Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm các vụ việc thi hành án kéo dài

Rà soát toàn diện, phân loại rõ các vụ việc tồn đọng

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 442/KH-UBND về triển khai thực hiện Văn bản số 1240-CV/TU ngày 17/9/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy, nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự (THADS), thi hành án hành chính trên địa bàn thành phố.

Kế hoạch đặt ra yêu cầu nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật; khắc phục những hạn chế, tồn tại trong quá trình thực hiện, nhất là đối với các vụ việc phức tạp, kéo dài, gây khó khăn cho công tác quản lý và ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Theo kế hoạch, Thi hành án dân sự TP Hà Nội có trách nhiệm tổ chức rà soát toàn diện hồ sơ đang thụ lý và tổ chức thi hành. Việc rà soát phải bảo đảm phân loại rõ từng nhóm vụ việc, gồm các trường hợp có điều kiện thi hành, chưa có điều kiện thi hành, hoãn, tạm đình chỉ, đình chỉ và những trường hợp khác theo quy định.

Đối với từng hồ sơ, cơ quan thi hành án cần xác định cụ thể nội dung công việc còn tồn đọng, nguyên nhân chưa giải quyết được, trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan cũng như giải pháp và thời hạn hoàn thành.

Đáng chú ý, thành phố yêu cầu lập danh sách theo dõi riêng đối với những vụ việc có điều kiện thi hành nhưng chậm được tổ chức thực hiện; các vụ việc kéo dài từ 3 năm đến dưới 5 năm và từ 5 năm trở lên.

Những vụ việc có giá trị phải thi hành lớn, án tham nhũng, kinh tế, tín dụng, ngân hàng hoặc có tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều địa bàn cũng thuộc diện cần tập trung theo dõi, chỉ đạo.

Với từng vụ việc trọng điểm, phải xác định rõ lãnh đạo phụ trách, chấp hành viên trực tiếp thực hiện, cơ quan phối hợp, nhiệm vụ còn tồn tại và mốc thời gian hoàn thành. Đây là cơ sở để tăng cường kiểm tra, giám sát, hạn chế tình trạng hồ sơ kéo dài nhưng không xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm xử lý.

Làm rõ trách nhiệm trong thi hành án hành chính

Bên cạnh công tác THADS, Hà Nội cũng đặt yêu cầu tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thi hành các bản án, quyết định hành chính đã có hiệu lực pháp luật.

Các cơ quan, đơn vị phải rà soát cụ thể những bản án chưa được thi hành hoặc thi hành chưa đầy đủ; xác định rõ nội dung nghĩa vụ phải thực hiện, nguyên nhân chậm trễ và trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan.

Đối với những trường hợp không chấp hành hoặc chấp hành không đầy đủ bản án, quyết định của tòa án, cơ quan chức năng cần phối hợp đôn đốc, kiến nghị xem xét trách nhiệm theo quy định.

Việc thực hiện nghiêm các bản án, quyết định hành chính không chỉ là nghĩa vụ pháp lý của cơ quan, tổ chức có liên quan mà còn góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

Một nhiệm vụ quan trọng khác được thành phố đặt ra là nâng cao hiệu quả phối hợp giữa cơ quan THADS với công an, tòa án, viện kiểm sát, các sở, ngành và chính quyền địa phương.

Các đơn vị cần chủ động trao đổi thông tin, phối hợp xác minh điều kiện thi hành án, xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá và giao tài sản cho người được thi hành án.

Thành phố cũng chú trọng đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu về dân cư, đất đai, đăng ký doanh nghiệp, thuế và tài sản nhằm phục vụ công tác xác minh điều kiện thi hành án. Việc khai thác hiệu quả các nguồn dữ liệu sẽ góp phần rút ngắn thời gian xác minh, nâng cao tính chính xác và hạn chế những vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành.

Đối với UBND các xã, phường, thành phố yêu cầu thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong công tác thi hành án thuộc phạm vi quản lý; phối hợp với cơ quan THADS trong việc xác minh, cung cấp thông tin và tổ chức thực hiện các nội dung liên quan.

Đặc biệt, các địa phương cần bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ thi hành án không bị gián đoạn khi có sự thay đổi về tổ chức bộ máy hoặc đơn vị hành chính.

Thông qua kế hoạch này, Hà Nội hướng tới nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác THADS, thi hành án hành chính; đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân được giao nhiệm vụ.

Việc rà soát, phân loại và tập trung xử lý các vụ việc tồn đọng được kỳ vọng góp phần tháo gỡ những vướng mắc kéo dài, bảo đảm các bản án, quyết định của tòa án được tổ chức thi hành nghiêm túc, đúng quy định pháp luật.