Hà Nội yêu cầu rà soát, giảm giá cước vận tải khi chi phí nhiên liệu giảm

Hà Nội yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô-tô rà soát cơ cấu chi phí, xây dựng phương án điều chỉnh giảm giá cước phù hợp với mức giảm chi phí nhiên liệu.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu tại cuộc họp ngày 30/10/2026 về tăng cường công tác quản lý, điều hành giá trong những tháng cuối năm, gắn với mục tiêu kiểm soát lạm phát và thực hiện kịch bản tăng trưởng hai con số, Sở Xây dựng Hà Nội vừa đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô-tô và các đơn vị liên quan triển khai các giải pháp quản lý giá cước.

Theo đó, Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô-tô trên địa bàn thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về giá, kê khai giá, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết theo văn bản số 18832/SXD-QLVT ngày 26/8/2026 về việc tiếp tục rà soát, điều chỉnh kê khai giá cước vận tải và văn bản số 23230/SXD-KTXD ngày 15/10/2026 về tăng cường công tác quản lý giá, bình ổn giá.

Đáng chú ý, các đơn vị vận tải được yêu cầu tiếp tục rà soát cơ cấu chi phí, đặc biệt là chi phí nhiên liệu; xây dựng phương án điều chỉnh giảm giá cước vận tải phù hợp, bảo đảm mức điều chỉnh tương ứng với mức giảm của chi phí nhiên liệu ở thời điểm hiện tại.

Cùng với việc rà soát giá cước, các đơn vị cần điều chỉnh phương án tổ chức hoạt động vận tải, hạn chế tình trạng phương tiện chạy rỗng nhằm tiết kiệm nhiên liệu, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Đối với công tác kiểm tra, Sở Xây dựng giao Phòng Kiểm tra tăng cường kiểm tra việc kê khai, niêm yết và thực hiện giá cước vận tải hành khách của các đơn vị kinh doanh vận tải. Đồng thời, phối hợp các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác minh và xử lý những hành vi tăng giá không đúng quy định trong những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán.

Phòng Vận tải có trách nhiệm tiếp tục đôn đốc các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện kê khai giá, niêm yết giá theo quy định. Phòng cũng phối hợp Phòng Kiểm tra tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật; rà soát, kiểm tra việc kê khai, niêm yết và thực hiện giá cước vận tải hành khách.

Sở Xây dựng nhấn mạnh yêu cầu không để xảy ra tình trạng tăng giá cước bất hợp lý khi giá nhiên liệu điều chỉnh tăng hoặc không điều chỉnh kê khai giảm giá cước khi giá nhiên liệu đã giảm.

Việc tăng cường quản lý, kiểm tra và điều hành giá cước vận tải nhằm bảo đảm thực hiện đúng quy định, góp phần bình ổn thị trường, kiểm soát lạm phát và phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của thành phố trong những tháng cuối năm 2026.

Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc hoặc có đề xuất, các đơn vị gửi văn bản về Sở để tổng hợp, xem xét, giải quyết và báo cáo theo thẩm quyền.