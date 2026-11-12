Hà Nội yêu cầu xác định ranh giới đất rừng và bàn giao đất nông, lâm trường trong tháng 11

Chiều 11/11, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ triển khai công tác rà soát, xác định ranh giới, cắm mốc giới rừng và bàn giao đất nông, lâm trường về các xã, phường quản lý trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trước đó, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Thông báo số 687-TB/TU, cùng Văn bản số 4549/UBND-NNMT của UBND TP Hà Nội xác định công tác rà soát, cắm mốc giới rừng và bàn giao đất nông, lâm trường về địa phương quản lý là hai nhiệm vụ trọng tâm. Tuy nhiên, kết quả kiểm điểm tiến độ cho thấy việc triển khai thực tế tại nhiều địa bàn còn chậm so với yêu cầu đề ra.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, Tổ Công tác liên ngành đã phối hợp với 25 xã, phường có đất lâm nghiệp để thu thập hồ sơ pháp lý, chuẩn hóa bản đồ hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp. Tính đến nay, 21/25 xã, phường hoàn thành gửi bản đồ kiểm tra. Tổng diện tích đất rừng và đất lâm nghiệp đã rà soát đạt 29.108,62 ha. Hiện còn 4 xã chưa hoàn thiện biên tập bản đồ theo địa giới hành chính mới gồm: Kim Anh, Trung Giã, Nội Bài và Ba Vì.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Về công tác cắm mốc giới rừng, tổng số mốc được phê duyệt thiết kế là 6.150 mốc. Hiện các lực lượng mới hoàn thành cắm 2.385 mốc (đạt khoảng 39% kế hoạch), dự kiến cắm thêm 722 mốc. Còn lại 3.043 mốc chưa thể triển khai do phát sinh vướng mắc, chồng lấn ranh giới.

Đối với nhiệm vụ bàn giao đất nông, lâm trường, tổng diện tích đất thuộc diện rà soát là 10.973,63 ha. Trong đó gồm 8.563,41 ha đất có nguồn gốc nông, lâm trường và 2.410,22 ha đất có nguồn gốc rừng, trạm, trại, cơ sở nghiên cứu khoa học. Qua rà soát, cơ quan chức năng đề xuất bàn giao 7.367,51 ha về các xã, phường quản lý. Dù lãnh đạo thành phố đã trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo phương thức thực hiện, tiến độ bàn giao thực tế vẫn chưa đạt kỳ vọng.

Đại diện các xã, phường cho biết vướng mắc lớn nhất hiện nay nằm ở công tác phối hợp giữa các sở, ngành, chính quyền địa phương và các doanh nghiệp nông, lâm nghiệp trong quá trình đối soát hiện trạng.

Đánh giá về nguyên nhân chậm trễ, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường chỉ rõ công tác tổ chức thực hiện của Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Tổ Công tác liên ngành thời gian qua chưa sâu sát, thiếu cụ thể, chưa kịp thời hướng dẫn và đôn đốc các đơn vị cơ sở. Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Để bảo đảm tiến độ, lãnh đạo UBND thành phố giao Tổ Công tác liên ngành khẩn trương xem xét, phê duyệt phương án ranh giới do các xã, phường đề xuất; thống nhất điều chỉnh các diện tích đủ điều kiện pháp lý để địa phương tiến hành cắm mốc.

Đối với công tác bàn giao đất nông, lâm trường, các xã, phường có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các doanh nghiệp kiểm kê, xác nhận hiện trạng để bàn giao nguyên trạng về địa phương quản lý.

Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Duy Cường nhấn mạnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các địa phương tập trung hoàn thành dứt điểm hai nhiệm vụ này trong tháng 11/2026. Các đơn vị chỉ báo cáo thành phố giải quyết những vướng mắc vượt thẩm quyền và phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo UBND thành phố nếu để xảy ra chậm trễ.