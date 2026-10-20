Hà Nội yêu cầu thương mại hóa kết quả nghiên cứu, đưa công nghệ thành động lực tăng trưởng

Chiều 20/10, Ban Chỉ đạo Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia tổ chức hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ công tác tháng 10.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các sở, ngành, địa phương trong triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW. Tuy nhiên, để các lĩnh vực này thực sự trở thành động lực tăng trưởng mới, Hà Nội cần khắc phục những hạn chế trong tổ chức thực hiện, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, khai thác dữ liệu và thương mại hóa sản phẩm.

Kinh tế số tăng trưởng trên 11%, nhưng chưa tương xứng tiềm năng

Theo Chủ tịch UBND Thành phố, kết quả 9 tháng năm 2026 cho thấy kinh tế số tăng trưởng trên 11% theo giá so sánh, cao hơn tốc độ tăng trưởng GRDP. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang đóng góp ngày càng rõ nét vào phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.

Tuy nhiên, những kết quả đạt được vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và kỳ vọng. Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương của Hà Nội thuộc nhóm dẫn đầu cả nước, nhưng các chỉ số phản ánh tác động đến hoạt động sản xuất, kinh doanh còn thấp. Tỷ trọng kinh tế số tại nhiều ngành kinh tế quan trọng cũng chưa có chuyển biến rõ rệt.

"Thực tế đó cho thấy điểm nghẽn lớn nhất là khả năng chuyển hóa tiềm năng công nghệ, cơ chế và nguồn lực thành năng suất, sản phẩm cụ thể, năng lực cạnh tranh và giá trị gia tăng của doanh nghiệp", Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh.

Trên cơ sở đó, ông Vũ Đại Thắng yêu cầu các sở, ngành, địa phương lựa chọn đúng lĩnh vực ưu tiên, lấy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực tăng trưởng mới.

Sở Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng danh mục nhiệm vụ ưu tiên năm 2027, báo cáo trước ngày 15/11/2026. Các nhiệm vụ cần tập trung vào những lĩnh vực có khả năng tạo giá trị gia tăng cao như công nghiệp chế biến, chế tạo, cơ khí, du lịch và công nghiệp văn hóa.

Toàn cảnh hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ công tác tháng 10 về thực hiện Nghị quyết số 57 (Ảnh: Viết Thành).

Đối với từng nhiệm vụ, thành phố yêu cầu xác định rõ bài toán cần giải quyết, doanh nghiệp tham gia, sản phẩm đầu ra và hiệu quả dự kiến, bảo đảm các nhiệm vụ khoa học, công nghệ gắn với nhu cầu thực tiễn và tạo ra giá trị cụ thể.

Về bố trí nguồn lực, Sở Tài chính phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ rà soát toàn bộ nhiệm vụ, dự án; làm rõ những nội dung có khả năng giải ngân, những nội dung chậm tiến độ và nguyên nhân. Việc rà soát phải hoàn thành trước ngày 31/10/2026 để kịp thời có phương án xử lý.

Thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu

Một trong những yêu cầu trọng tâm được Chủ tịch UBND Thành phố đặt ra là chuyển mạnh từ xây dựng, kết nối dữ liệu sang khai thác dữ liệu phục vụ công tác quản trị và nhu cầu của người dân.

Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ cần phối hợp với các cơ quan thuộc bốn trục thống nhất nguồn dữ liệu, cơ chế chia sẻ và khai thác, trước hết đối với dữ liệu đất đai, ngân sách, đầu tư công và những lĩnh vực có nhu cầu sử dụng chung.

Việc xây dựng cơ sở dữ liệu phải xuất phát từ nhu cầu khai thác thực tế, tránh tình trạng đầu tư nhưng không phát huy hiệu quả, gây lãng phí nguồn lực.

Cùng với đó, Hà Nội cần gắn nghiên cứu khoa học với nhu cầu thị trường, chuyển kết quả nghiên cứu thành sản phẩm và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu kết luận (Ảnh: Viết Thành).

Chủ tịch UBND Thành phố đánh giá Hà Nội có tiềm lực nghiên cứu, đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học cùng hệ thống trường đại học, viện nghiên cứu lớn. Tuy nhiên, khả năng hấp thụ công nghệ, ứng dụng và thương mại hóa sản phẩm của doanh nghiệp vẫn còn hạn chế.

Để khắc phục tình trạng này, Sở Khoa học và Công nghệ được yêu cầu rà soát 30 bài toán lớn của thành phố, cụ thể hóa thành các nhiệm vụ có nhu cầu ứng dụng rõ ràng, có sự tham gia của doanh nghiệp và xác định đơn vị tiếp nhận sản phẩm.

Quy trình triển khai phải bảo đảm liên thông từ đặt hàng, nghiên cứu, tài trợ đến thử nghiệm, chuyển giao và thương mại hóa. Thành phố yêu cầu không để kết quả nghiên cứu thiếu địa chỉ ứng dụng hoặc không có nguồn lực để đưa ra thị trường.

Đây được xác định là khâu quan trọng nhằm chuyển hóa tiềm lực khoa học, công nghệ thành năng suất, sản phẩm và giá trị gia tăng thực tế, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và sức cạnh tranh của nền kinh tế Thủ đô.

Xử lý nhiệm vụ chậm tiến độ, đề cao trách nhiệm người đứng đầu

Bên cạnh các giải pháp về công nghệ, dữ liệu và thương mại hóa sản phẩm, Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng yêu cầu nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện và trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

Thành phố thống nhất với đề xuất rà soát, chuẩn hóa hệ thống nhiệm vụ, loại bỏ nội dung trùng lặp, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm và sản phẩm đầu ra. Mỗi nhiệm vụ phải được thực hiện theo nguyên tắc "6 rõ"; việc đánh giá hoàn thành phải căn cứ vào sản phẩm và tài liệu kiểm chứng, không chỉ dựa trên văn bản báo cáo hoặc việc chuyển giao nhiệm vụ giữa các cơ quan.

Đối với các nhiệm vụ quá hạn, các đơn vị phải khẩn trương khắc phục ngay trong tháng 10/2026. Trường hợp không thể hoàn thành đúng tiến độ, đơn vị chủ trì phải báo cáo rõ nguyên nhân, trình Phó Chủ tịch UBND Thành phố phụ trách lĩnh vực xem xét, chỉ đạo xử lý.

Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm đến cùng về kết quả thực hiện; kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, chậm trễ do nguyên nhân chủ quan, đồng thời khuyến khích tinh thần chủ động, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ.

Liên quan đến công tác tổ chức, ông Vũ Đại Thắng cũng nhấn mạnh việc chuyển giao nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 của Thành ủy từ Văn phòng Thành ủy sang Công an Thành phố là phù hợp.

Nhấn mạnh những đóng góp tích cực của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đối với sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục tháo gỡ khó khăn trong tổ chức thực hiện, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực và tạo chuyển biến thực chất.

Qua đó, Hà Nội từng bước đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Thủ đô.