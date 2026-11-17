Dự án đường Tây Thăng Long nối Vành đai 3 đoạn qua phường Đông Ngạc. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng giao Sở Xây dựng phối hợp với chủ đầu tư và các cơ quan liên quan rà soát phương án hướng tuyến đường trục Tây Thăng Long, sau khi cử tri phường Sơn Tây kiến nghị điều chỉnh một đoạn tuyến nhằm giảm ảnh hưởng đến khu dân cư, hạn chế số hộ phải di dời, tái định cư.

Chỉ đạo trên được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đưa ra tại hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của Hội đồng Nhân dân thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức sáng 17/11 tại xã Đoài Phương.

Hội nghị do Tổ đại biểu số 14 Hội đồng Nhân dân thành phố tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối với các điểm cầu phường Sơn Tây và Tùng Thiện.

Tại hội nghị, 9 cử tri của các xã, phường Đoài Phương, Sơn Tây và Tùng Thiện nêu ý kiến về đầu tư hạ tầng, quản lý đất đai, chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư cùng một số vấn đề dân sinh đang được người dân quan tâm. Đáng chú ý, cử tri phường Sơn Tây đề nghị thành phố xem xét điều chỉnh hướng tuyến dự án đường trục Tây Thăng Long, đoạn từ nút giao Quốc lộ 32 đến khu vực cầu Cộng.

Theo phản ánh của cử tri, người dân các tổ dân phố Phùng Hưng và Lê Lợi cơ bản đồng tình với chủ trương đầu tư tuyến đường, bởi đây là công trình giao thông quan trọng, góp phần hoàn thiện hạ tầng và tạo điều kiện phát triển kinh tế-xã hội địa phương. Tuy nhiên, phương án hướng tuyến tại đoạn qua khu vực này còn khiến một số hộ dân lo ngại về phạm vi thu hồi đất ở, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư.

Từ thực tế đó, cử tri kiến nghị nghiên cứu dịch chuyển hướng tuyến khoảng 15m về phía điểm công nghiệp Phú Thịnh. Người dân cho rằng phương án này có thể giảm độ cong của tuyến đường, hạn chế ảnh hưởng đến khu dân cư hiện hữu, giảm số hộ phải di dời và chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Cử tri cũng đề nghị các cơ quan chuyên môn tổ chức khảo sát thực địa, so sánh phương án hướng tuyến đang được nghiên cứu triển khai với phương án điều chỉnh, làm rõ sự phù hợp về quy hoạch, tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn giao thông và hiệu quả đầu tư. Việc công khai thông tin, lấy ý kiến các hộ dân chịu ảnh hưởng cần được thực hiện trước khi quyết định triển khai để tạo sự đồng thuận.

Trả lời kiến nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định đường trục Tây Thăng Long là tuyến giao thông có ý nghĩa quan trọng, đang được thành phố tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, nhất là công tác giải phóng mặt bằng và tổ chức thi công. Khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần giảm ùn tắc giao thông khu vực trung tâm thành phố.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố ghi nhận sự đồng tình, ủng hộ của người dân đối với dự án, đồng thời tiếp thu những băn khoăn liên quan đến phương án hướng tuyến và phạm vi giải phóng mặt bằng.

Để có cơ sở xem xét kiến nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Xây dựng phối hợp với chủ đầu tư và các cơ quan liên quan rà soát lại phương án hướng tuyến, đánh giá toàn diện trên các phương diện thực tiễn, kinh tế-xã hội và kỹ thuật.

Sau khi rà soát, các cơ quan chức năng phải trao đổi, cung cấp đầy đủ thông tin cho người dân, tạo sự đồng thuận cao nhất trước khi tổ chức triển khai. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng mong muốn các hộ dân, doanh nghiệp chịu ảnh hưởng chia sẻ, chấp hành chủ trương, chính sách của Nhà nước về giải phóng mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án.

Như vậy, kiến nghị dịch chuyển hướng tuyến khoảng 15m sẽ được các cơ quan chuyên môn rà soát, đánh giá. Việc có điều chỉnh hướng tuyến hay không còn phụ thuộc vào kết quả xem xét các yếu tố kỹ thuật, quy hoạch và hiệu quả kinh tế-xã hội.

Bên cạnh dự án đường trục Tây Thăng Long, cử tri tại hội nghị còn kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến phát triển du lịch, quy hoạch sân golf, điều tiết mực nước hồ Đồng Mô, bảo vệ môi trường và quản lý đất đai.

Trao đổi về định hướng phát triển khu vực Đoài Phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết địa phương có nhiều tiềm năng về du lịch. Trong quá trình xây dựng Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, cùng các quy hoạch phân khu và quy hoạch vùng xã, thành phố quan tâm bổ sung các không gian phát triển du lịch, thể thao nhằm khai thác tốt hơn lợi thế của địa phương.

Đối với quy hoạch sân golf, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho rằng loại hình này có khả năng thúc đẩy phát triển du lịch nghỉ dưỡng, khách sạn và các dịch vụ liên quan. Tuy nhiên, việc triển khai các dự án phải tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật, đặc biệt về sử dụng đất, không sử dụng đất lúa trái quy định và bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân trong quá trình thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ.

Liên quan đến môi trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết Hà Nội đang tập trung giải quyết những tồn tại kéo dài tại các bãi rác ở khu vực Sơn Tây, Tùng Thiện và các địa bàn lân cận.

Thành phố đang xây dựng phương án xử lý triệt để các bãi rác tồn đọng, đồng thời nghiên cứu triển khai dự án hợp tác công tư xử lý rác chôn lấp tại bãi rác Xuân Sơn.

Thông tin thêm về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng cho biết năm 2026, Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 11,1%.

Qua 10 tháng, tình hình kinh tế-xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, kết quả quý sau tốt hơn quý trước. Đến hết tháng 10/2026, thành phố cơ bản hoàn thành mục tiêu thu ngân sách Trung ương giao.

Trong thời gian tới, Hà Nội tiếp tục tập trung nguồn lực triển khai các công trình hạ tầng quan trọng, gồm các tuyến đường vành đai, cầu qua sông Hồng và đường sắt đô thị. Thành phố cũng đẩy mạnh đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, tạo thêm việc làm, đồng thời tập trung xử lý những điểm nghẽn về ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, an toàn thực phẩm và ngập úng.

Thay mặt Tổ đại biểu số 14 Hội đồng Nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri, khẳng định thành phố sẽ tiếp thu, xem xét giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Đối với các kiến nghị có tính chất chung, thành phố sẽ nghiên cứu để hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân./.