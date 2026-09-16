Hà Nội yêu cầu Sở Xây dựng tăng tốc các động lực tăng trưởng

Sau giai đoạn tập trung xây dựng cơ chế, chính sách, Hà Nội đang chuyển mạnh sang tổ chức thực hiện, đẩy nhanh các dự án trọng điểm để tạo ra những công trình, sản phẩm cụ thể, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của Thủ đô.

Chiều 16/9, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp về tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Sở Xây dựng trong 9 tháng năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.

*Tập trung các động lực tăng trưởng

Báo cáo tại cuộc họp, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Võ Nguyên Phong cho biết, trong 9 tháng năm 2026, Sở được giao 2.268 nhiệm vụ, đã hoàn thành 1.751 nhiệm vụ, đạt 77,2%; 517 nhiệm vụ đang được triển khai.

Một góc thành phố Hà Nội. Ảnh: Minh Đông-TTXVN

Năm 2026, Sở Xây dựng được tổ chức trên cơ sở sắp xếp lại Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Sở Xây dựng, trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ mới, phức tạp, song bộ máy của Sở từng bước ổn định, cơ bản đáp ứng yêu cầu.

Trong xây dựng cơ chế, chính sách, Sở được giao chủ trì xây dựng 12 nghị quyết và 5 quyết định của UBND thành phố; đến nay đã ban hành 11/12 nghị quyết và 1/5 quyết định. Sở cũng hoàn thành rà soát tổng thể hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn ngành theo 8 nhóm lĩnh vực, với khoảng 356 quy chuẩn, tiêu chuẩn.

Đối với các điểm nghẽn đô thị, lĩnh vực giao thông đã xử lý 42/51 điểm nghẽn. Thực hiện Kế hoạch số 325, thành phố đã đưa vào vận hành 10/10 công trình khẩn cấp chống ngập, bổ sung 83 ha hồ điều hòa, khoảng 15,89 km cống và 26 trạm bơm.

Nhiều công trình, dự án trọng điểm cũng đang được triển khai, trong đó có các cầu Hồng Hà, Tứ Liên, Trần Hưng Đạo. Tuyến đường sắt đô thị số 5 đã khởi công, giải ngân khoảng 47,28% dự toán; các tuyến đường sắt đô thị số 1, 2, 8, 10 và 14 đã khởi công ngày 22/6.

Sở Xây dựng đặt mục tiêu tăng trưởng ngành năm 2026 đạt 15,03%, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng chung của thành phố đạt 11%; phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công từ 95% trở lên. Những tháng cuối năm, Sở tập trung đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định 125 quy hoạch theo Kế hoạch số 331; thúc đẩy các dự án trọng điểm, các tuyến đường bộ và đường sắt đô thị; tiếp tục xử lý các điểm nghẽn giao thông, ngập úng, phát triển nhà ở, cải tạo chung cư cũ và chỉnh trang đô thị.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng đề nghị Sở Xây dựng bám sát mục tiêu tăng trưởng hai con số của thành phố, tập trung theo dõi 6 nhóm động lực gồm: đầu tư công; nhà ở, bất động sản và phát triển đô thị; giao thông đường bộ và đường sắt đô thị; vận tải hành khách; vận tải hàng hóa, logistics và đường thủy; hạ tầng kỹ thuật, vật liệu và dịch vụ xây dựng.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, tăng trưởng không nên chỉ được nhìn qua giải ngân mà phải theo dõi cả chuỗi từ đầu vào đến sản phẩm đầu ra. Sở Xây dựng cần lựa chọn khoảng 20-30 dự án, công trình tạo tăng trưởng lớn, xác định rõ đầu mối chịu trách nhiệm và xây dựng kịch bản cụ thể cho từng dự án; tăng cường theo dõi, cảnh báo tiến độ theo các mốc 3 ngày, 7 ngày, 15 ngày.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Dương Đức Tuấn đề nghị Sở chuyển mạnh sang trạng thái quản trị, theo dõi cụ thể các khu đô thị, dự án đầu tư công và ngoài đầu tư công, phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê; đồng thời kiểm soát các điều kiện liên quan đến giải phóng mặt bằng, vật tư xây dựng, giá cả và định mức kinh tế - kỹ thuật.

Đối với Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố yêu cầu khẩn trương thiết lập lịch triển khai cụ thể, đặc biệt đối với quy hoạch không gian ngầm. Chương trình phát triển đô thị phải gắn với phát triển nhà ở, cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị và cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ.

*Biến cơ chế thành công trình, sản phẩm cụ thể

Đáng chú ý tại cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng hai con số của Hà Nội vẫn được xác định, không thay đổi. Sở Xây dựng phải tiếp tục phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của ngành, bám sát kịch bản đã xây dựng, thường xuyên rà soát, cập nhật để có giải pháp điều chỉnh phù hợp.

Đối với những nhiệm vụ có nguy cơ chậm tiến độ, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu phân công cụ thể từng lãnh đạo phụ trách theo tinh thần rõ người, rõ trách nhiệm; thường xuyên bám sát, đôn đốc, bảo đảm các nhiệm vụ được hoàn thành.

Đặc biệt, Chủ tịch Vũ Đại Thắng nhấn mạnh quy hoạch phải đi trước một bước, làm cơ sở cho các công việc tiếp theo, từ chuẩn bị dự án, quyết định chủ trương đầu tư đến đầu tư xây dựng. Sau khi Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm được thông qua, hệ thống quy hoạch cấp dưới phải được khẩn trương triển khai để cụ thể hóa quy hoạch tổng thể.

Theo Kế hoạch số 331, một số quy hoạch phải hoàn thành trong tháng 9, các quy hoạch còn lại phải hoàn thành trong năm 2026. Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Sở Xây dựng tập trung cao độ, chủ động tháo gỡ khó khăn về đơn vị tư vấn, nhân lực chuyên môn; tăng cường phối hợp với các địa phương, hướng dẫn về chuyên môn, quy trình và dữ liệu để bảo đảm tiến độ.

Đề cập các dự án động lực của thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng cho biết Hà Nội đang triển khai nhiều dự án lớn, từ đường sắt đô thị, đô thị đa mục tiêu đến các dự án liên quan trục sông Hồng và những trục phát triển lớn.

“Chúng ta đã đưa ra nhiều mô hình, nhiều cơ chế mới để có những dự án đặc biệt, tạo cú hích cho phát triển. Vì vậy, phải triển khai nhanh, chuyển ngay các cơ chế, chính sách thành những sản phẩm cụ thể, những công trình cụ thể để phục vụ tăng trưởng”, Chủ tịch Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, sau giai đoạn tập trung xây dựng cơ chế, chính sách từ cuối năm 2025 đến nay, thành phố đã bước sang giai đoạn đưa các cơ chế vào thực tiễn. “Chúng ta làm cơ chế trước, bây giờ sau khi cơ chế đã được hoàn thiện thì bắt buộc phải có sản phẩm cụ thể”.

Để thúc đẩy tiến độ, Chủ tịch Vũ Đại Thắng yêu cầu các dự án lớn phải được phân công trách nhiệm rõ ràng. Đối với Sở Xây dựng, có thể nghiên cứu phân công một Phó Giám đốc chịu trách nhiệm xuyên suốt từng dự án lớn, phối hợp với lãnh đạo UBND thành phố phụ trách dự án để thường xuyên theo dõi, đôn đốc và thúc đẩy thủ tục.

Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu Sở Xây dựng đặc biệt quan tâm các dự án giao thông, đô thị quan trọng, trong đó có 7 cây cầu đang được các Ban Quản lý dự án tổ chức triển khai, cùng các dự án nhà ở và nhiều công trình quan trọng khác.

Nhấn mạnh nhiều dự án đang đứng trước yêu cầu tiến độ rất gấp, Chủ tịch Vũ Đại Thắng nêu rõ: “Nếu không có giám sát, không đôn đốc thì không thể chạy được”, đồng thời yêu cầu Sở Xây dựng tiếp tục đặc biệt quan tâm, theo sát tiến độ các dự án.