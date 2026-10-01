Chủ tịch UBND Thành phố giao UBND phường Kim Liên chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh và làm rõ các nội dung phản ánh về tình hình sinh kế của người dân sau khi giải tỏa chợ.

Hà Nội yêu cầu tìm địa điểm kinh doanh tạm cho gần 200 tiểu thương chợ Kim Liên. Ảnh: K.Liên

Đồng thời, chính quyền địa phương được giao nghiên cứu, đề xuất phương án hỗ trợ và bố trí địa điểm kinh doanh tạm thời phù hợp cho các hộ tiểu thương. Địa điểm mới phải bảo đảm nghiêm ngặt các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy, an ninh trật tự, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường cùng các quy định pháp luật liên quan.

UBND Thành phố cũng chỉ đạo cơ quan chức năng kịp thời giải quyết, trả lời các kiến nghị chính đáng của tiểu thương theo đúng thẩm quyền, tuyệt đối không để phát sinh điểm nóng hay tình hình phức tạp trên địa bàn.

Trước đó, nhiều tiểu thương phản ánh việc chợ Kim Liên ngừng hoạt động khiến gần 200 tiểu thương rơi vào cảnh mất nơi buôn bán và đối mặt với nhiều khó khăn về kinh tế. Do chưa có phương án tiếp quản, một số ít tiểu thương phải chấp nhận thuê tạm hoặc ngồi nhờ trước cửa các nhà dân, cửa hàng nhỏ lẻ quanh khu vực để duy trì thu nhập. Mong muốn lớn nhất của bà con hiện nay là được chính quyền hỗ trợ một mặt bằng kinh doanh tạm thời trong thời gian chờ dự án xây dựng chợ mới hoàn thành.