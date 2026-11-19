Sáng nay, 19/11, tại Ninh Bình, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã làm việc với tỉnh Ninh Bình về thực hiện các giải pháp tăng trưởng 2 con số. Phó Thủ tướng nêu rõ, tỉnh cần tập trung đổi mới mô hình tăng trưởng theo Nghị quyết số 19-NQ/TW, gắn với lợi thế riêng có của Ninh Bình.