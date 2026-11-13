Hà Nội yêu cầu tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số cấp xã

Hoạt động hiện chủ yếu tập trung vào chuyển đổi số, trong khi ứng dụng khoa học, công nghệ và thúc đẩy đổi mới sáng tạo gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội chưa tương xứng với tiềm năng. Ảnh minh họa: TTXVN

Ngày 13/11, tại hội nghị giao ban và tiếp xúc cử tri chuyên đề về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, lãnh đạo thành phố Hà Nội yêu cầu khẩn trương tháo gỡ khó khăn về nhân lực, kinh phí và kết nối dữ liệu tại cấp xã. Các sở, ngành phải trả lời kiến nghị của cử tri trước ngày 20/11, xác định rõ trách nhiệm và thời hạn giải quyết.

Hội nghị do Thường trực HĐND thành phố Hà Nội tổ chức, kết nối trực tuyến tới 126 xã, phường. Những vướng mắc trong quá trình vận hành chính quyền địa phương hai cấp, từ bố trí cán bộ, sử dụng phần mềm đến nguồn lực thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, được đại diện các địa phương và cử tri phản ánh trực tiếp với lãnh đạo thành phố.

*Tám xã, phường chưa có nhân sự chuyên trách

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cho biết, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và các cơ chế, chính sách theo Luật Thủ đô năm 2026, Hà Nội đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý, đầu tư hạ tầng và triển khai các nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tuy nhiên, nhiều khó khăn vẫn tập trung ở cấp cơ sở. Hoạt động hiện chủ yếu tập trung vào chuyển đổi số, trong khi ứng dụng khoa học, công nghệ và thúc đẩy đổi mới sáng tạo gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội chưa tương xứng với tiềm năng.

Nhân lực thực hiện nhiệm vụ còn thiếu, việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các ngành, các cấp chưa đồng bộ. Đáng chú ý, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công dành cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số còn chậm.

Theo Chủ tịch HĐND thành phố, tính đến hết ngày 23/10, tỷ lệ giải ngân mới đạt khoảng 34,4%. Đây là một trong những vấn đề cần tập trung tháo gỡ để nguồn lực đã bố trí sớm được đưa vào thực hiện các nhiệm vụ.

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Nguyễn Tố Quyên cho biết, trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cả 126 xã, phường đã bố trí đầu mối thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tuy nhiên, vẫn còn 8 xã, phường chưa có nhân sự chuyên trách; 86 đơn vị chỉ bố trí từ 1 - 2 người trong khi khối lượng công việc ngày càng lớn. Đến ngày 11/11, cấp xã đã cung cấp trực tuyến 415/419 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, trong đó có 247 thủ tục trực tuyến toàn trình. Việc dữ liệu chuyên ngành chưa được chia sẻ thông suốt gây khó khăn trong xác thực, tái sử dụng thông tin và giải quyết thủ tục hành chính.

Tại các điểm cầu Hoài Đức, Quang Minh, Giảng Võ và Việt Hưng, đại diện địa phương phản ánh tình trạng cán bộ phải sử dụng nhiều phần mềm, tài khoản khác nhau, trong khi các hệ thống chưa liên thông, dẫn đến nhập liệu trùng lặp và mất thời gian xử lý công việc.

Các địa phương kiến nghị thành phố nghiên cứu cơ chế đăng nhập tập trung, tích hợp tài khoản với VNeID, hoàn thiện hệ thống phần mềm dùng chung và tăng cường đào tạo chuyên sâu cho cán bộ, công chức; đồng thời, cần làm rõ thẩm quyền của cấp xã trong đầu tư phần mềm, quản lý và khai thác dữ liệu, bảo đảm nhiệm vụ được giao phù hợp với nhân lực, kinh phí và hạ tầng thực tế.

Giải đáp các kiến nghị, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Cù Ngọc Trang cho biết, Sở đã tổ chức 41 lớp đào tạo chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo (AI), nâng cao năng lực công vụ cho khối xã, phường. Riêng khối HĐND đang triển khai 43 lớp với 1.290 học viên.

Đối với tình trạng sử dụng nhiều phần mềm, tài khoản, ông Cù Ngọc Trang cho biết, dự kiến trong tháng 12/2026, Sở sẽ rà soát, đánh giá để quyết định những phần mềm cần dừng, tích hợp hoặc tiếp tục sử dụng. Trước ngày 20/11, Sở sẽ có văn bản trả lời, hướng dẫn cụ thể từng kiến nghị, đồng thời phối hợp trực tiếp với các địa phương để tháo gỡ những khó khăn phát sinh.

*Giao thời hạn cụ thể để giải quyết kiến nghị

Trao đổi tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng cho rằng, khâu thực thi chính sách vẫn là điểm nghẽn trong phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Nhiều doanh nghiệp chưa tiếp cận đầy đủ thông tin về các chính sách hỗ trợ, trong khi việc kết nối giữa cơ quan quản lý, cơ sở nghiên cứu và doanh nghiệp còn hạn chế.

Để khắc phục, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu thành lập tổ điều phối chuyên trách, kết nối cơ quan nhà nước, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và địa phương. Các chính sách hỗ trợ cần được hệ thống hóa trong tài liệu hướng dẫn, nêu rõ đối tượng thụ hưởng, đầu mối liên hệ và quy trình thực hiện.

Đối với các sản phẩm đổi mới sáng tạo, ông Trương Việt Dũng cho biết, thành phố sẽ hỗ trợ doanh nghiệp trong giai đoạn đầu thương mại hóa, tạo điều kiện để sản phẩm được đưa vào sử dụng thực tế. “Nhà nước sẽ là khách hàng đầu tiên”, Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh.

Cùng với việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, lãnh đạo UBND thành phố yêu cầu đánh giá hiệu quả chính sách sau 6 đến 12 tháng triển khai, căn cứ vào kết quả và sản phẩm thực tế để đề xuất HĐND thành phố xem xét điều chỉnh hoặc dừng những chính sách chưa phù hợp.

Riêng đối với tình trạng thiếu nhân lực chuyển đổi số tại cơ sở, ông Trương Việt Dũng yêu cầu trong tháng 11, Sở Nội vụ và Sở Khoa học và Công nghệ làm việc với 8 xã, phường chưa bố trí nhân sự chuyên trách. Các sở, ngành phải trả lời kiến nghị của cử tri bằng văn bản trước ngày 20/11, xác định rõ nội dung có thể giải quyết, thời hạn hoàn thành và lý do đối với những vấn đề chưa thể thực hiện.

Kết luận hội nghị, Thường trực HĐND thành phố ghi nhận những kết quả bước đầu trong triển khai chính sách khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thành phố đã ban hành 30 văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực này, trong đó có 6 nghị quyết cụ thể hóa Luật Thủ đô 2026; thành lập Quỹ Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, công bố 30 bài toán lớn làm cơ sở đặt hàng nhiệm vụ.

Chuyển đổi số cũng đã mang lại những kết quả cụ thể trong phục vụ người dân. Gần 2.800 tổ chuyển đổi số cộng đồng đã hỗ trợ gần 397.000 lượt người thực hiện dịch vụ công trực tuyến; trên 96% phản ánh, kiến nghị qua ứng dụng iHanoi được giải quyết. Thường trực HĐND thành phố yêu cầu việc tháo gỡ những tồn tại phải gắn với nhiệm vụ và thời hạn cụ thể, nhất là đối với các kiến nghị đã được phản ánh nhiều lần.

Theo đó, Sở Tài chính phải khẩn trương bảo đảm kinh phí hỗ trợ tổ chuyển đổi số cộng đồng năm 2026 cho các xã, phường chưa được cấp, hoàn thành trước ngày 15/12/2026. Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp Sở Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí, tháo gỡ khó khăn trong giải ngân và chuẩn bị dự toán năm 2027.

Sở Nội vụ được giao hướng dẫn chuyên môn về vị trí việc làm, bố trí nhân lực chuyên trách cho cấp xã, hoàn thành trước ngày 31/12/2026. Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục đẩy nhanh kết nối, chia sẻ dữ liệu, khắc phục tình trạng phần mềm thiếu liên thông và nhập liệu trùng lặp.

Đối với hoạt động của cơ quan dân cử, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố phải khắc phục những bất cập của các nền tảng H-Cabinet, i-HĐND, hoàn thiện hệ thống theo dõi kiến nghị cử tri và tổ chức tập huấn cho HĐND cấp xã, hoàn thành trong quý I/2027.

Thường trực HĐND thành phố Hà Nội yêu cầu UBND thành phố tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết những nội dung đã được kiến nghị nhiều lần; đồng thời đưa việc thực hiện các nghị quyết và nhiệm vụ phân cấp trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào chương trình giám sát năm 2027.