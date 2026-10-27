Không chỉ cần thêm điểm sạc, người sử dụng xe điện còn cần những trạm sạc thuận tiện, an toàn và không bị giới hạn bởi hãng phương tiện. Cụ thể hóa Luật Thủ đô năm 2026, Hà Nội đã quy định hạ tầng trạm sạc công cộng đầu tư mới phải bảo đảm khả năng kết nối, tương thích và sử dụng chung với nhiều chủng loại xe.

Gỡ nút thắt về hạ tầng sạc xe điện

Với người dân Hà Nội, việc chuyển từ xe xăng sang xe điện không chỉ phụ thuộc vào giá mua và chi phí vận hành, mà còn gắn liền với khả năng tiếp cận các điểm sạc thuận tiện, an toàn. Đây là vấn đề đáng quan tâm tại các khu chung cư, khu dân cư cũ và những khu vực nội đô có quỹ đất hạn chế.

Thực tế, nhiều khu dân cư được xây dựng từ lâu chưa chắc đáp ứng đầy đủ điều kiện về hạ tầng điện, diện tích đỗ xe và phòng cháy, chữa cháy để bố trí trạm sạc. Trong khi đó, nhu cầu sạc phương tiện tại nơi ở, nơi làm việc và các bãi đỗ xe công cộng ngày càng tăng.

Hà Nội yêu cầu trạm sạc công cộng đầu tư mới bảo đảm dùng chung nhiều loại xe điện

Một số người dân cũng phản ánh tình trạng thiếu điểm sạc tại chung cư, thậm chí phải chờ đến lượt khi nhu cầu sử dụng tăng cao. Không chỉ số lượng, khả năng tương thích giữa trạm sạc và phương tiện cũng là vấn đề cần được quan tâm. Nếu hạ tầng được đầu tư nhưng chỉ phục vụ một số dòng xe nhất định, người sử dụng vẫn có thể gặp khó khăn dù đã có điểm sạc gần nơi sinh sống. Trong bối cảnh quỹ đất đô thị có hạn, phát triển hạ tầng sạc thiếu tính kết nối còn có nguy cơ làm giảm hiệu quả khai thác các công trình được đầu tư.

Quy định rõ nguyên tắc kết nối và sử dụng chung

Để giải quyết những yêu cầu đặt ra, HĐND thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 70/2026/NQ-HĐND quy định chính sách đầu tư phát triển, quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng đường bộ, đường sắt địa phương trên địa bàn Thành phố. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, cụ thể hóa một số cơ chế, chính sách của Luật Thủ đô năm 2026.

Đáng chú ý, điểm a khoản 2 Điều 4 của Nghị quyết quy định việc phát triển hạ tầng trạm sạc điện công cộng và hệ thống đổi pin công cộng phải bảo đảm tính đồng bộ, khả năng kết nối, sử dụng chung, chia sẻ hạ tầng và quyền tiếp cận bình đẳng của tổ chức, cá nhân.

Đối với hạ tầng trạm sạc công cộng, thiết bị sạc và đầu sạc điện được đầu tư mới, Thành phố yêu cầu bảo đảm khả năng kết nối, tương thích và sử dụng chung với nhiều chủng loại phương tiện. Đồng thời, không được thiết lập hoặc duy trì các giải pháp kỹ thuật làm hạn chế khả năng tiếp cận, kết nối hoặc sử dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Quy định này đặt yêu cầu sử dụng chung ngay từ khâu đầu tư, lựa chọn công nghệ và thiết bị, thay vì chỉ tập trung vào việc xây dựng thêm điểm sạc. Qua đó, các đơn vị đầu tư cần tính toán phương án kỹ thuật và tổ chức vận hành phù hợp, đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm người sử dụng.

Đối với người dân, khả năng kết nối và tương thích tốt hơn có thể góp phần giảm thời gian tìm kiếm điểm sạc phù hợp, hạn chế việc phải di chuyển xa chỉ vì trạm sạc gần nhất không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của phương tiện.

Tuy nhiên, yêu cầu sử dụng chung không có nghĩa mọi loại xe điện đều có thể sạc tại bất kỳ trụ sạc nào. Khả năng kết nối vẫn phụ thuộc vào loại đầu sạc, công suất, đặc tính kỹ thuật của phương tiện và các điều kiện an toàn. Nghị quyết cũng không yêu cầu tất cả trạm sạc hiện hữu phải lập tức thay đổi thiết bị để phục vụ mọi dòng xe.

Bố trí trạm sạc phù hợp với điều kiện thực tế

Bên cạnh yêu cầu về tính kết nối và sử dụng chung, Nghị quyết số 70/2026/NQ-HĐND còn quy định việc bố trí trạm sạc điện công cộng và hệ thống đổi pin tại các công trình kết cấu hạ tầng đường bộ đang khai thác.

Theo điểm b khoản 2 Điều 4, đối với công trình có chỗ đỗ xe đủ điều kiện lắp đặt, UBND Thành phố quyết định tỷ lệ chỗ đỗ xe có trạm sạc hoặc hệ thống đổi pin trên cơ sở xem xét điều kiện thực tế.

Các yếu tố được xem xét gồm khả năng đáp ứng của hạ tầng kỹ thuật, khả năng cung cấp điện, biện pháp bảo đảm phòng cháy, chữa cháy và nhu cầu sử dụng. Việc lắp đặt cũng không được làm ảnh hưởng đến mục tiêu ban đầu của dự án.

Như vậy, việc bố trí trạm sạc không áp dụng một tỷ lệ đồng nhất cho mọi công trình. Tùy theo đặc điểm của bãi đỗ xe, công trình giao thông và điều kiện kỹ thuật, phương án lắp đặt cần được xem xét cụ thể, bảo đảm khả năng cấp điện, an toàn và hiệu quả khai thác.

Trước đó, tháng 3/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 27/CĐ-TTg về thúc đẩy phát triển hạ tầng trạm sạc xe điện tại các khu chung cư. Công điện yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tháo gỡ vướng mắc trong bố trí chỗ đỗ xe, trạm sạc và trạm đổi pin tại khu dân cư, nhà chung cư, đồng thời bảo đảm an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy và thuận tiện cho sinh hoạt của người dân.

Các quy định này cùng hướng đến mục tiêu phát triển giao thông xanh, nhưng có phạm vi điều chỉnh khác nhau. Trong đó, Nghị quyết số 70 của Hà Nội tập trung vào hạ tầng sạc công cộng và việc bố trí trạm sạc tại các công trình kết cấu hạ tầng đường bộ.

Về yêu cầu kỹ thuật, tháng 10/2026, Bộ Công Thương đã ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trụ sạc, trạm sạc xe điện, có hiệu lực từ ngày 1/7/2027. Quy chuẩn đặt ra các yêu cầu an toàn đối với những trụ sạc, trạm sạc thuộc phạm vi điều chỉnh, đồng thời quy định lộ trình rà soát, khắc phục đối với hệ thống đang hoạt động.

Tuy nhiên, quy chuẩn này không áp dụng đối với trạm sạc bố trí bên trong công trình xây dựng, bao gồm tầng hầm và khu vực đỗ xe trong nhà. Vì vậy, việc triển khai hạ tầng sạc tại chung cư cần được xem xét theo đúng phạm vi điều chỉnh và các yêu cầu kỹ thuật liên quan.

Từ rà soát vị trí đến hình thành mạng lưới sạc

Đầu quý II/2026, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết đã rà soát hơn 210 vị trí tại các địa bàn thuộc Vành đai 1 để phục vụ nghiên cứu, triển khai hạ tầng liên quan đến chuyển đổi phương tiện. Thành phố cũng nghiên cứu phương án ưu tiên bố trí các tủ đổi pin nhỏ gọn tại những không gian công cộng phù hợp.

Đây là kết quả rà soát được công bố vào tháng 4/2026, không đồng nghĩa với việc hơn 210 trạm sạc đã được xây dựng hoặc đưa vào khai thác. Từ khâu khảo sát đến đầu tư, vận hành vẫn cần giải quyết nhiều vấn đề như lựa chọn địa điểm, bảo đảm nguồn điện, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, an toàn và xây dựng phương án khai thác phù hợp.

Đối với Hà Nội, phát triển mạng lưới sạc công cộng không chỉ là tăng số lượng điểm sạc, mà còn phải gắn với hiệu quả sử dụng quỹ đất, tổ chức giao thông và khả năng khai thác lâu dài của các công trình hiện có.

Nghị quyết số 70/2026/NQ-HĐND đã xác lập nguyên tắc kết nối, tương thích và sử dụng chung đối với hạ tầng sạc công cộng đầu tư mới. Hiệu quả thực tế sẽ phụ thuộc vào việc cụ thể hóa những yêu cầu này trong lựa chọn công nghệ, bố trí địa điểm và tổ chức vận hành. Khi các điểm sạc được bố trí hợp lý, vận hành ổn định, bảo đảm an toàn và đáp ứng nhu cầu của nhiều loại phương tiện, người dân sẽ thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng xe điện. Đây cũng là một trong những điều kiện quan trọng để giảm bớt rào cản, thúc đẩy chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh tại Thủ đô.