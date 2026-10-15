Hà Nội yêu cầu rà soát mật độ hoa sữa, xử lý phản ánh của người dân

Hà Nội xem xét cắt tỉa chùm hoa sữa để giảm mùi quá nồng. Ảnh: V. NIỆM

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, tại một số tuyến phố, khu dân cư, cây hoa sữa được trồng với mật độ dày, khiến mùi hương quá nồng, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Để khắc phục tình trạng này, Sở Xây dựng đề nghị các địa phương và đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát những tuyến phố, khu dân cư có mật độ cây hoa sữa cao. Việc kiểm tra cần tập trung vào các khu vực đông dân cư, gần nhà ở, trường học, bệnh viện và những vị trí có nhiều phản ánh của người dân về mùi hương hoa sữa ảnh hưởng đến môi trường sống.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, đơn vị quản lý cây xanh triển khai ngay các biện pháp kỹ thuật phù hợp nhằm giảm thiểu mùi hương hoa sữa. Tuy nhiên, việc cắt tỉa phải bảo đảm đúng quy trình kỹ thuật, không làm ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng, phát triển, hình dáng và độ an toàn của cây.

Sở Xây dựng yêu cầu không sử dụng hóa chất hoặc áp dụng các biện pháp có nguy cơ ảnh hưởng bất lợi đến sức khỏe người dân và môi trường. Các vị trí có mật độ cây hoa sữa tập trung cao, khoảng cách trồng không hợp lý, cây nằm sát nhà dân hoặc những nơi có nhiều kiến nghị của người dân sẽ được ưu tiên xử lý trước.

Đối với giải pháp lâu dài, Sở Xây dựng đề nghị các địa phương tổ chức khảo sát, thống kê đầy đủ hiện trạng cây hoa sữa trên các tuyến phố, đường giao thông và khu dân cư. Trong đó, khảo sát phải làm rõ số lượng, vị trí, khoảng cách trồng, mật độ cây, tình trạng sinh trưởng, đặc điểm không gian xung quanh và mức độ ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Từ kết quả khảo sát, các đơn vị nghiên cứu, đề xuất phương án điều chỉnh mật độ cây hoa sữa tại từng tuyến phố, khu vực, bảo đảm phù hợp với cảnh quan đô thị và nhu cầu thực tế.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng cũng đề nghị nghiên cứu phương án di dời một phần cây hoa sữa tại những vị trí có mật độ quá dày, ảnh hưởng đến môi trường sống, sang các khu vực phù hợp hơn. Những cây được di dời sẽ ưu tiên bố trí tại các khu vực có không gian rộng, bảo đảm khoảng cách với khu dân cư và có điều kiện thuận lợi cho cây sinh trưởng.

Phương án di dời phải xác định rõ số lượng, vị trí cây cần chuyển đi, địa điểm tiếp nhận, điều kiện kỹ thuật, khả năng sống sau di dời và phương án chăm sóc, duy trì.

Các đơn vị nghiên cứu việc trồng bổ sung hoặc thay thế bằng những cây phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng và đặc điểm từng tuyến phố… Việc lựa chọn cây thay thế phải phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển hệ thống cây xanh của Hà Nội đã được UBND thành phố phê duyệt.

Không thay thế đồng loạt khi chưa có căn cứ Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu việc điều chỉnh mật độ cây hoa sữa phải hài hòa giữa cải thiện môi trường sống, bảo vệ sức khỏe người dân và gìn giữ nét đặc trưng của Thủ đô; không di dời, thay thế đồng loạt khi chưa có căn cứ. Trước mắt, các đơn vị cần triển khai biện pháp xử lý tại những vị trí có phản ánh của người dân, nhằm giảm ảnh hưởng trong mùa hoa sữa năm 2026. Về lâu dài, UBND các phường, xã và đơn vị liên quan phải hoàn thành rà soát, đề xuất phương án điều chỉnh mật độ, gửi báo cáo về Sở Xây dựng trước ngày 26-10. Báo cáo cần nêu rõ số cây dự kiến di dời, vị trí tiếp nhận, cây thay thế, kinh phí và lộ trình thực hiện.