung cấp thực hiện. Công tác kiểm tra, giám sát được nhà trường, đơn vị cung cấp và phụ huynh phối hợp triển khai thường xuyên.

Trong buổi kiểm tra sáng 27/10, phần lớn nội dung được phụ huynh ghi nhận khách quan, đúng quy trình. Những vấn đề còn băn khoăn chủ yếu liên quan đến nhãn mác thực phẩm tại khu vực tập kết rác và nhà kho gần bếp nấu. Nhà trường đã ghi nhận sự việc, lập biên bản, báo cáo UBND xã Hoài Đức. Chính quyền địa phương cũng đã tiến hành kiểm tra trong chiều 27/10.

Ông Nguyễn Văn Dựng cho biết, nhà trường sẽ tăng cường giám sát để bảo đảm an toàn bữa ăn bán trú, đồng thời chờ kết quả kiểm tra, xác minh của cơ quan chức năng nhằm làm rõ những nội dung phụ huynh phản ánh.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu việc kiểm tra, xác minh phải được thực hiện khách quan, đối chiếu đầy đủ hồ sơ, chứng từ với thực tế, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan. Trong khi chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng, Trường Tiểu học Hoài Đức tiếp tục tăng cường giám sát hoạt động cung cấp suất ăn bán trú, bảo đảm an toàn thực phẩm và quyền lợi của học sinh.