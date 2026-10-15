Hà Nội yêu cầu tăng cường quản lý chất lượng nông sản, thực phẩm những tháng cuối năm

Theo nội dung Công văn, UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành triển khai các nội dung thuộc trách nhiệm trong công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm, chế biến và phát triển thị trường nông, lâm, thủy sản bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả thực hiện.

UBND các xã, phường tổ chức thực hiện công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm, chế biến và phát triển thị trường nông, lâm, thủy sản trên địa bàn theo phân công, phân cấp. Xác định rõ đầu mối, trách nhiệm của cán bộ phụ trách và bố trí nguồn lực thực hiện. Rà soát, cập nhật danh sách các cơ sở thuộc phạm vi quản lý.

Đoàn liên ngành thành phố Hà Nội kiểm tra một cơ sở kinh doanh thực phẩm tại xã Nội Bài. Ảnh: Tùng Nguyễn

Trong những tháng cuối năm 2026, các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát điều kiện sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản và kinh doanh, chú trọng cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ và hoạt động kinh doanh nông sản, thủy, hải sản tại các chợ. Phối hợp với cơ quan chuyên môn kiểm soát hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm tại các cơ sở giết mổ tập trung, bảo đảm vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường.

“Khi xảy ra sự cố thuộc lĩnh vực quản lý, phải khẩn trương thực hiện các biện pháp xử lý ban đầu, kịp thời báo cáo và phối hợp với cơ quan chuyên môn giải quyết theo quy định…”, nôi dung Công văn số 5213/UBND-NNMT nhấn mạnh.

Về truy xuất nguồn gốc nông, lâm, thủy sản, UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì tổ chức thực hiện các nhiệm vụ truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm nông, lâm, thủy sản thuộc phạm vi quản lý của ngành.

Tiếp tục duy trì, khai thác hiệu quả hệ thống HanoiCheck; chuẩn hóa, cập nhật dữ liệu về cơ sở sản xuất, kinh doanh và sản phẩm, phục vụ quản lý, kiểm tra, giám sát và truy xuất nguồn gốc. Hoàn thiện hồ sơ đề xuất nâng cấp phần mềm, báo cáo UBND thành phố xem xét.

Cùng với tiếp tục triển khai kết nối với hệ thống truy xuất nguồn gốc của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ kết nối, chia sẻ dữ liệu chuyên ngành với hệ thống chung của thành phố và HanoiCheck, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, tránh trùng lặp và sử dụng hiệu quả nguồn lực.

UBND các xã, phường phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, cập nhật thông tin các cơ sở sản xuất, giết mổ, sơ chế, chế biến, bảo quản và kinh doanh nông, lâm, thủy sản trên địa bàn. Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân lưu giữ hồ sơ, cập nhật và cung cấp đầy đủ thông tin về nguồn nguyên liệu, quá trình sản xuất, chế biến, cơ sở cung cấp và nơi tiếp nhận sản phẩm để phục vụ truy xuất nguồn gốc.

Bên cạnh đó, các địa phương duy trì công tác kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của thông tin theo phạm vi quản lý. Khi phát hiện sản phẩm không bảo đảm an toàn, phải kịp thời phối hợp truy xuất, xác định nguồn cung, phạm vi phân phối và xử lý theo thẩm quyền.