Hà Nội yêu cầu rà soát thủ tục cần cắt giảm ngay trong tháng 10

Chiều 22/10, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng chủ trì cuộc họp với Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội về công tác cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và tình hình triển khai các nhiệm vụ trọng tâm.

Báo cáo tại cuộc họp, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội Phan Văn Phúc cho biết, tính đến ngày 20/10/2026, tổng số thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của thành phố là 1.964 thủ tục, trong đó có 1.447 thủ tục liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp.

Trong nhóm 1.447 thủ tục này, có 753 thủ tục không phát sinh hồ sơ trong một năm qua, chiếm 52,04%; 316 thủ tục chỉ phát sinh từ 1 đến 3 hồ sơ, chiếm 21,84%. Tổng số thủ tục không phát sinh hoặc phát sinh rất ít hồ sơ là 1.069, chiếm 73,88%.

"Như vậy, nếu xét riêng nhóm 753 thủ tục hành chính không phát sinh hồ sơ, Hà Nội hoàn toàn có cơ sở thực tế để đề xuất cắt giảm đạt và vượt mốc 50%", Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội nhấn mạnh.

Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội Phan Văn Phúc (Ảnh: CTV).

Tuy nhiên, ông Phúc cho biết, đến nay mới có 7/16 cơ quan, đơn vị gửi báo cáo rà soát. Tổng số thủ tục được đề xuất cắt giảm, bãi bỏ là 50, tương đương khoảng 3,46% nhóm thủ tục liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp. Đáng chú ý, trong số này có 22 thủ tục đã được các bộ chuyên ngành bãi bỏ từ trước, thực chất chỉ còn 28 thủ tục được đề xuất mới.

Đối với Sở Y tế, đề xuất liên quan đến 99 thủ tục chủ yếu mang tính chất đơn giản hóa quy trình, giảm thành phần hồ sơ, không phải bãi bỏ thủ tục. Kết quả này cho thấy khoảng cách còn lớn giữa mục tiêu cắt giảm 50% thủ tục hành chính với số lượng thực tế được các sở, ngành đề xuất.

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, nhấn mạnh yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ về cắt giảm 50% thủ tục hành chính, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trương Việt Dũng khẳng định, đây là nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành, không dừng ở mức chỉ tiêu "phấn đấu".

Phó Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu ngay trong tháng 10/2026, các sở, ngành và 126 xã, phường phải hoàn thành rà soát danh mục thủ tục hành chính có thể cắt giảm.

Trên cơ sở kết quả rà soát, UBND thành phố sẽ tổng hợp danh mục thủ tục không đủ điều kiện thực hiện, thủ tục không thực hiện trên địa bàn, trình HĐND thành phố xem xét, thông qua tại kỳ họp cuối năm để triển khai áp dụng.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trương Việt Dũng nhấn mạnh việc cắt giảm thủ tục hành chính là nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành, không dừng ở mức chỉ tiêu "phấn đấu" (Ảnh: CTV).

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trương Việt Dũng cũng yêu cầu đưa việc rà soát thủ tục hành chính trở thành nghiệp vụ chuyên môn thường xuyên trong công tác cải cách hành chính hằng năm. Các sở, ngành phải chủ động rà soát, mạnh dạn đề xuất cắt giảm sâu hơn thời gian xử lý hồ sơ thuộc lĩnh vực quản lý.

Thành phố sẽ công bố danh mục thủ tục được cắt giảm và rút ngắn thời gian giải quyết để người dân, doanh nghiệp trực tiếp giám sát.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trương Việt Dũng yêu cầu Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp Thành phố Hà Nội đi đầu trong việc cắt giảm 60% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp công nghệ.

Theo đó, đây là yêu cầu thiết thực trong bối cảnh Hà Nội thúc đẩy phát triển các khu công nghiệp theo hướng công nghệ cao trong giai đoạn tới.