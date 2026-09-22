Hà Nội yêu cầu trường học rà soát, khắc phục thiếu sách giáo khoa

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội vừa có Công văn số 5102/SGDĐT-GDTrH yêu cầu khẩn trương khắc phục tình trạng thiếu sách giáo khoa trên địa bàn, bảo đảm đủ sách cho học sinh năm học 2026-2027.

Hà Nội yêu cầu các trường rà soát từng học sinh và đầu sách để xác định chính xác số lượng sách giáo khoa còn thiếu.

Văn bản được ban hành sau Thông báo số 467/TB-VPCP ngày 10/9/2026 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu tại cuộc họp về tình hình cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027, đồng thời căn cứ Công văn số 18986/VP-KGVX ngày 15/9/2026 của Văn phòng UBND thành phố Hà Nội về triển khai thông báo này.

Theo số liệu cập nhật, trên địa bàn thành phố vẫn còn một số học sinh chưa được cung ứng đầy đủ sách giáo khoa theo nhu cầu thực tế. Sở GD&ĐT yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện các nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm về kết quả khắc phục.

Đối với các cơ sở giáo dục, Sở đề nghị tiếp tục thực hiện nghiêm Công văn số 1667/SGDĐT-GDTrH ngày 24/4/2026 về tăng cường quản lý việc thực hiện bộ sách giáo khoa thống nhất và bảo đảm cung ứng, phát hành sách phục vụ năm học 2026-2027.

Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trực tiếp trước cơ quan quản lý về việc bảo đảm đủ sách giáo khoa cho học sinh. Các trường phải rà soát đến từng học sinh, từng đầu sách để xác định chính xác số lượng còn thiếu.

Đồng thời, hiệu trưởng cũng phải trực tiếp đối chiếu, xác nhận nhu cầu với đơn vị cung ứng, thống nhất tiến độ và đôn đốc bổ sung đến khi học sinh có đủ sách.

Ngoài ra, Sở GD&ĐT Hà Nội lưu ý việc rà soát, đăng ký, tiếp nhận và phân phối sách không được làm ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh.

Đối với UBND các xã, phường, Sở đề nghị đôn đốc các cơ sở giáo dục rà soát đầy đủ nhu cầu, cập nhật kịp thời số liệu và chủ động triển khai giải pháp khắc phục. Địa phương đồng thời phối hợp với đơn vị cung ứng, phát hành để bổ sung số sách còn thiếu, bảo đảm học sinh có đủ sách giáo khoa.

Trong quá trình thực hiện, địa phương cần đặc biệt quan tâm, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn chưa có đủ sách giáo khoa; đồng thời theo dõi sát tình hình, kết quả khắc phục tại các cơ sở giáo dục và kịp thời phối hợp với Sở GD&ĐT Hà Nội cùng các cơ quan liên quan xử lý khó khăn phát sinh.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các đơn vị cung ứng sách giáo khoa trên địa bàn được đề nghị khẩn trương thực hiện các nội dung chỉ đạo.

Các đơn vị cung ứng gồm Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Tây và Công ty Cổ phần Sách và Văn hóa phẩm Quảng Lợi.

UBND các xã, phường, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các đơn vị cung ứng được yêu cầu khẩn trương triển khai nhiệm vụ; các cơ sở giáo dục phải nghiêm túc thực hiện, khắc phục dứt điểm tình trạng thiếu sách giáo khoa trong năm học 2026-2027.