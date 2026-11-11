Hà Nội yêu cầu tăng tốc hai khu đô thị đa mục tiêu

Ưu tiên giải phóng mặt bằng, hoàn thiện khu tái định cư

Theo báo cáo của liên danh nhà đầu tư gồm Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico), Công ty cổ phần Tập đoàn Sunshine, Công ty TNHH Đầu tư Big Gain, Công ty cổ phần Thái Nam Land và Công ty cổ phần Bất động sản Potamos, dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City đã cơ bản hoàn thiện các thủ tục pháp lý quan trọng, từng bước triển khai giải phóng mặt bằng (GPMB), chuẩn bị điều kiện tổ chức thi công.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng Đoàn công tác kiểm tra tiến độ dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City và dự án Khu đô thị đa mục tiêu tại các xã Thư Lâm, Đông Anh.

Dự án có quy mô nghiên cứu khoảng 375,36ha, tổng diện tích khu đất khoảng 465,45ha, nằm trên địa bàn hai xã Thiên Lộc và Phúc Thịnh. Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 99.788 tỷ đồng, quy mô dân số khoảng 97.492 người. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2026 đến năm 2032.

Để đẩy nhanh tiến độ, ngày 27/8/2026, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 4617/QĐ-UBND về chủ trương thực hiện dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư độc lập phục vụ triển khai khu đô thị tại hai xã Thiên Lộc và Phúc Thịnh.

Tổng diện tích GPMB khoảng 474,25ha, trong đó xã Thiên Lộc khoảng 295,23ha, xã Phúc Thịnh khoảng 179,02ha. UBND hai xã là chủ đầu tư dự án GPMB đối với phần diện tích thuộc phạm vi quản lý tương ứng; nguồn vốn thực hiện từ nguồn vốn của nhà đầu tư.

Đánh giá tiến độ triển khai dự án còn chậm hơn một số dự án khác, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng cho rằng cần tập trung cao độ hơn nữa để bảo đảm các mốc kế hoạch. Qua rà soát, thành phố nhận thấy dự án nhận được sự quan tâm, đồng tình và ủng hộ của người dân. Đây là điều kiện thuận lợi để các đơn vị, địa phương nâng cao trách nhiệm, quyết liệt tổ chức thực hiện.

Đặc biệt, công tác GPMB phải gắn với việc bố trí tái định cư thực tế. Thành phố yêu cầu quan tâm bố trí tái định cư cho người dân ngay trong phạm vi dự án, bảo đảm khi bàn giao mặt bằng, người dân có đất và đủ điều kiện xây dựng nhà ở mới.

Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, cần xây dựng lộ trình cụ thể để chủ đầu tư triển khai hạ tầng, tạo điều kiện cho người dân nhận đất, xây dựng nhà cửa trước Tết; không kéo dài tiến độ đến tháng 3/2027.

Để thực hiện yêu cầu này, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan phải tập trung đẩy nhanh xây dựng khu tái định cư, bảo đảm hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, chất lượng và đáp ứng đầy đủ điều kiện xây dựng nhà ở. Theo Chủ tịch UBND thành phố, người dân đã bàn giao đất để phục vụ hình thành không gian phát triển đô thị mới, do đó khu tái định cư phải có chất lượng hạ tầng và điều kiện sống tương xứng, tốt hơn nơi ở cũ.

Huy động nguồn lực, tháo gỡ vướng mắc hạ tầng

Tại dự án Khu đô thị đa mục tiêu trên địa bàn các xã Thư Lâm, Đông Anh, đại diện chủ đầu tư cho biết đã hoàn thành các điều kiện khởi công theo quy định. Đến nay, diện tích GPMB đạt khoảng 530/723ha. Các đơn vị đang triển khai thi công đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại những khu vực đã được bàn giao mặt bằng.

Các tuyến trục giao thông chính của dự án đã được triển khai, cơ bản kết nối các tuyến đường, tạo điều kiện tổ chức thi công các công trình trên đất. Đối với 8 tòa nhà cao tầng, chủ đầu tư đã huy động thiết bị, tập kết tại công trường, sẵn sàng thi công phần cọc và các hạng mục tiếp theo.

Theo kế hoạch, đến cuối năm 2026, chủ đầu tư dự kiến hoàn thành GPMB trên toàn bộ diện tích dự án, với kinh phí khoảng 7.200 tỷ đồng. Tổng chi phí đầu tư xây dựng các công trình nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội và nhà ở thương mại thuộc dự án trên địa bàn hai xã Thư Lâm và Đông Anh dự kiến khoảng 18.850 tỷ đồng.

Đối với tiến độ xây dựng, chủ đầu tư dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng các công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc địa bàn xã Thư Lâm và một phần diện tích xã Đông Anh vào tháng 6/2027. Các công trình nhà ở cao tầng thuộc địa bàn xã Thư Lâm dự kiến bắt đầu thi công từ tháng 5/2027, phấn đấu hoàn thành xây dựng đến cốt 0,0m vào tháng 12/2027.

Đánh giá kết quả triển khai, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng ghi nhận, từ ngày 22/2, khi dự án mới dừng ở mức ý tưởng sơ khởi, đến nay sau gần 9 tháng đã hình thành mặt bằng khoảng 450ha và triển khai thi công trên thực địa. Các trình tự, thủ tục liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản đã được hoàn thành, hiện chỉ còn tập trung vào công tác xây dựng.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu tập trung cao độ, quyết liệt tổ chức thi công, bảo đảm các mốc tiến độ đã đề ra; phấn đấu đến tháng 3/2027 có thể hình thành sản phẩm phục vụ công tác tái định cư cho các dự án trên địa bàn thành phố.

Đối với nhà ở xã hội và nhà ở phục vụ các mục tiêu hạ tầng, thành phố yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công để đáp ứng nhu cầu trong thời gian tới, nhất là phục vụ các dự án trọng điểm. Những khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư, nhà thầu sẽ được thành phố trực tiếp giao lãnh đạo phụ trách các dự án chỉ đạo, xử lý.

Cùng với việc huy động nguồn lực thi công, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các Phó chủ tịch UBND thành phố và sở, ngành phối hợp chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ những vấn đề phát sinh. Đối với hệ thống điện, cả hệ thống điện thành phố và hệ thống điện quốc gia cần được phối hợp nghiên cứu, điều chỉnh phù hợp.

Việc kết nối đường sắt đô thị với khu vực dự án cũng phải được rà soát, điều chỉnh kịp thời, bảo đảm khả năng kết nối đồng bộ, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận và sử dụng giao thông công cộng. Thành phố yêu cầu không để những vướng mắc về hạ tầng làm ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Phối cảnh Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City (Ảnh: Chủ đầu tư cung cấp).

Ưu tiên trường học, bảo đảm chất lượng khu tái định cư

Bên cạnh hạ tầng kỹ thuật, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu nhà đầu tư ưu tiên triển khai các công trình trường học ngay từ giai đoạn đầu, phối hợp với thành phố trong quá trình tổ chức thực hiện.

Theo quy hoạch, riêng khu vực dự án tại Thư Lâm, Đông Anh đã bố trí khoảng 13 ô đất trường học, cơ bản đáp ứng nhu cầu của khu vực xã Thư Lâm và phường Thư Lâm trong tương lai. Tại khu vực Phúc Thịnh, thành phố đã bố trí khoảng 40ha đất dành cho trường học, phục vụ nhu cầu của xã Phúc Thịnh và phường Phúc Thịnh.

Việc sớm triển khai các công trình trường học không chỉ phục vụ cư dân khu đô thị mà còn đáp ứng nhu cầu chung của cộng đồng dân cư khu vực.

Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, mục tiêu quan trọng nhất của các dự án là phục vụ công tác tái định cư, bảo đảm đầy đủ điều kiện sinh sống và chất lượng hạ tầng cho người dân. Các sở, ngành cần tiếp tục đồng hành, phối hợp với nhà đầu tư, tạo điều kiện tối đa để triển khai dự án với chi phí hợp lý, góp phần hạ giá đất, giảm áp lực đối với thị trường bất động sản.

Lãnh đạo thành phố đề nghị các địa phương tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư, nhà thầu tổ chức triển khai, bảo đảm các dự án thực hiện đúng tiến độ và đáp ứng yêu cầu đặt ra.