Hà Nội yêu cầu tăng tốc đẩy nhanh tiến độ các dự án
Thực hiện chương trình kiểm tra, đôn đốc tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn Thành phố, Uỷ viên Bộ chính trị Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội Trần Đức Thắng đã đi kiểm tra thực địa tại ba dự án: Nhà ở xã hội CT3 Kim Chung xã Thiên Lộc, Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City trên địa bàn xã Thiên Lộc và Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm, Đông Anh. Tham dự đoàn có các đồng chí Thường trực Thành ủy và UBND thành phố.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-yeu-cau-tang-toc-day-nhanh-tien-do-cac-du-an-246261119110754108.htm