Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Đỗ Anh Tuấn vừa ký Công văn 4888/UBND-NC chỉ đạo tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) đối với nhà ở, nhà ở kết hợp kinh doanh, nhà ở nhiều căn hộ và nhà trọ trên địa bàn.

Hà Nội yêu cầu tháo 'chuồng cọp', mở lối thoát nạn thứ hai tại nhà dân và nhà trọ. Ảnh: Quang Hùng

Thành phố giao Công an Hà Nội chủ trì, phối hợp với các địa phương phấn đấu trước ngày 31/12/2026 hoàn thành 100% cơ sở thuộc diện quản lý PCCC ký cam kết và lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy. Các thiết bị này phải được kết nối trực tiếp với Trung tâm thông tin chỉ huy điều hành chữa cháy của Bộ Công an.

Song song đó, các hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, nhà ở nhiều căn hộ và nhà trọ được yêu cầu khẩn trương trang bị hệ thống báo cháy tự động. Thành phố ưu tiên triển khai ngay tại các khu dân cư, làng nghề tập trung đông người và khu vực ngõ nhỏ, ngõ sâu nơi xe chữa cháy không thể tiếp cận.

Cùng với các giải pháp kỹ thuật báo cháy, UBND TP Hà Nội yêu cầu các Sở Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường cùng chính quyền địa phương ngăn chặn, xử lý dứt điểm các vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng và an toàn sử dụng điện dẫn đến mất an toàn PCCC.

Sở Công Thương sẽ khẩn trương tham mưu Kế hoạch kiểm tra an toàn điện. Trên cơ sở đó, UBND cấp xã chủ trì phối hợp với đơn vị điện lực tổ chức kiểm tra việc chấp hành quy định, kịp thời phát hiện vi phạm và yêu cầu ngành điện giảm hoặc ngừng cung cấp điện theo quy định. Tổng công ty Điện lực Thành phố cũng có trách nhiệm rà soát hợp đồng mua bán điện và cảnh báo nguy cơ mất an toàn đến từng hộ dân.

UBND TP Hà Nội giao chính quyền cấp xã trực tiếp hướng dẫn, đôn đốc các chủ hộ gia đình, nhà trọ, nhà ở kết hợp kinh doanh thực hiện ngay các giải pháp an toàn kỹ thuật. Trong đó, tập trung mở lối thoát nạn khẩn cấp, tháo dỡ "chuồng cọp", mở lối thoát nạn thứ hai và ngăn cách khu vực để xe, khu vực sản xuất kinh doanh với khu vực ở.

Các địa phương tiếp tục duy trì hiệu quả mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC, Điểm chữa cháy công cộng và vận động người dân cài đặt ứng dụng "Báo cháy 114".

Đối với khu vực ngõ nhỏ xe chữa cháy không thể tiếp cận, các quận, huyện, xã, phường phải khẩn trương rà soát bố trí nguồn lực xây dựng bể nước, đường ống cấp nước chữa cháy, đồng thời kiện toàn lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở và phương tiện tại chỗ để sẵn sàng ứng phó khi xảy ra sự cố.