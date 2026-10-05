Hà Nội yêu cầu tăng cường kiểm tra An cung ngưu hoàng hoàn sau vụ thuốc giả

Sở Y tế Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu UBND các xã, phường và các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra, giám sát việc lưu hành, kinh doanh và quảng cáo thuốc cổ truyền trên địa bàn.

Thời gian qua, các đơn vị chức năng của Bộ Công an đã phát hiện, triệt phá nhiều đường dây sản xuất, kinh doanh thuốc giả, trong đó có vụ việc sản xuất, buôn bán thuốc An cung ngưu hoàng hoàn giả mạo.

Sở Y tế Hà Nội đề nghị UBND các xã, phường tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về bán buôn, bán lẻ thuốc cổ truyền trên địa bàn.

Trong đó, cần chú trọng kiểm tra thuốc An cung ngưu hoàng hoàn; kịp thời phát hiện, xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ, thuốc có dấu hiệu giả mạo và các hành vi vi phạm khác.

Cục An toàn thực phẩm cho biết chưa cấp Giấy tiếp nhận đăng ký cho sản phẩm trên (Ảnh: Cục An toàn thực phẩm)

Các địa phương được yêu cầu chủ động phối hợp với lực lượng Công an, Quản lý thị trường và các cơ quan liên quan trong phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là thuốc chữa bệnh; đồng thời truy xuất nguồn cung cấp, ngăn chặn thuốc giả lưu thông trên thị trường.

Cùng với kiểm tra hoạt động kinh doanh, công tác giám sát quảng cáo, giới thiệu, chào bán thuốc cổ truyền cũng được tăng cường, đặc biệt trên các nền tảng mạng xã hội. Các địa phương cần kịp thời phát hiện, xử lý hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý những tổ chức, cá nhân quảng cáo sai sự thật, thổi phồng công dụng sản phẩm, như quảng cáo An cung ngưu hoàng hoàn là "thần dược phòng ngừa đột quỵ".

Sở Y tế cũng yêu cầu tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người dân chỉ sử dụng An cung ngưu hoàng hoàn khi có đơn của bác sĩ; mua thuốc tại cơ sở được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và có đầy đủ hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Đối với các phòng, đơn vị thuộc Sở, Phòng Nghiệp vụ Dược được yêu cầu tăng cường hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dược thực hiện đầy đủ quy định pháp luật về kinh doanh thuốc cổ truyền. Trong đó, Sở Y tế lưu ý An cung ngưu hoàng hoàn là thuốc kê đơn, không được bán thuốc khi không có đơn theo quy định.

Phòng Nghiệp vụ Dược cũng phối hợp với Phòng Kiểm tra lĩnh vực y tế và các cơ quan liên quan rà soát, xác minh nguồn gốc, tình trạng lưu hành và hồ sơ pháp lý khi phát hiện hoặc tiếp nhận thông tin về thuốc có dấu hiệu giả mạo, không rõ nguồn gốc, xuất xứ hoặc vi phạm quy định về lưu hành thuốc.

Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Phòng Nghiệp vụ Y được giao hướng dẫn tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc chỉ định, sử dụng thuốc cổ truyền. Việc sử dụng An cung ngưu hoàng hoàn phải theo chỉ định và đơn thuốc của người hành nghề có thẩm quyền theo quy định; đồng thời không để người bệnh tự ý sử dụng thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

Phòng Kiểm tra lĩnh vực y tế sẽ phối hợp với các phòng chuyên môn và cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh, lưu hành, thông tin, quảng cáo thuốc cổ truyền; tập trung vào An cung ngưu hoàng hoàn và các sản phẩm có dấu hiệu giả mạo, không rõ nguồn gốc, xuất xứ để tham mưu xử lý theo quy định.

Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội tăng cường lấy mẫu, kiểm nghiệm chất lượng thuốc cổ truyền lưu hành trên địa bàn; chú trọng lấy mẫu, kiểm nghiệm An cung ngưu hoàng hoàn. Trường hợp phát hiện thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng, phải kịp thời báo cáo và đề xuất xử lý theo quy định.

Đồng thời, yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở tổ chức triển khai thực hiện; UBND các xã, phường tăng cường kiểm tra, giám sát tại địa bàn. Khi phát hiện vụ việc có dấu hiệu vi phạm, thuốc giả hoặc thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ, các đơn vị phải kịp thời báo cáo Sở Y tế để tổng hợp, phối hợp xử lý theo quy định.

Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, Bộ Y tế cũng vừa đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bán buôn, bán lẻ thuốc cổ truyền nói chung và thuốc An cung ngưu hoàng hoàn nói riêng. Trước đó, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cũng yêu cầu Shopee khẩn trương xác minh, ngừng kinh doanh và gỡ thông tin sản phẩm An cung ngưu hoàng hoàn Hàn Quốc nếu chưa đáp ứng quy định pháp luật. Qua tra cứu, cơ quan này cho biết chưa cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố đối với sản phẩm đang được rao bán trên sàn.