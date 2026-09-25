Hà Nội yêu cầu quyết liệt phòng cháy tại nhà ở, nhà ở kết hợp kinh doanh, nhà trọ

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Đỗ Anh Tuấn vừa ký ban hành Công văn số 4888/UBND-NC ngày 24/9/2026 về việc tăng cường an toàn PCCC đối với nhà ở, nhà ở kết hợp kinh doanh, nhà ở nhiều căn hộ, nhà trọ.

Đoàn giám sát của HĐND xã Hòa Lạc kiểm tra việc chấp hành các quy định về PCCC và CNCH trên địa bàn xã. (Ảnh: Hanoimoi.vn).

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường tiếp tục triển khai nghiêm túc, quyết liệt các chỉ đạo của Trung ương và thành phố về công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH); huy động cả hệ thống chính trị và người dân tham gia, xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên nhằm bảo đảm an ninh, an toàn trên địa bàn.

UBND Thành phố giao Công an Thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, kỹ năng PCCC, CNCH trên các phương tiện thông tin đại chúng và nền tảng mạng xã hội.

Nội dung tuyên truyền phải tập trung vào trách nhiệm PCCC, CNCH; nhận diện nguy cơ cháy, nổ, sự cố, tai nạn; biện pháp phòng ngừa, kỹ năng xử lý cháy, nổ và thoát nạn. Đồng thời, vận động người dân cài đặt ứng dụng “Báo cháy 114”, người đứng đầu cơ sở trang bị, lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy.

Mục tiêu đặt ra là trước ngày 31/12, 100% cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC theo phân cấp hoàn thành ký cam kết, lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy kết nối với Trung tâm thông tin chỉ huy điều hành chữa cháy của Bộ Công an theo quy định.

Các Sở: Xây dựng, Công thương, Nông nghiệp và Môi trường; Ban Quản lý các khu Công nghệ cao và khu Công nghiệp thành phố được yêu cầu thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý nhà nước theo lĩnh vực. Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, giám sát chính quyền địa phương kịp thời ngăn chặn, xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng, kinh doanh, an toàn sử dụng điện dẫn đến mất an toàn PCCC.

UBND các xã, phường phải phát huy trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng, kinh doanh, an toàn sử dụng điện và PCCC đối với cơ sở, nhà ở, nhà ở kết hợp kinh doanh, nhà ở nhiều căn hộ, nhà trọ theo quy định.

Các địa phương tập trung rà soát, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc chủ cơ sở, chủ hộ thực hiện các giải pháp an toàn PCCC như mở lối thoát nạn khẩn cấp; ngăn cháy khu vực để xe, sản xuất, kinh doanh với khu vực ở; trang bị báo cháy tự động, bình chữa cháy và các thiết bị cần thiết.

Đặc biệt, thành phố yêu cầu tuyên truyền, vận động nhà ở riêng lẻ, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, nhà ở nhiều căn hộ, nhà trọ khẩn trương trang bị hệ thống, thiết bị báo cháy tự động theo Kế hoạch số 382/KH-UBND ngày 30/12.

Việc triển khai được ưu tiên tại các khu dân cư, làng nghề tập trung đông người, có nhiều ngõ nhỏ, ngõ sâu khiến xe chữa cháy không tiếp cận được. Công tác tuyên truyền phải đi đến từng khu dân cư, hộ gia đình để người dân hiểu, đồng thuận và ký cam kết tự nguyện lắp đặt.

Các địa phương cũng phải tiếp tục duy trì, nhân rộng các mô hình toàn dân tham gia PCCC và CNCH như Tổ liên gia an toàn PCCC, Điểm chữa cháy công cộng; vận động tháo dỡ “chuồng cọp”, mở lối thoát nạn thứ hai, cài đặt và sử dụng ứng dụng “Báo cháy 114”. Thành phố yêu cầu việc duy trì các mô hình phải gắn với kiểm tra, đôn đốc thường xuyên, tránh hình thức, đối phó.

UBND các xã, phường được yêu cầu phối hợp với đơn vị điện lực kiểm tra an toàn điện, an toàn PCCC trong sử dụng điện; kịp thời phát hiện hành vi vi phạm về cấp điện, sử dụng điện không đúng mục đích, mất an toàn và yêu cầu ngành điện giảm, ngừng cung cấp điện theo quy định.

Địa phương phải khẩn trương rà soát, bố trí nguồn lực đầu tư xây dựng bể nước, đường ống cấp nước tại khu dân cư, ngõ nhỏ xe chữa cháy không tiếp cận được; kiện toàn lực lượng, trang bị phương tiện, thiết bị và duy trì hiệu quả các lực lượng tại chỗ.

Tổng công ty Điện lực thành phố và các đơn vị bán lẻ điện được yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo an toàn điện, an toàn PCCC đến từng hộ gia đình, cơ sở; phối hợp với UBND xã, phường rà soát việc ký hợp đồng mua bán điện, sử dụng điện, kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm, mất an toàn.