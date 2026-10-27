Hà Nội yêu cầu rà soát an toàn xe buýt sau vụ nắp cống chọc thủng pin

Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội yêu cầu các doanh nghiệp vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tăng cường kiểm tra phương tiện, phòng chống cháy nổ và chấn chỉnh công tác bảo đảm an toàn trong quá trình vận hành.

Trước đó, vào 9h40 ngày 27/10, xe buýt mang biển kiểm soát 29B140XX (tuyến số 36) gặp sự cố khi đang thực hiện lượt chạy lúc 8h38, chiều Yên Xá - Long Biên.

Khi đến ngã ba Bạch Mai - Thanh Nhàn, nắp cống bật lên, chọc vào phần pin và gây cháy. Hành khách trên xe đã được sơ tán khẩn cấp trước khi có lửa, đồng thời được yêu cầu giữ khoảng cách an toàn để tránh nguy cơ ngạt khói.

Sự cố trên không gây thiệt hại về người nhưng khiến phương tiện bị hư hại.

Hà Nội yêu cầu các doanh nghiệp xe buýt tăng cường kiểm tra pin, ắc quy, thiết bị chữa cháy và bảo đảm an toàn vận hành sau vụ cháy xảy ra vào sáng 27/10. Ảnh IT

Để hạn chế những vụ việc tương tự, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội đề nghị các đơn vị vận tải triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn trong hoạt động vận tải hành khách công cộng.

Trong đó, các doanh nghiệp phải quán triệt đến bộ phận, xí nghiệp và phòng ban thực hiện nghiêm công tác phòng chống cháy nổ, bảo đảm an toàn giao thông theo quy định của Chính phủ, Bộ Xây dựng và UBND thành phố.

Đối với đội ngũ lái xe, các đơn vị cần yêu cầu chấp hành nghiêm nội quy, quy chế và quy định vận hành trên tuyến; lái xe an toàn, tuân thủ pháp luật về giao thông đường bộ, tránh các vị trí có nguy cơ như ổ gà, nắp cống và hố ga trong quá trình di chuyển.

Đáng chú ý, công tác bảo dưỡng, sửa chữa và kiểm tra an toàn phương tiện phải được tăng cường trước khi xe ra tuyến. Các bộ phận liên quan đến bình ắc quy, pin và bình khí phải được kiểm tra, bảo trì thường xuyên, đúng quy định.

Các doanh nghiệp cũng cần theo dõi điều kiện an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường của phương tiện; đôn đốc thực hiện chế độ kiểm định kỹ thuật, bảo dưỡng và sửa chữa. Việc kiểm tra, giám sát tình trạng kỹ thuật phải được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm phương tiện được bảo dưỡng, sửa chữa đúng định kỳ và chỉ đưa vào hoạt động khi đáp ứng đầy đủ điều kiện an toàn kỹ thuật.

Về công tác phòng cháy, chữa cháy, văn bản yêu cầu các đơn vị thường xuyên kiểm tra, thay thế bình cứu hỏa đã hết hạn sử dụng (nếu có) trên xe buýt, bảo đảm thiết bị hoạt động tốt khi xảy ra cháy nổ.

Các doanh nghiệp phải ban hành và tổ chức thực hiện nghiêm quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy tại cơ quan, đơn vị; niêm yết nội quy, biển cấm lửa, tiêu lệnh chữa cháy tại những nơi có nguy cơ cháy nổ như văn phòng, nhà xưởng, bãi đỗ xe; đồng thời bố trí sơ đồ và biển chỉ dẫn thoát nạn.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần tổ chức tập huấn kỹ năng phòng chống cháy nổ, thoát nạn và xử lý khi xảy ra cháy; thường xuyên kiểm tra, rà soát để kịp thời phát hiện, khắc phục thiếu sót, tồn tại và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội đề nghị các đơn vị vận tải quan tâm, phối hợp triển khai thực hiện các nội dung nêu trên nhằm bảo đảm an toàn cho người, tài sản và phương tiện trong quá trình vận hành.