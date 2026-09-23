Hà Nội yêu cầu rút ngắn thời gian hoàn thuế, xử lý phản ánh qua iHanoi

Ngày 22/9, UBND TP Hà Nội ban hành công văn về kết quả Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2025 và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Ứng dụng iHaNoi.

Theo đó, thành phố yêu cầu Thuế TP Hà Nội và Chi cục Hải quan khu vực I rà soát, rút ngắn thời gian giải quyết những thủ tục ảnh hưởng trực tiếp đến dòng tiền của doanh nghiệp. Trọng tâm là hoàn thuế giá trị gia tăng, miễn, giảm, gia hạn nộp thuế và các thủ tục liên quan đến xuất nhập khẩu.

Hai đơn vị cũng được giao chủ động thông tin chính sách đến người nộp thuế đủ điều kiện qua ứng dụng eTax Mobile, thư điện tử và các kênh của thành phố; đồng thời xây dựng cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp mới chuyển đổi từ hộ kinh doanh.

Đối với phản ánh, kiến nghị trên iHanoi và các nền tảng khác, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố phải tối ưu việc tiếp nhận, phân loại, chuyển xử lý và công khai kết quả. Những nội dung thuộc thẩm quyền cần được chuyển đúng cơ quan, theo dõi tiến độ và trả lời theo quy định.

UBND thành phố cũng yêu cầu Sở Tài chính nâng cao chất lượng phục vụ trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp, tăng cường hướng dẫn thực hiện thủ tục và tạo điều kiện để các thành phần kinh tế tiếp cận bình đẳng nguồn lực, cơ hội đầu tư, kinh doanh.