Sáng 3/11, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy UBND thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan về phương án điều hành ngân sách năm 2026 và giai đoạn 2027-2030.

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông nhấn mạnh yêu cầu điều hành ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển, đặc biệt là các tuyến đường sắt đô thị và phát triển đô thị theo định hướng giao thông (TOD).

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu trong phương án điều hành ngân sách giai đoạn 2026-2027, thành phố phải kiên quyết tiết giảm chi thường xuyên, tạo dư địa đầu tư hạ tầng. Việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy phải gắn với giảm đầu mối, nâng cao hiệu quả hoạt động và tiết kiệm ngân sách.

Theo đó, các sở, ngành chủ động đề xuất giải pháp tiết kiệm; kiểm soát chặt chẽ nhu cầu bổ sung kinh phí của xã, phường, không để phát sinh chi vượt khả năng cân đối. Các đơn vị tiếp tục rà soát đầu mối trực thuộc và các khoản chi sửa chữa, cải tạo, tránh trùng lặp, lãng phí.

Về nguồn lực đầu tư đường sắt đô thị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông yêu cầu xây dựng phương án vốn cụ thể, khả thi trước khi phê duyệt dự án. Việc khai thác quỹ đất TOD phải được tính toán chặt chẽ, gắn với tiến độ đầu tư từng tuyến.

Đối với đề xuất tập trung toàn bộ nguồn thu tiền sử dụng đất từ các khu vực TOD để đầu tư đường sắt đô thị, các cơ quan liên quan phải làm rõ cơ chế tài chính, tỷ lệ điều tiết, trình HĐND thành phố xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Hà Nội yêu cầu tiết giảm chi thường xuyên, ưu tiên vốn cho đường sắt đô thị (Ảnh: Hữu Thắng).

Về quy hoạch, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy giao Sở Xây dựng chủ trì, khẩn trương tổ chức lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các khu vực TOD quanh nhà ga, triển khai song song và cập nhật đồng bộ với quy hoạch phân khu.

Việc nghiên cứu quy hoạch phải bao quát toàn bộ 18 tuyến đường sắt theo quy hoạch tổng thể, gắn với mục tiêu hoàn thành vào năm 2035. Công tác quy hoạch cần đi trước 5-10 năm để chuẩn bị quỹ đất, nguồn lực cho nhiệm kỳ hiện tại và các nhiệm kỳ tiếp theo.

Phạm vi nghiên cứu TOD phải phù hợp với đặc điểm từng khu vực. Tại nội thành, bán kính nghiên cứu khoảng 1km quanh nhà ga; tại ngoại thành, nghiên cứu mở rộng 1,5-2km để hình thành các khu đô thị mới, gia tăng quỹ đất khai thác. Các đơn vị phấn đấu hoàn thiện quy hoạch khu vực nhà ga và depot vào cuối năm.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông cũng yêu cầu Sở Tài chính phối hợp với các sở, ngành cân đối nguồn lực, ưu tiên vốn giải phóng mặt bằng, nhất là tại các quỹ đất TOD và khu vực nhà ga, bảo đảm phù hợp với tiến độ đầu tư các tuyến đường sắt đô thị.