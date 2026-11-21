Nội dung trên được nêu trong Công văn số 6486/UBND-KT do Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu ký ban hành nhằm thực hiện Chỉ thị 11 của Bộ Công Thương về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả đầu tư và phát triển cụm công nghiệp (CCN) trong tình hình mới.

Tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả đầu tư, phát triển cụm công nghiệp trong tình hình mới. Ảnh: H. Đương

Theo chỉ đạo của thành phố, Sở Công Thương có nhiệm vụ chủ trì rà soát thường xuyên các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật và dự án thứ cấp chậm tiến độ, sử dụng đất không hiệu quả hoặc không đáp ứng tiêu chuẩn môi trường.

Các trường hợp vi phạm phải được lập danh mục cụ thể, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và đề xuất biện pháp xử lý có thời hạn. Đơn vị này cũng phối hợp với chính quyền cơ sở rà soát toàn bộ các CCN hình thành trước Quyết định 105/2009/QĐ-TTg theo quy định pháp luật hiện hành.

Về định hướng đầu tư, Hà Nội ưu tiên lựa chọn chủ đầu tư có năng lực để phát triển các mô hình CCN sinh thái, công nghệ cao, chuyên ngành, hỗ trợ và làng nghề. Quá trình này phải gắn liền với chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn và phát thải các-bon thấp.

Về quản lý đất đai và môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao thanh tra việc chấp hành quy định, xử lý các trường hợp chậm đưa đất vào sử dụng hoặc gây ô nhiễm. Cơ quan này sẽ phối hợp cùng các đơn vị liên quan lập danh sách các CCN chưa có trạm xử lý nước thải tập trung hoặc hệ thống chưa đạt chuẩn, từ đó đề ra lộ trình khắc phục nhằm đạt mục tiêu 100% CCN có nước thải được xử lý đạt quy chuẩn giai đoạn 2026–2030.

Đối với công tác quy hoạch, Sở Xây dựng chịu trách nhiệm phối hợp rà soát, tích hợp phương hướng phát triển CCN vào hồ sơ Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Việc rà soát phải bảo đảm tính thống nhất về tên gọi, vị trí, ranh giới diện tích của từng cụm và triệt để tránh tình trạng chồng lấn với các quy hoạch khác.

Thành phố cũng giao Sở Tài chính tham mưu cơ chế hỗ trợ vốn từ ngân sách cho hạ tầng kỹ thuật và phương án giảm tiền thuê lại đất theo Nghị quyết 198/2025/QH15. Ở cấp cơ sở, UBND các xã, phường phải giám sát chặt chẽ trật tự xây dựng, PCCC và chỉ đề xuất thành lập hoặc mở rộng CCN khi thực sự có nhu cầu mặt bằng sản xuất thực tế.

Đối với chủ đầu tư hạ tầng, thành phố yêu cầu ưu tiên đầu tư đồng bộ hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung, đồng thời chịu trách nhiệm về tiến độ và chất lượng công trình. Việc thu hút các dự án thứ cấp phải ưu tiên công nghệ cao, công nghệ sạch, tiết kiệm năng lượng và có khả năng liên kết chuỗi.