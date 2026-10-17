Hà Nội yêu cầu rà soát, giảm giá cước vận tải khi giá nhiên liệu giảm

Cùng với đó, các đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về giá; chủ động rà soát cơ cấu chi phí, đặc biệt là chi phí nhiên liệu, để xây dựng phương án điều chỉnh giảm giá cước vận tải phù hợp khi giá nhiên liệu giảm so với giai đoạn cao điểm trước đây, bảo đảm mức điều chỉnh tương ứng với mức giảm của chi phí nhiên liệu.

Đồng thời, thực hiện rà soát, tối ưu hóa phương án tổ chức hoạt động vận tải, bố trí phương tiện phù hợp với nhu cầu thực tế, hạn chế tình trạng phương tiện chạy rỗng nhằm tiết kiệm nhiên liệu, nâng cao hiệu quả sử dụng phương tiện; đồng thời tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Bến xe Giáp Bát. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN

Ngoài ra, Sở Xây dựng Hà Nội cũng khuyến khích doanh nghiệp tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh, ổn định giá thành sản phẩm, dịch vụ để hỗ trợ người dân và giảm chi phí đầu vào của sản xuất, góp phần bình ổn giá, kiềm chế lạm phát; đẩy mạnh chuyển đổi phương tiện sang sử dụng năng lượng điện, năng lượng sạch, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Đối với Hiệp hội Vận tải ô tô, tuyên truyền, vận động đơn vị vận tải trên địa bàn thực hiện việc kê khai và niêm yết giá cước theo quy định và đảm bảo nguyên tắc điều chỉnh giảm giá cước vận tải đường bộ theo quy luật thị trường và phù hợp mức giảm giá nhiên liệu đầu vào; công khai các đơn vị không kê khai và giảm giá cước theo yêu cầu, để cơ quan chức năng xử lý theo thẩm quyền.

Việc điều chỉnh giảm giá cước, phụ phí không chỉ thể hiện sự chia sẻ với người tiêu dùng mà còn góp phần nâng cao uy tín của doanh nghiệp và đóng góp vào mục tiêu ổn định kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng Hà Nội cũng đề nghị UBND các phường, xã chủ động nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giá theo thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị để triển khai, tổ chức thực hiện trên địa bàn theo đúng quy định, góp phần ổn định thị trường, kiềm chế lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng và phát triển kinh tế.