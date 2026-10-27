Hà Nội yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn xe buýt sau sự cố cháy xe

Xe buýt bốc cháy trên phố Lê Thanh Nghị (Hà Nội) sáng 27/10, nguyên nhân do nắp cống bật lên va chạm vào pin xe khiến xe bốc cháy. (Ảnh: Người dân cung cấp)

Theo báo cáo nhanh của Xí nghiệp xe buýt Hà Nội, khoảng 9 giờ 40 phút ngày 27/10, xe buýt mang biển kiểm soát 29B-140.06, hoạt động trên tuyến số 36 theo chiều Yên Xá-Long Biên, gặp sự cố khi thực hiện lượt chạy xuất bến lúc 8 giờ 38 phút.

Khi phương tiện di chuyển đến khu vực ngã ba Bạch Mai-Thanh Nhàn, nắp cống trên đường bật lên, chọc vào phần pin của xe, gây cháy. Ngay khi phát hiện sự cố, hành khách được sơ tán khẩn cấp trước khi lửa bùng phát, đồng thời được hướng dẫn giữ khoảng cách an toàn để phòng tránh nguy cơ ngạt khói. Sự cố không gây thiệt hại về người, song khiến phương tiện bị hư hại.

Trước sự việc trên, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội yêu cầu các doanh nghiệp vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt quán triệt đến các bộ phận, đơn vị trực thuộc việc thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống cháy nổ và bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình khai thác phương tiện.

Nắp cống bật lên đâm vào pin xe. (Ảnh: Người dân cung cấp)

Đối với đội ngũ lái xe, các đơn vị phải yêu cầu chấp hành nghiêm quy trình vận hành, nội quy, quy chế hoạt động trên tuyến và các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Lái xe cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, chú ý quan sát trong quá trình di chuyển, chủ động phòng tránh các vị trí mặt đường hư hỏng, ổ gà, ổ voi, nắp cống, hố ga nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố.

Về công tác kỹ thuật, các doanh nghiệp phải tăng cường kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện trước khi đưa vào hoạt động; chú trọng các bộ phận liên quan ắc-quy, pin và bình khí. Đồng thời, thường xuyên theo dõi tình trạng kỹ thuật phương tiện, bảo đảm đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường, thực hiện đầy đủ chế độ kiểm định và bảo dưỡng định kỳ. Chỉ đưa vào khai thác những phương tiện đáp ứng đầy đủ điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định.

Các đơn vị cũng được yêu cầu kiểm tra thường xuyên hệ thống, thiết bị phòng cháy, chữa cháy trên xe; kịp thời thay thế các bình chữa cháy hết hạn sử dụng hoặc không bảo đảm chất lượng, bảo đảm thiết bị luôn trong trạng thái sẵn sàng hoạt động khi có tình huống khẩn cấp.

Việc triển khai đồng bộ các biện pháp kiểm soát an toàn kỹ thuật, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ lái xe và chủ động phòng ngừa nguy cơ cháy nổ nhằm hạn chế sự cố, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của hành khách và người lao động, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn Thủ đô.